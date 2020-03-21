Заразилось 1212 +94

Умерло 4

Выздоровело 301 +38

Болеют сейчас 907 +56

Летальность 0.33% около 3 чел. на 1000 заболевших

В Челябинской области, включая Челябинск, находится 0.52%, 1212 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 301 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 907 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Челябинске и Челябинской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Челябинской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 раза в Челябинской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 3 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Челябинской области

Карта распространения коронавируса в Челябинской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Челябинской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Челябинской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1212 +94+8% 4 301 +38+14% ▲ 907+56 11 мая 2020 1118 +77+7% 4 263 +14+6% ▲ 851+63 10 мая 2020 1041 +90+9% 4 +1+33% 249 +61+32% ▲ 788+28 9 мая 2020 951 +70+8% 3 188 +40+27% ▲ 760+30 8 мая 2020 881 +42+5% 3 148 +24+19% ▲ 730+18 7 мая 2020 839 +27+3% 3 124 +13+12% ▲ 712+14 6 мая 2020 812 +44+6% 3 111 +15+16% ▲ 698+29 5 мая 2020 768 +86+13% 3 96 +22+30% ▲ 669+64 4 мая 2020 682 +51+8% 3 +1+50% 74 +5+7% ▲ 605+45 3 мая 2020 631 +63+11% 2 69 +3+5% ▲ 560+60 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Челябинской области по дням