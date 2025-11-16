Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Челябинску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Челябинске, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
«Зимой фонтан замерзает, образуя причудливой формы ледяную скульптуру ярко-голубого цвета»
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«Зимой мы сможем пешком по льду добраться до острова Веры, где находится загадочный археологический комплекс — летом по желанию за доплату организуем яхтенную прогулку»
Завтра в 10:00
3 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Этнотур к реке Увельке и селу Коелга - из Челябинска
На машине
9 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Этнотур к реке Увельке и селу Коелга
Путешествие к реке Увельке и селу Коелга обещает день, наполненный природой и культурой. Откройте для себя уникальные уральские традиции и легенды
Начало: На Алом поле
«Как оно появилось, кто здесь жил, какие сказки рассказывали у печей зимними вечерами»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 09:00
4 дек в 09:00
5 дек в 09:00
6800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    16 ноября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    В парке Таганай и на озере Тургояк были в мае. Сейчас зашла на Трипстер, чтобы посмотреть новые экскурсии, и поняла,
    что не оставила отзыв на экскурсию с Алексеем. Расстроилась, что забыла это сделать, так как эта поездка была не забываемой! Мы с мужем в компании Алексея провели удивительный день! Алексей по нашей просьбе изменил маршрут (что очень приятно) и мы увидели прекрасную каменную реку. Птицы в лесу в Таганае весной так прекрасно поют! И это добавляло настроения во время прогулки. Каменная река - это зрелище, заставляющее думать о силе природы! Ну и прогулка на яхте по Тургояку стала прекрасным завершением дня. Всё это время Алексей нам что-то рассказывал - про историю этих мест, основание Челябинска, Таганай, Тургояк, исследования, метеорит и много-много всего другого, даже поставил песню Олега Митяева про Таганай! Удивительно интересный и интеллигентный гид Алексей! Спасибо огромное за полученные положительные эмоции! Всем советую!

  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Все понравилось!!! Супер!!!
  • Е
    Евгения
    19 октября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Поездка удалась с момента заявки до возвращения домой!
    Алексей деликатно посоветовал время выезда (чтобы побольше застать световой день), забрал нас от
    подъезда. По дороге начал интересный рассказ о городе и области. Стоит отметить, что Алексей аккуратный и внимательный водитель.
    Маршрут составлен очень грамотно, наши пожелания были учтены.
    Общение всегда оставалось приятным и комфортным.
    Поразило знание Алексеем дат, имён и других деталей. Наши вопросы не остались неотвеченными.
    На Тургояк захотелось вернуться. Место красивое и сильное энергетически.
    Поднялись к Чёрной скале.
    Из всех точек остановки несколько разочаровал только магазин Златоустовской оружейной фабрики, но это не имеет никакого отношения к Организатору и самой экскурсии.
    В Златоусте мы поднялись на колокольню и ударили в колокол - как я и хотела!
    Засветло отправились домой. Успели всё, нагулялись вволю, зарядились впечатлениями и общением.
    Большое спасибо!

  • Л
    Ларькин
    28 сентября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Потрясающая экскурсия!
    Что можно выделить из плюсов:
    1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он рассказывал - было интересно
    слушать, а не "просто кто-то что-то бубнит на фоне". Да и с гидом можно было поговорить, обсудить и посмеяться.
    2. Сами виды на горе - это просто вау. Нам повезло застать "событие жизни" - пока были на смотровой мы оказались в облаке, которое затянуло сначала горы вдалеке, а потом и все вокруг. А я еще и заснять этот момент смог. Там и без этого виды шикарные, но с облаком - прям вау.
    3. Даже можно было по камням покарабкаться.
    4. Затем еще и заехали в Златоуст - музей оружия, там ножи прикупили, конечно же.
    5. Ну и попали на условное место разделения Азии и Европы.
    В общем и целом - крайне и крайне классно время провели.
    P.S. Особо фоток накидать не могу, т. к. в основном снимал видосы.

  • Я
    Яна
    27 сентября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Все прошло отлично. Алексей прекрасный рассказчик, узнали много нового из рассказов, было очень интересно слушать про исторические факты, легенды. Посетили красивейшие места Южного Урала, попробовали Уральскую кухню. Время в дороге прошло незаметно. Спасибо!
  • Е
    Елена
    26 сентября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия!!! Природа наикрасивейшая, виды просто шикарные. Алексей очень хорошо владеет материалом, отвечает на все интересующие вопросы. Спасибо большое! Рекомендую всем!
  • В
    Владимир
    18 сентября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Был впервые в Челябинске и решил посмотреть на озеро Тургояк. Экскурсия идеальна для первого знакомства с озером и горами. Рекомендую,
    виды шикарные!

    Алексей супер гид! Интересно и грамотно рассказывал, отвечал на вопросы. Забрал из отеля, и мы поехали (в одну сторону 2-2,5 часа) посмотрели озеро с разных точек, доехали до Златоуста, посетили Таганай и Чёрную скалу, на которую ещё и взобрались🖤 Обязательно вернусь в эти чудесные края!

  • И
    Инна
    9 сентября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Здравствуйте. Была на экскурсии Тургояк и Таганай. Места удивительные, экскурсия очень интересная. Но вот только я не поняла по поводу
    цены экскурсии, она не совпадает с той, что описана в вашей рекламе. В машине нас было 5 человек, я заплатила 7000 рублей. Не скажу что платить было не за что, но всё же как я не старалась посчитать, нигде не сошлось. Поэтому мой совет путешественникам, выясняйте стоимость экскурсии сразу.

  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Огромное спасибо Алексею за такую классную экскурсию! Программа очень насыщена, пожалуй, другой такой нет в Челябинске. Мы за один день
    побывали в самых красивых местах области и Урала. Прекрасный Тургояк и грандиозный Таганай в одном маршруте- это нечто! Алексей рассказал много интересных исторических фактов, пояснил многое, чего мы не знали. Нигде не торопил, давая возможность и пофоткаться и полюбоваться красотами. Гид очень пунктуальный, тактичный и грамотный. Даже по пути получилось стихийно пособирать грибы! Отличная экскурсия, насыщенный маршрут, прекрасный гид! Рекомендуем!

  • С
    Саша
    12 августа 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    31/7/25 Алексей провел экскурсию по Южному Уралу. За 11 часов полностью ознакомить с Уралом трудно, но Алексей во время переездов
    дополнял увиденное интересными рассказами об истории края, с удовольствием отвечал на наши вопросы. (Круг его познаний очень широк). Должен уточнить, что это отлично подготовленный экскурсовод и по вопросам, не входящих в программу. . Были показаны несколько красивых мест заповедника Таганай, а в Тургояке даже искупались.
    Узнали, почему Пугачев переходил Уральский хребет. Посетили музей Златоустовского металлургического завода, являющегося одним из ведущих предприятий металлургии по производству высоколегированных сталей и сплавов в России,. Рядом магазин завода, где
    ценители могут приобрести клинок.
    Для любителей археологии можно дополнительно посетить о. Веры на оз. Тургояк.
    Рекомендую всем интересующимся краеведением посетить эту экскурсию.
    Мы получили огромное удовольствие!!!!

  • А
    Алексей
    11 августа 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Спасибо Алексей. Это был прекрасный и интересный день. Вы настоящий профессионал.
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Были на экскурсии на Тургояк и Таганай с Алексеем в июле 2025. Нам все очень понравилось. Алексей показал нам очень
    интересные, красивейшие места, интересно рассказывал о достопримечательностях. Пошел на встречу на все наши пожелания и предложения. Экскурсия проходила на автомобиле, хотим отметить, что Алексей спокойный и внимательный водитель, в автомобиле очень чисто. Хотя периодически шел небольшой дождь, это совершенно не помешало нам насладится увиденным. Спасибо большое!

  • К
    Камилла
    22 июля 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Хочется выразить огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию. Алексей очень интересный собеседник,обладающий грамотной речью и обширными знаниями по истории своего
    города и окрестностей. При этом он повествует в ненавязчивой манере,не напрягает долгими рассказами,если видит,что путник устал)). Всегда приятно общаться с воспитанным и образованным человеком. Алексей,мы будем рекомендовать вашу экскурсию всем знакомым. Желаю вам приятных путников,которые по достоинству оценят ваш талант.

  • Д
    Дмитрий
    13 июля 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отлично. Экскурсия оставила большое впечатление. Особая благодарность нашему гиду - Алексею, как за интересные рассказы по теме экскурсии, так и за общение.
  • В
    Варвара
    11 июля 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия, очень интересный рассказ, спасибо большое Алексею, мы узнали и увидели много нового. Экскурсия хорошо структурирована, эмоциональный ряд идет
    по нарастающей, это очень ценно, потому что на каждой локации свои невероятные эмоции. Спасибо за прекрасный день. Рекомендую от всей души

  • О
    Ольга
    3 июля 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Спасибо Алексею за отличную экскурсию, открыл для нас Южный Урал, посоветовал интересное место для обеда (необычные блюда, которых не найти в других местах), интересно рассказывал про историю края.
  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Спасибо огромное Алексею за потрясающий,насыщенный новыми впечатлениями день!
  • М
    Мария
    28 июня 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия прекрасная! Алексей возил нас на озеро Тургояк (восторг!), в Таганай (шикарно!), в Златоуст (класс!), и парк тмени Бажова (очень
    мило). По пути постоянно что-то рассказывал и про сам Челябинск и про окрестности и всяких баек порассказал, и на все вопросы ответил, и посоветовал, куда сходить, а куда бесполезно. Огромное спасибо Алексею!

  • А
    Анастасия
    27 июня 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная поездка, Тургояк прекрасен, так же как и Уральские горы
  • Е
    Елена
    26 июня 2025
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия интересная, насыщенная. Особенно понравилось на о. Веры. Организация тура хорошая. Алексей интересно рассказывал. Рекомендую
