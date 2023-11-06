Наши экскурсии предлагают уникальную возможность насладиться всем многообразием природы Урала. Вас ждут живописные леса, величественные горы и кристально чистые реки. Каждый уголок Таганая — это настоящая сказка, где природа раскрывает свои самые потаенные красоты.

Что вас ждет:• Горный парк имени Павла Петровича Бажова в Златоусте. Это живописное место, посвященное героям сказов Павла Бажова. В парке можно увидеть Водопадную башню с цветком Данилы-мастера, фонтан «Открытая книга», символизирующий вход в сказы Бажова, и «Дуб жизни», установленный на смотровой площадке.