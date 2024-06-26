1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
7 июля в 20:00
8 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
16 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 июня 2024Вчера ездили с Алексеем на Тургояк и Таганай. Впечатления прекрасные, все очень понравилось, спасибо за прекрасный день. Алексей чудесный рассказчик,
- ННаталья4 мая 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
- ЕЕлена24 апреля 2024Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «На выходные»
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