1 день

Алтайское холмогорье

Мы приветствуем гостей и предоставляем услугу трансфера до Белокурихи за отдельную плату.

Заселение в отеле выбранной категории.

Время заезда — 14:00.

Если номер будет свободен, вас заселят сразу. В противном случае придется подождать, и мы предложим вам время для обеда и отдыха.

Примерно в 16:00, состоится первая экскурсия в «Алтайское холмогорье».

Вы посетите дендрарий «Алтайское холмогорье», самый большой за Уралом.

У вас будет возможность насладиться природной красотой, увидеть редкие виды растений и ощутить свежий воздух, погрузившись в атмосферу тишины и гармонии.

После экскурсии вас ждет гастрономическое наслаждение.

В меню представлены блюда гастроботаники, которые удивят даже искушенных гурманов.

Вы откроете для себя необычные сочетания вкусов и текстур, созданные из местных ингредиентов и уникальных рецептов, которые вы, вероятно, еще не пробовали.

Мы вернемся в отель около 20:00.

