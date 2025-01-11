Май на Алтае. Цветение маральника

Вас ожидает прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая всего за несколько дней, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на комфортном микроавтобусе.

Во время тура
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вы познакомитесь с историей Алтая, посетите главный туристический район и его достопримечательности, поймаете легкий бриз во время прогулки на моторной лодке к Камышлинскому водопаду, преодолеете горные перевалы по знаменитому Чуйскому тракту.

5
3 отзыва
Май на Алтае. Цветение маральника
Май на Алтае. Цветение маральника
Май на Алтае. Цветение маральника
Ближайшие даты:
1
мая9
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад

Прибытие в эко-отель.

Завтрак в кафе для тех, кто прибыл до 10:45.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из г. Барнаула.

Знакомство с гидом.

Обед кафе на туркомплексе (не входит в стоимость).

Переезд в с. Барангол.

Водомоторная экскурсия к Камышлинскому водопаду, который расположен на левом берегу главной водной артерии Республики Алтай.

Возвращение в отель.

Ужин.

Протяженность: на авто – 60 км, моторная лодка – 5 км, пешком – 1 км.

Камышлинский водопадКамышлинский водопадКамышлинский водопадКамышлинский водопад
2 день

Чемал

Завтрак в кафе.

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.

Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос, урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост.

Обед в кафе с. Чемал (не входит в стоимость).

Возвращение в отель.

Ужин.

Протяженность: на авто – 212 км, пешком – 5 км.

ЧемалЧемалЧемалЧемал
3 день

Чуйский тракт до слияния Чуи и Катуни

Завтрак в кафе.

После завтрака выезд на экскурсию по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта, Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог мира, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь.

Обед в придорожном кафе (не входит в стоимость).

Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в урочище Калбак-Таш.

Возвращение в отель.

Ужин в кафе.

Протяженность: на авто – 490 км.

Чуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и Катуни
4 день

Отъезд

Завтрак в кафе.

Или ланч-боксы.

Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Для тех, у кого вылет не в утреннее время освобождение номеров в 11:00

Обед и ужин не включены.

Протяженность: на авто – 30 км.

Проживание

Тур предусматривает размещение в благоустроенных номерах в эко-отеле “Таежник” 2* или аналогичном отеле близ с. Манжерок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтандарт плюс
Двухместное размещение 50 800
Одноместное размещение66 000
Трехместное размещение (по одной заявке, 2 взрослых+диван)48 800

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник» 2* или аналогичный

3 ночи

Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Категория “Стандарт плюс” - благоустроенные номера в дуплекс коттеджах площадью 16 кв. м.. В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати+ допместо(раскладной диван), шкаф, полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, фен, чайные пары.

Туркомплекс «Таежник» 2* или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» 2* или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» 2* или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» 2* или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» 2* или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухразовое питание: завтраки и ужины по программе (в кафе)
  • Перевозки, согласно программе тура
  • Оплата проживания в отеле «Таёжник» 2
  • Моторные лодки
  • Работа гида
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Питание: обеды
  • Доставка до экоотеля и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
  4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
  5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
  9. Средства личной гигиены.
  10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  11. Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным устройством.
  12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура

Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).

Входит ли доставка в стоимость тура?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.

Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату.

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе)

Доставка из Барнаула: Покупайте билеты с временем прилета до 8:00.

Организуем трансфер за доп. стоимость на сборных машинах (таксисты).

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.

Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).

В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.

Время в пути 3-4 часа.

При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.

О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.

Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.

Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом в чате тура (создается гидом накануне тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Какие особенности тура?
  • групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в ПОДАРОК!
  • маршрут подойдет для всех желающих, он не требует особой физической подготовки;
  • на туре работают 1-2 экскурсовода имеющих большой опыт работы и специальную подготовку;
  • внутримаршрутные перевозки осуществляются на комфортном микроавтобусе туристического класса
  • дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по письменной доверенности);
  • в стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах»
  • страховка от клеща приобретается желающими за дополнительную плату в размере 400,00 рублей, срок действия страховки 1 год.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 янв 2025
Все состыковано, нигде не ждали.
Т
11 янв 2025
Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
Т
8 янв 2025
Организация отличная, все что было заявлено, выполнено в полном объеме.

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