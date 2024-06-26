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знает много и с удовольствием этим делится. Все точки маршрута удалось посетить без спешки и торопления. Быстро согласовываются все наши пожелания. В общем, очень рекомендую. У нас была компания из 4 взрослых человек, всем очень понравилось. Планируем вернуться в Челябинск и ещё раз с Алексеем съездить на экскурсию. П. С. забыл сказать огромное спасибо водителю Сергею, тоже очень интересный рассказчик, машина комфортная и чистая.