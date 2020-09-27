1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путь к национальному парку

Нам предстоит преодолеть пару сотен километров, проехать через лесостепной участок и углубиться в горно-лесную часть Челябинской области. Вы увидите, как один ландшафт сменяет другой, и убедитесь в природном многообразии Южного Урала. А мои рассказы об истории 📖 края и его легендах не дадут заскучать в пути!

«Сердце» или «кладбище»?

Как только доберёмся до национального парка, прежде всего отправимся на берег озера: именно оно и дало название и парку, и хребту. Пока вы любуетесь прозрачной водой, я расскажу мифологические и вполне научные версии происхождения названия озера: от романтического «сердца-озера» до мрачного «озера-кладбища». Почему вода в озере чайного цвета, какие события повлияли на изменение формы озера, кто и когда жил рядом с ним и другие любопытные факты и сюжеты ждут вас на прогулке 👣.

Покорение хребта Зюраткуль

А дальше нам предстоит восхождение на хребет! За 4-5 часов мы пройдем около 12 км. Первая часть пути — приятная прогулка по чудесной тропе, крытой деревянным настилом. Оставшуюся часть маршрута придется преодолевать по крутому курумнику: каменной реке, представляющей хаотичное нагромождение камней.

Но в конце пути нас будет ждать скальный хребет, похожий на руины древнего замка. С этой высоты как на ладони видно все озеро Зюраткуль с мысами, заливами и окружающими его горными ⛰️ хребтами: Уреньга, Лукаш, Нургуш, Москаль.

Организационные детали

Участие в путешествие не требует специальной подготовки

Транспортные расходы входят в стоимость; питание оплачивается отдельно

Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Как проходит экскурсия