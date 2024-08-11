7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
15 фев в 10:30
16 фев в 10:30
14 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Чемалу
Проведите день на лоне природы, проезжая по одной из самых красивых дорог мира. Остановки на перевалах, у слияния рек и у Гейзерного озера
12 фев в 07:00
13 фев в 07:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
11 часов
Групповая
до 14 чел.
Нескучный Чуйский
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением древних петроглифов и Гейзерного озера. Узнайте легенды Алтая и насладитесь его природой
Начало: У автовокзала
Расписание: ежедневно в 09:00
12 фев в 09:00
13 фев в 09:00
7500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна11 августа 2024Хочу выразить благодарность Светлане! Это было прекрасное путешествие в котором я испытала слёзы счастья от увиденной красоты и осознала, как
- ННаталья8 августа 2024Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
- NNatalia23 июля 2024Замечательная экскурсия! Заботливый предусмотрительный экскурсовод, интересная беседа - и в смысле новой информации, и в плане чисто человеческом, - и конечно,
- ННаталия23 июня 2024Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
- ВВалерия13 мая 2024Всё на высшем уровне!
- ААлиса26 апреля 2023Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Можно с детьми»
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