1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
Завтра в 10:30
14 окт в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Во что бы то ни стало найти врачей и спасти город, а по пути увидеть знаковые достопримечательности
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 августа 2024Очень познавательно. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом.
- ППавел19 августа 2024Прекрасная возможность познакомиться не только с центром города, но и с его историей в целом в разрезе общего развития России.
- ВВиктория19 августа 2024Челябинск был для нас перевалочным пунктом и местом ночлега на пути из Екатеринбурга в Ульяновск, времени было немного, но мы
- ССветлана26 ноября 2023Невероятный!
- ЮЮлия10 сентября 2023От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
- ЮЮлия2 сентября 2023Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Нескучные экскурсии»
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