Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Весенний отдых

В этом туре мы посетим несколько мест, где весной расцветает маральник.

Вас ждет незабываемое путешествие и яркие впечатления! Насыщенная экскурсионная программа: история, культура, археология, сакральные места. Комфортное размещение в отелях, гостиницах,
туркомплексах и гастрономические впечатления. Начинаем с отдыха на курорте Белокурихи, а затем путешествуем по глубокому Горному Алтаю. В туре предстоят большие расстояния, но они скрасятся пейзажами. Ведь мы проедем практически до Монголии и увидим настоящий Алтай.

Программа тура по дням

1 день

Алтайское холмогорье

Мы приветствуем гостей и предоставляем услугу трансфера до Белокурихи за отдельную плату.

Заселение в отеле выбранной категории.

Время заезда — 14:00.

Если номер будет свободен, вас заселят сразу. В противном случае придется подождать, и мы предложим вам время для обеда и отдыха.

Примерно в 16:00, состоится первая экскурсия в «Алтайское холмогорье».

Вы посетите дендрарий «Алтайское холмогорье», самый большой за Уралом.

У вас будет возможность насладиться природной красотой, увидеть редкие виды растений и ощутить свежий воздух, погрузившись в атмосферу тишины и гармонии.

После экскурсии вас ждет гастрономическое наслаждение.

В меню представлены блюда гастроботаники, которые удивят даже искушенных гурманов.

Вы откроете для себя необычные сочетания вкусов и текстур, созданные из местных ингредиентов и уникальных рецептов, которые вы, вероятно, еще не пробовали.

Мы вернемся в отель около 20:00.

2 день

Курорт Белокуриха-2

В этот день вас ждет увлекательная экскурсия по курорту, которая поможет вам лучше ориентироваться на местности.

Мы покажем вам интересные места для прогулок и расскажем о достопримечательностях.

Вы узнаете историю возникновения курорта, услышите легенды, связанные с ним, и познакомитесь с инфраструктурой.

Мы подскажем вам самые интересные объекты для самостоятельного изучения.

Также вы увидите источники с целебной водой, так что не забудьте взять с собой бутылочки.

Затем мы отправимся в Горную Белокуриху, новый строящийся курорт, до которого будем добираться по серпантину.

Поездка займет около 15 минут, и вы окажетесь у подножия одной из самых красивых дорог в Сибирском округе.

На маршруте нас ждет 12 витков серпантина и 62 поворота.

Для удобства водителей и пассажиров оборудованы четыре "кармана" и три смотровые площадки, откуда открываются потрясающие виды.

После подъема мы познакомимся с арт-объектами и насладимся природой окрестностей Белокурихи.

Экскурсия продлится около 4-4,5 часов, и время отправления будет указано в организационной программе.

После экскурсии у вас будет возможность посетить СПА или оздоровительные процедуры, отправиться на дополнительную экскурсию или просто прогуляться по курорту.

3 день

Знакомство с Горным Алтаем

Этот день будет насыщенным и запоминающимся!

После завтрака мы отправимся на экскурсию по Горному Алтаю.

Нас ждет целый день ярких впечатлений и удивительных открытий.

Мы вернемся на курорт около 21:00, преодолев примерно 380 км.

Первая остановка — Тавдинские пещеры.

Эти природные шедевры впечатляют извилистыми ходами и видами с высоты птичьего полета.

Подъем к пещерам будет удобным и безопасным по организованным лестницам.

Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, мы предлагаем прогулку к реке Катунь в сосновом бору.

Затем нас ждут эмоции и адреналин.

На моторафтах мы переправимся через Катунь к Камышлинскому водопаду.

Это добавит драйва к вашему дню.

На берегу водопада можно увидеть прыгучих кроликов, а неспешная поездка позволит насладиться пейзажами.

В селе Чемал мы посетим остров Патмос с действующим храмом.

Мы пройдем по подвесному мостику и отправимся по козьей тропе вдоль Катуни — это будет приятная прогулка.

Обед будет в уютном кафе (доп. плата).

По возвращении на курорт нас ждет ужин в ресторане отеля, чтобы завершить день на приятной ноте.

Важно: за моторафты и пещеры нужно доплатить 1 500 и 500 рублей соответственно.

4 день

Места Силы

После завтрака мы отправляемся на увлекательную экскурсию «Места Силы», которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии.

Это небольшое, но насыщенное путешествие по окрестностям нашего курорта станет отличным способом исследовать природу!

На проходимой технике мы поднимемся в горы, где вас ждут удивительные природные ландшафты.

Мы посетим величественные скалы Четыре Брата и врата желаний, познакомимся с загадочной скалой Черепаха и поднимемся на гору Круглая (801 м), откуда открываются потрясающие панорамные виды, которые впечатляют с первого взгляда.

Эта экскурсия наполнена не только интересной информацией, но и мощной энергетикой, которая зарядит вас на целый день.

После возвращения у вас будет свободное время для прогулок и знакомства с курортом.

Вы сможете насладиться уютными терренкурами и природой вокруг.

Наши гости часто выбирают расслабляющие СПА-процедуры, такие как панто- и фитобочки, или отправляются в банный комплекс для полного расслабления.

Также доступны прогулки на лошадях — идеальный способ насладиться красотой окрестностей.

Не беспокойтесь, наши эксперты с радостью подскажут вам все варианты, чтобы ваш день был максимально насыщенным и комфортным!

Длительность экскурсии примерно 3,5 часа.

5 день

Чуйский тракт

Сегодня нас ждет увлекательное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира.

Этот маршрут перенесет вас в мир природы и истории. Вас порадуют сменяющиеся пейзажи: величественные горы, сверкающие реки, извилистые перевалы, густая тайга и бескрайние степи.

Невозможно будет оторвать фотоаппарат от глаз!

Чуйский тракт — древний путь, соединяющий Сибирь и Азию.

Историки считают, что он проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.

Первые упоминания о нем встречаются в российских источниках XVIII века.

Этот удивительный маршрут длиной 968 километров начинается в Новосибирске и заканчивается на границе с Монголией.

Мы проедем около 400 километров.

В 2014 году Чуйский тракт попал в список десяти самых красивых дорог мира по версии National Geographic.

Мы поднимемся на два горных перевала — Семинской и Чике-Таманский, — и насладимся их панорамами.

Заглянем на местные рынки и в кафе, чтобы попробовать блюда алтайской кухни и купить уникальные сувениры.

Природа будет вдохновлять вас на всем пути.

Со смотровой площадки вы увидите слияние горных рек — священное место у алтайцев.

Это подарит вам незабываемые моменты.

По прибытии в гостиницу вас ждет вкусный ужин.

После него вы сможете отдохнуть и подготовиться к новым приключениям.

Но благодаря потрясающим пейзажам и хорошей дороге время пролетит незаметно.

Вы получите яркие впечатления и захотите вернуться сюда снова!

6 день

Марсианские горы. Гейзеровое озеро

Этот день станет ярким и незабываемым!

Наш маршрут начнётся с поездки к цветным горам, которые называют «Марс».

После завтрака мы отправимся в путь, наслаждаясь потрясающими видами Чуйского тракта.

По пути вы увидите белок Северо-Чуйского хребта, которые создают настоящую природную сказку!

Следующая остановка — марсианские горы, удивительное место для фотографов и любителей геологии.

Эти холмы окрашены в яркие цвета, образуя волшебный ландшафт, который захватывают дух.

Мы окажемся в селе Кызыл-Чин, что переводится с тюркского как «красное ущелье».

Каждый слой этих гор сформировался в определённый период, и их цвет рассказывает собственную историю.

Учёные считают, что красно-коричневые слои появились более 300 миллионов лет назад, когда здесь существовало древнее солёное море.

Исследования показывают, что вода в этом море была солёной.

После оледенений здесь возникали пресные озёра, и в итоге почва долины у ущелья Кызыл-Чина стала глиной, образованной на дне древнего озера.

Именно к этому времени относятся и зелёные оттенки.

Порода состоит из глины с примесью песчаника и известняка.

Наш гид поделится интересными фактами и легендами об этом удивительном месте!

Затем продолжим впечатления экскурсией на Гейзеровое озеро — уникальный водоём без аналогов в России.

Вода в озере не замерзает зимой, но летом оно не подходит для купания.

Спусков к воде нет, дно покрыто глинистым илом и водорослями.

Температура воды не поднимается выше +10 градусов даже в жару.

Озеро привлекает фотографов, создавая отличные кадры.

Говорят, что озеро предсказывает будущее, если правильно расшифровать его рисунки.

Общая протяжённость пути составит около 170 км, и каждая минута этого путешествия будет наполнена радостью и открытиями!

Дополнительная плата за вход на марсианские горы - 500 руб. /чел., на Гейзерное озеро - 200 руб. /чел.

7 день

Возвращение по Чуйскому тракту

День будет насыщенным.

Мы вернемся по Чуйскому тракту и сделаем остановки в новых местах, где получаются отличные фотографии.

В Горно-Алтайск приедем около 18:00.

Многие гости покупают билеты на вечерние рейсы, поэтому у нас будет время на посадку.

Если ваш рейс утром следующего дня, попросите менеджера забронировать дополнительную ночь в отеле.

Утром сможете позавтракать и в удобное время отправиться в аэропорт.

Такси можно вызвать на ресепшене.

Расстояние до Горно-Алтайска — около 360 километров.

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха и в глубоком Горном Алтае.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

с отелем "Нео" или “Гарант” в Белокурихес отелем "Беловодье 4*"
место в двухместном номере66 70091 500
одноместное размещение86 000103 700
доп. место 57 20062 600

Для гостей, проживающих в отеле «Беловодье 4*», бонус: разовое посещение аквапарка, разовое посещение солярия, соляная пещера ежедневно .

В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс для всей группы – в с. Акташ.

Варианты проживания

Отель «Нео»

4 ночи

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.

Курортный СПА-Отель Беловодье

4 ночи

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

База отдыха «Расул»

2 ночи

Туристический комплекс предлагает гостям разнообразное размещение на живописной территории: уютную гостиницу, коттеджи с несколькими номерами и комфортные домики из кедра. Кедровые дома расположились в лесной части турбазы — среди природы, вдали от городской суеты.

В гостинице гостям доступны три типа номеров, каждый из которых оснащён ванной комнатой и Wi‑Fi. Среди вариантов размещения выделяется традиционный алтайский домик с конусообразной крышей — четырёхместный номер, где гостей ждут четыре односпальные кровати, шкаф, телевизор, а также мебель для отдыха, стол и стулья. В номере предусмотрены все удобства, включая туалет, раковину и душ.

Инфраструктура комплекса создана для комфортного отдыха: к услугам гостей бесплатная парковка с видеонаблюдением, стабильный Wi‑Fi на всей территории, общая кухня для самостоятельного приготовления блюд, мангальные зоны и уютные беседки для отдыха на свежем воздухе.

Особого внимания заслуживает оздоровительный спа‑комплекс. Здесь гостей встречает волшебный запах кедра и уютная комната отдыха. Программа релаксации включает посещение хаммама, сауны и фитобочки, а завершить процедуры можно купанием в бассейне и чашкой ароматного травяного чая.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: завтраки (кроме 1 дня), гастроужин в 1 день, ужин (5 день), этнообед (6 день)
  • Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска/Бийска и обратно
  • Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
  • Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
  • Входы на туристские объекты (примерно 1700 руб. с чел.)
Место начала и завершения?
Г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

На чем будем передвигаться по маршруту?

Автопарк партнеров, автомобили которых мы фрахтуем для сопровождения наших туров, большой и только исходя из количества участников тура и свободного автомобиля, мы можем перед началом каждого тура, сказать, каким транспортом будем катать группу.

Группа до 3х человек – легковой автомобиль, от 3-х до 5чел.

Группа 4-5 человек – Киа Карнивал или другой автомобиль, до7-8 мест.

Группа от 6 до 16 человек - микроавтобус Мерседес.

Свыше 16 человек – большой комфортный автобус до 40 мест.

Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание?

Питание в туре организовано: завтраки со второго дня программы тура. Гастроужин, ужин в 5 день, этнообед в 6 день. Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 800-1000 рублей.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Как добраться?

Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.

Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:

  • Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
Цена билета 2 000 руб. /чел. /групповой, 5 000 руб. /индивидуальный.

Из Барнаула и Новосибирска возможно заказать индивидуальный трансфер:

  • Барнаул от 9 000 руб.
  • Новосибирск от 15 000 руб.

В последний день тура после возвращения из села Акташ:

  • туристов завозят в аэропорт Горно-Алтайска для вечернего рейса
  • туристов завозят в отель города Горно-Алтайска. Для более позднего прилета или вылета гости могут заказать индивидуальный трансфер.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
