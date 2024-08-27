Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Челябинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
На машине
10 отзывов
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
Завтра в 10:30
14 окт в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Во что бы то ни стало найти врачей и спасти город, а по пути увидеть знаковые достопримечательности
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Очень познавательно. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом.
  • П
    Павел
    19 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Прекрасная возможность познакомиться не только с центром города, но и с его историей в целом в разрезе общего развития России.
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    Нам с сыном очень понравилось! Это не (гнусаво):"посмотрите направо, посмотрите налево". Это - живое общение с интересным и заинтересованным своей темой человеком!)

  • В
    Виктория
    19 августа 2024
    Челябинская Кировка и три столетия истории
    Челябинск был для нас перевалочным пунктом и местом ночлега на пути из Екатеринбурга в Ульяновск, времени было немного, но мы
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    все равно решили погулять по городу в сопровождении гида. Выбор пал на предложение Сергея, так как его маршрут показался компактным и максимально наполненным. И мы ни минуты не пожалели о своём выборе! Сергей-историк по образованию и работает в этой сфере, его рассказ хронологически выстроен: от основания города до современности. Гид относится к молодому поколению представителей этой профессии, поэтому слушать его неутомительно, он не перегружает цифрами, датами и фактами, которые все равно запоминаются слабо. Мы прекрасно погуляли по Челябинской Кировке и великолепно провели время в формате дружеского общения и обмена впечатлениями! Спасибо, Сергей, и до новых встреч!

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  • С
    Светлана
    26 ноября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    Невероятный!
    Невероятный!Невероятный!
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
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    за внимание и терпение. Алексей подстроился под наш темп, показал нам даже больше, чем было завялено. Ответил на все наши вопросы! Настолько эрудированного гида я еще не встречала! Комфортный автомобиль, приятное общение всю дорогу на разные темы. Сумел всех заинтересовать историей родного края, мы узнали много нового и после экскурсии с Алексеем хочется еще исследовать Челябинскую область. Спасибо Вам, пусть Ваше дело процветает и набирает обороты. Если будем в Челябинске или в Екатеринбурге, то обязательно обратимся к Вам еще раз:)

  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Нескучные экскурсии»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Челябинская Кировка и три столетия истории
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  3. Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в октябре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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