Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 3 ночи — на турбазе в пос. Тюлюк. Размещение в 2-3-4-местных номерах с удобствами в номере или общими удобствами на 2 спальни.

3 ночи — в гостевом доме в пос. Зюраткуль. Размещение в 3-4-местных двухэтажных номерах с двумя спальнями: в одной комнате две односпальные кровати, во второй — одна двуспальная. Туалет общий на 2 спальни.

Если вы путешествуете один/одна, при размещении на турбазе и в гостевом доме мы можем поселить вас с другими участниками группы любого пола.

Питание. Включены все завтраки и ужины, обеды-перекусы во 2-й, 3-й, 5-й, 6-й дни В остальное время участники питаются в кафе за свой счёт.

Уровень сложности. Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Участники должны выдерживать несложные однодневные пешеходные прогулки. Все треккинговые маршруты достаточно простые, по старым дорогам и лесным тропам. Максимальный трек — 16 км.

Дети. Дети допускаются на маршрут с 14 лет в сопровождении родителей.