1 отзыв оставили туристы

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«Сердце-озеро» Зюраткуль

Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта

5
1 отзыв
Дарья
Дарья – представитель из Челябинска
Национальный парк 🌳 «Зюраткуль» — настоящее «горное сердце» Южного Урала.

На экскурсии 🧭 вы убедитесь в этом сами, полюбуетесь многоликой природой и услышите легенды нашего края.

Мы пройдем по каменистому берегу, исследуем тропу здоровья и переберемся через каменную реку.

А поднявшись на хребет Зюраткуль, полюбуемся видом на озеро, лежащее в окружении зеленых гор ⛰️.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 600 ₽ за экскурсию

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«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль

Что вас ожидает

Путь к национальному парку
Нам предстоит преодолеть пару сотен километров, проехать через лесостепной участок и углубиться в горно-лесную часть Челябинской области. Вы увидите, как один ландшафт сменяет другой, и убедитесь в природном многообразии Южного Урала. А мои рассказы об истории 📖 края и его легендах не дадут заскучать в пути!

«Сердце» или «кладбище»?
Как только доберёмся до национального парка, прежде всего отправимся на берег озера: именно оно и дало название и парку, и хребту. Пока вы любуетесь прозрачной водой, я расскажу мифологические и вполне научные версии происхождения названия озера: от романтического «сердца-озера» до мрачного «озера-кладбища». Почему вода в озере чайного цвета, какие события повлияли на изменение формы озера, кто и когда жил рядом с ним и другие любопытные факты и сюжеты ждут вас на прогулке 👣.

Покорение хребта Зюраткуль
А дальше нам предстоит восхождение на хребет! За 4-5 часов мы пройдем около 12 км. Первая часть пути — приятная прогулка по чудесной тропе, крытой деревянным настилом. Оставшуюся часть маршрута придется преодолевать по крутому курумнику: каменной реке, представляющей хаотичное нагромождение камней.
Но в конце пути нас будет ждать скальный хребет, похожий на руины древнего замка. С этой высоты как на ладони видно все озеро Зюраткуль с мысами, заливами и окружающими его горными ⛰️ хребтами: Уреньга, Лукаш, Нургуш, Москаль.

Организационные детали

  • Участие в путешествие не требует специальной подготовки
  • Транспортные расходы входят в стоимость; питание оплачивается отдельно
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проводится круглогодично
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль
«Сердце-озеро» Зюраткуль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
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1 отзыв оставили туристы

27 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Марине и Яне за прекрасно организованную поездку. Зюраткуль - одно из красивейших высокогорных мест Южного Урала с непредсказуемой погодой.. Были в сентябре, золотой осенью. Из-за погоды не удалось покорить вершину, так как в горах неожиданно выпал снег. Но это совершенно не испортило впечатление. Заснеженный лес имеет свое очарование. Получили удовольствие от интересной экскурсии и потрясающих видов.

Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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