Экскурсии выходного дня в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Челябинске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
45 отзывов
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
7 июля в 20:00
8 июля в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
16 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 июня 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Вчера ездили с Алексеем на Тургояк и Таганай. Впечатления прекрасные, все очень понравилось, спасибо за прекрасный день. Алексей чудесный рассказчик,
    читать дальше

    знает много и с удовольствием этим делится. Все точки маршрута удалось посетить без спешки и торопления. Быстро согласовываются все наши пожелания. В общем, очень рекомендую. У нас была компания из 4 взрослых человек, всем очень понравилось. Планируем вернуться в Челябинск и ещё раз с Алексеем съездить на экскурсию. П. С. забыл сказать огромное спасибо водителю Сергею, тоже очень интересный рассказчик, машина комфортная и чистая.

  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
    читать дальше

    озеро, и в нац. парк горы посмотреть, в очень чудесном ресторане пообедали. Осталась очень довольна проведенным днем. Могу смело советовать как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми от 7 лет. (меньшему возрасту будет тяжеловато столько времени провести в дороге)

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
    читать дальше

    построение программы, за полноту переданной информации, за прекрасные человеческие качества! Счастлива, что познакомилась с удивительным краем - Южный Урал! Буду всем рекомендовать и советовать! Прекрасная экскурсия, прекрасный гид, чудеснейший КРАЙ!

    Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарностьЭкскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
  3. «Сердце-озеро» Зюраткуль
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июле 2024
Сейчас в Челябинске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 16 600. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2024 год на выходные, 62 ⭐ отзыва, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам