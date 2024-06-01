Познавательные экскурсии на природе в Челябинске

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
44 отзыва
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«А после посетим самый популярный заповедник края — с обзорной площадки вы окинете взглядом его бескрайние дали и узнаете, чем богата природа Таганая»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
10 отзывов
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
«Всего в паре часов езды от Челябинска расположены потрясающие пейзажи для фотосессий»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
«Вы увидите, как один ландшафт сменяет другой, и убедитесь в природном многообразии Южного Урала»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
16 600 за всё до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
«Здесь можно увидеть горы, флору и пейзажи, характерные для всего Таганая»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900 за всё до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
«По пути на озеро Тургояк вы познакомитесь с единственной на Южном Урале мраморной пещерой, а поднявшись на гору, расположенную поблизости, полюбуетесь окружающей панорамой десятка озер, разбросанных, как осколки зеркала среди гор и лесов»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900 за всё до 6 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
«Это единственная гидроэлектростанция в мире, построенная из дикого природного камня, что придает ей большее очарование и гармонию с окружающим ландшафтом»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
«И конечно, мы прокатимся на самом высокогорном трамвае России, из окон которого открываются виды на город и горные хребты»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545 за человека
Аракульский Шихан из Челябинска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
«На смотровой площадке вы полюбуетесь видом на несколько озёр и окружающие горы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000 за всё до 8 чел.
Красоты реки Ай «на лайте»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Красоты реки Ай «на лайте» - индивидуальная экскурсия по Челябинску
Вырвитесь из города на день и насладитесь природой! Посетите гидроэлектростанцию, скалы, мост над пропастью и экстрим-парк. Истории о крае шахт и чудес
«Приглашаю вас вырваться из города на день, чтобы выдохнуть и перезагрузиться на природе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным
  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
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    что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
  • Р
    Родион
    10 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
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    озеро, и в нац. парк горы посмотреть, в очень чудесном ресторане пообедали. Осталась очень довольна проведенным днем. Могу смело советовать как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми от 7 лет. (меньшему возрасту будет тяжеловато столько времени провести в дороге)

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
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    построение программы, за полноту переданной информации, за прекрасные человеческие качества! Счастлива, что познакомилась с удивительным краем - Южный Урал! Буду всем рекомендовать и советовать! Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, чудеснейший КРАЙ!

    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарностьЭкскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты составлены интересно. Много мелких интересных точек по пути. Алексей - прекрасный гид и водитель. Рекомендуем!
    Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. МаршрутыПровели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
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    обратить внимание, сделал для меня много красивых фотографий в тех местах, где проходил маршрут экскурсии. Море ярких впечатлений и множество красивых фотографий!

    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные
  • Г
    Геннадий
    16 января 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    14/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
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    благодаря гиду - Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Очень доброжелательные люди, мы чувствовали себя с ними, как со старыми друзьями. Светлана очень интересно и доступно для восприятия рассказывала об истории и природе тех мест, которые мы посетили. Хорошее сочетание природных и культурно-исторических обектов, делает экскурсию очень привлекательной. Машина шикарная, водитель ночью прогревал её дважды, в результате ещё ранним утром мы сели в тёплую машину, водит прекрасно. Обедали в ресторане "Счастливый кузюк", который нам посоветовала Светлана. Отличное место, прекрасные блюда уральской кухни, включая знаменитые заячьи почки верчёные и варенники с редькой. Спасибо Светлане и Виктору!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
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  3. Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
  4. «Сердце-озеро» Зюраткуль
  5. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 6 545 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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