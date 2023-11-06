Вдыхайте свежий воздух и окунитесь в ошеломительные природные пейзажи нашего автобусного тура в Таганай из Челябинска.
Готовьтесь к незабываемому погружению в уральскую природу, которое оставит навсегда свой след в вашей памяти.
Готовьтесь к незабываемому погружению в уральскую природу, которое оставит навсегда свой след в вашей памяти.
Ближайшие даты:
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Описание
Наши экскурсии предлагают уникальную возможность насладиться всем многообразием природы Урала. Вас ждут живописные леса, величественные горы и кристально чистые реки. Каждый уголок Таганая — это настоящая сказка, где природа раскрывает свои самые потаенные красоты.
Что вас ждет:• Горный парк имени Павла Петровича Бажова в Златоусте. Это живописное место, посвященное героям сказов Павла Бажова. В парке можно увидеть Водопадную башню с цветком Данилы-мастера, фонтан «Открытая книга», символизирующий вход в сказы Бажова, и «Дуб жизни», установленный на смотровой площадке.
- Национальный парк Таганай. Обширная заповедная территория, охватывающая 568 км². Своим названием парк обязан пересекающим его одноименным хребтам, протянувшимся от города Карабаша до Златоуста, где начинаются маршруты пеших походов по заповедным горным лесам. Здесь вас ждут дивные пейзажи, общение с живой природой.
- Центральная усадьба Национального парка Таганай занимает довольно большое место. На территории усадьбы расположены Визит - центр парка, Музей Природы, автопарковка, гостевые дома, русская баня, а также пикниковые точки с беседками и мангальными зонами.
- Смотровая площадка Тещин Язык, где открывается прекрасный вид на горные хребты — Средний и Большой Таганай.
- Большая Каменная Река. Это наиболее крупная каменная россыпь длиной около 5-6 километров, а шириной доходит от 20 до 250 метров, а местами даже и 500 метров. Множество каменных глыб весом даже до 9 тонн, составляющих реку сложены в несколько слоёв в глубину на несколько метров. Если пройти по руслу этой реки, то отчетливо можно услышать журчание многочисленных ручьёв, находящихся под камнями. Большая каменная река – это крупнейшее месторождение авантюрина.
- Путешествие в Таганай станет для вас не только приключением, но и настоящим даром от природы.
- Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По понедельникам 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Вода
- Еда
- Место начала и завершения?
- Челябинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам 10:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 480 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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