Приглашаем в увлекательное путешествие по Южному Уралу, где вас ждут живописные горы, густые леса и уютное проживание
Это идеальная возможность насладиться красотой горных хребтов и пышных лесов, не отказываясь от комфорта.
Вас ждут несложные треккинги по тропам национальных парков, восхождение на Большой Иремель - самую высокую точку местности, а также знакомство с уникальными природными явлениями, такими как Айские притёсы.
В дополнение к природным красотам, наш тур предлагает погружение в местную культуру: вы узнаете о древних традициях и героях сказок П.П. Бажова, а также посетите Златоуст - город, известный своим оружейным мастерством. Проживание на уютной турбазе и в гостевом доме обеспечит вам комфорт после насыщенных дней.
Этот тур подойдет как для опытных путешественников, так и для тех, кто только начинает открывать для себя мир активного отдыха на природе. Возможно участие с детьми от 14 лет, что делает его отличным выбором для семейного отдыха
мая
июн
июл
июл
сен
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. 3 ночи — на турбазе в пос. Тюлюк. Размещение в 2-3-4-местных номерах с удобствами в номере или общими удобствами на 2 спальни.
3 ночи — в гостевом доме в пос. Зюраткуль. Размещение в 3-4-местных двухэтажных номерах с двумя спальнями: в одной комнате две односпальные кровати, во второй — одна двуспальная. Туалет общий на 2 спальни.
Если вы путешествуете один/одна, при размещении на турбазе и в гостевом доме мы можем поселить вас с другими участниками группы любого пола.
Питание. Включены все завтраки и ужины, обеды-перекусы во 2-й, 3-й, 5-й, 6-й дни В остальное время участники питаются в кафе за свой счёт.
Уровень сложности. Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Участники должны выдерживать несложные однодневные пешеходные прогулки. Все треккинговые маршруты достаточно простые, по старым дорогам и лесным тропам. Максимальный трек — 16 км.
Дети. Дети допускаются на маршрут с 14 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Переезд до села Тюлюк, прогулка
Встречаемся и отправляемся в село Тюлюк. По пути остановимся на смотровой площадке, откуда открывается
впечатляющий пейзаж горных вершин Таганая. По прибытии разместимся на турбазе и пойдём исследовать окрестности — поднимемся на обзорную точку с видом на бескрайние уральские просторы и реку Юрюзань.
Всего за день проедем на авто 265 км, пройдём пешком 4 км.
Треккинг по парку «Иремель», подъём на Большой Иремель
Позавтракав, на целый день отправимся в поход по природному парку «Иремель». Будем гулять по лесным тропинкам и поднимемся на вершину горы Большой Иремель, одну из самых высоких на Южном Урале. По дороге понаблюдаем за сменой пейзажей: от густых лесов до тундры и земель, покрытых курумником. Поднявшись, поддержим традицию всех, кто сюда добирается, и завяжем ленточки на удачу — Иремель в башкирской культуре считается священным местом.
Всего за день проедем на авто 14 км, пройдём пешком 15 км.
Треккинг по парку «Зигальга»
Сегодня будем гулять по ещё одному национальному парку — «Зигальга». Пройдём по экотропе сначала по берёзовому, затем по хвойному лесу, мимо курумов. Посмотрим на гольцы и скалы-останцы, если повезёт, сможем увидеть зайцев, лосей и косуль. Вечером вернёмся на турбазу.
Всего за день пройдём пешком 16 км.
Посёлок Межевой, Айские притёсы и урочище Пороги, прогулка по Сатке
Утром едем по направлению к небольшому городу Сатка. Посетим посёлок Межевой, где сохранились обжиговые печи, построенные в 60-е годы 20-го века, и посмотрим на близлежащие природные достопримечательности. Побываем на живописных Айских притёсах, где отвесная скальная стена примыкает к реке Ай. Заглянем в урочище Пороги и увидим одну из старейших в России ГЭС, запущенную в 1910 году и проработавшую до 2017-го.
Прогуляемся и по самому городку Сатка и посмотрим на местный средневековый замок. Во второй половине дня прибудем в национальный парк «Зюраткуль»: разместимся на турбазе и полюбуемся закатом над озером.
Всего за день проедем на авто 171 км, пройдём пешком 2 км.
Прогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное время
В этот день познакомимся с национальным парком «Зюраткуль». Будем гулять в окружении реликтовых деревьев, гор и быстрых рек. Если повезёт, встретим лося, которые живут здесь в большом количестве. Поднимемся на одноимённый хребет и полюбуемся озером.
Вечер можно провести на своё усмотрение: покататься на лодке или сапах по озеру Зюраткуль (оплачивается дополнительно) или прогуляться по окрестностям гостевого дома. После ужина желающие смогут посетить баню.
Всего за день пройдём 11 км.
Подъём на гору Большой Уван
Утром поедем в посёлок Сибирка, а оттуда — на кордон «У трёх вершин». Вы посмотрите на обитателей местного Дома лося, а затем направимся вверх по тропе, бегущей вдоль рек и ручейков, суровых курумников и зелёных рябиновых рощ. Покорим вершину Большого Увана и к вечеру вернёмся в гостевой дом в Зюраткуле, попаримся в бане с пихтовыми вениками.
Всего за день проедем на авто 70 км, пройдём пешком 16 км.
Экскурсия по Златоусту, возвращение в Челябинск
С утра прогуляемся по Златоусту — оружейной столице Урала. Заглянем в музей клинков, прогуляемся по центральным улицам и пройдём по сказочному парку Бажова, где можно будет подняться на смотровую башню. Затем, примерно к 17:00, вернёмся в Челябинск и доедем до аэропорта.
Всего за день проедем на авто 210 км, пройдём пешком 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер из аэропорта в 1-й день
- Трансфер в аэропорт и на ж. - д. вокзал в 7-й день
- Все переезды по программе
- Проживание на турбазе и в гостевом доме (6 ночей)
- Питание по программе
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи, национальные парки и достопримечательности
- Кулинарный мастер-класс
- Баня в 5-й и 6-й дни
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Челябинска и обратно
- Обеды в 1-й, 4-й и 7-й дни
- Расходы личного характера (дополнительные развлечения на Айских притёсах, в Сатке, Златоусте, Зюраткуле, индивидуальный трансфер, сувениры и т. п.)
- Медицинская страховка