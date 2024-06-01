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что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.