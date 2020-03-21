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Последние новости коронавируса в Челябинской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1212+94
  • Умерло 4
  • Выздоровело 301+38
  • Болеют сейчас 907+56
  • Летальность 0.33%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Челябинской области, включая Челябинск, находится 0.52%, 1212 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 301 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 907 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Челябинске и Челябинской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Челябинской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 разав Челябинской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
3 человекав среднем умирает в Челябинской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Челябинской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Челябинской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Челябинской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201212+94+8%4301+38+14%907+56
11 мая 20201118+77+7%4263+14+6%851+63
10 мая 20201041+90+9%4+1+33%249+61+32%788+28
9 мая 2020951+70+8%3188+40+27%760+30
8 мая 2020881+42+5%3148+24+19%730+18
7 мая 2020839+27+3%3124+13+12%712+14
6 мая 2020812+44+6%3111+15+16%698+29
5 мая 2020768+86+13%396+22+30%669+64
4 мая 2020682+51+8%3+1+50%74+5+7%605+45
3 мая 2020631+63+11%269+3+5%560+60
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Челябинской области по дням

Челябинская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Челябинской области

ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии
ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии
РБК
29.04.2020 13:24
Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова отложил выплату дивидендов за 2020 год как минимум до осени. Компания также сократила программу капзатрат на 20%, поскольку ждет падения продаж из-за пандемии
В России используют коронавирус для борьбы за экологию
В России используют коронавирус для борьбы за экологию
lenta.ru
28.04.2020 14:39
Вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор изменить качество воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники выбросов. Проверят ситуацию в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
lenta.ru
24.04.2020 11:33
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. По словам губернатора региона Алексея Текслер, массовое распространение вируса произошло из-за ошибок в действиях руководства клиники. Здание закрыто на карантин.
Российский мегапроект заморозили из-за коронавируса
Российский мегапроект заморозили из-за коронавируса
lenta.ru
23.04.2020 20:05
Российский мегапроект по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом заморозили из-за коронавируса. Перенос связан с необходимостью перенаправить расходы на более приоритетные нужды в условиях социально-экономического кризиса из-за коронавируса.
Отдел полиции в российском городе закрыли на карантин из-за коронавируса
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lenta.ru
23.04.2020 13:38
Отдел полиции «Южный» в городе Миасс Челябинской области закрыли на карантин из-за коронавируса. Все сотрудники этого подразделения находятся на режиме изоляции, чтобы не допустить распространение опасной инфекции. Заразились двое полицейских, один из них участковый. Весь состав закрытого отдела наблюдается врачами.
В Челябинской области за сутки обнаружили 57 новых заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки обнаружили 57 новых заболевших COVID-19
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23.04.2020 10:26
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
lenta.ru
20.04.2020 20:48
Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе на базе спорткомплекса «Курганово» под Екатеринбургом. Спецборт Airbus A321 со 180 жителями региона и соседней Челябинской области прилетел 19 апреля. В тот же день суд принял решение о принудительном отправлении граждан на карантин.
Рашников выделил ₽500 млн Магнитогорску на борьбу с коронавирусом
Рашников выделил ₽500 млн Магнитогорску на борьбу с коронавирусом
РБК
16.04.2020 17:55
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
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11.04.2020 10:08
Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника
Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника
lenta.ru
09.04.2020 09:28
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявили коронавирус. При этом губернатор объяснил, что не собирается оставлять работу. По его словам, ситуация в регионе все еще находится под его контролем.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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