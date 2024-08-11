Интересные экскурсии для школьного возраста в Чемале

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Чемале, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Лучшие пейзажи Чемала
На машине
34 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
15 фев в 10:30
16 фев в 10:30
14 000 за всё до 2 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чемалу
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
Завтра в 07:00
14 фев в 07:00
32 000 за всё до 5 чел.
Нескучный Чуйский
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Нескучный Чуйский: путешествие по Алтаю
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением древних петроглифов и Гейзерного озера. Узнайте легенды Алтая и насладитесь его природой
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
7500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    11 августа 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Хочу выразить благодарность Светлане! Это было прекрасное путешествие в котором я испытала слёзы счастья от увиденной красоты и осознала, как
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    прекрасна эта жизнь! Прогулка дала внутреннюю энергию и новый глоток мотивации для свершения планов. Очень переживала как пройдёт такая длительная поездка т. к у меня хронический цистит и мне нужно часто посещать место для «уединения». Но прошло все замечательно! Светлана полностью подстроилась под наш темп, очень спокойно реагировала на все мои походы «уединится», относилась с пониманием. Помимо этого всего, у нас с мужем не оказалось налички и Светлана войдя в положение взяла все расходы в которых требовался наличный расчет на себя. А после экскурсии мы спокойно все потраченные средства за нас перевели. И самое главное, сама экскурсия: потрясающие виды, которые меняют твое восприятие мира, мировоззрение, открывают глаза и ты понимаешь КАК ПРЕКРАСЕН АЛТАЙ! Отдельная благодарность за то, что завезли в магазин с сувенирами! Приобрели для себя память об этом замечательном дне! Светлана, вы лучик, который заряжает нас. Без вас эта прогулка была бы абсолютно бесполезной. Важно именно осознавать историю и происхождение всего, что встречается на твоем пути. На следующий год обязательно обратимся снова. Всех Благ! 🙏🏼

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
    Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
  • N
    Natalia
    23 июля 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Замечательная экскурсия! Заботливый предусмотрительный экскурсовод, интересная беседа - и в смысле новой информации, и в плане чисто человеческом, - и конечно,
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    красивейшие места! Светлана проводила по максимально комфортным немноголюдным маршрутам, показала настоящую Алтайскую сказку. Подача материала приятная, душевная, без чрезмерности в чём-либо. Мёд вкусный, чай полезный, дорога комфортная, собеседник интересный и приятный, места ошеломительные! Вот и отличная экскурсия сложилась ⭐️

    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • Н
    Наталия
    23 июня 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
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    рассказывает о теме экскурсии и не только. Алтайский край не простая территория, и как мне показалось, Елена пытается слиться с самобытной историей этой культуры. Очень грамотный человек. И очень приятный и не навязчивый в общении. Брали частную экскурсию на машине по Чуйскому тракту на весь день. Остались довольны на всё сто процентов.

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Всё на высшем уровне!
  • А
    Алиса
    26 апреля 2023
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Чемалу в феврале 2025
Сейчас в Чемале в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Чемале на 2025 год для школьников, 37 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель