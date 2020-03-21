- Заразилось 1212+94
- Умерло 4
- Выздоровело 301+38
- Болеют сейчас 907+56
- Летальность 0.33%около 3 чел. на 1000 заболевших
В Челябинской области, включая Челябинск, находится 0.52%, 1212 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 301 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 907 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Челябинске и Челябинской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Челябинской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Челябинской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Челябинской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Челябинской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1212+94+8%
|4
|301+38+14%
|▲907+56
|11 мая 2020
|1118+77+7%
|4
|263+14+6%
|▲851+63
|10 мая 2020
|1041+90+9%
|4+1+33%
|249+61+32%
|▲788+28
|9 мая 2020
|951+70+8%
|3
|188+40+27%
|▲760+30
|8 мая 2020
|881+42+5%
|3
|148+24+19%
|▲730+18
|7 мая 2020
|839+27+3%
|3
|124+13+12%
|▲712+14
|6 мая 2020
|812+44+6%
|3
|111+15+16%
|▲698+29
|5 мая 2020
|768+86+13%
|3
|96+22+30%
|▲669+64
|4 мая 2020
|682+51+8%
|3+1+50%
|74+5+7%
|▲605+45
|3 мая 2020
|631+63+11%
|2
|69+3+5%
|▲560+60
* "0" или "—", могут означать, что данных нет