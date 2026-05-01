Вас ждет незабываемое путешествие и яркие впечатления! Насыщенная экскурсионная программа: история, культура, археология, сакральные места. Комфортное размещение в отелях, гостиницах,
Программа тура по дням
Алтайское холмогорье
Мы приветствуем гостей и предоставляем услугу трансфера до Белокурихи за отдельную плату.
Заселение в отеле выбранной категории.
Время заезда — 14:00.
Если номер будет свободен, вас заселят сразу. В противном случае придется подождать, и мы предложим вам время для обеда и отдыха.
Примерно в 16:00, состоится первая экскурсия в «Алтайское холмогорье».
Вы посетите дендрарий «Алтайское холмогорье», самый большой за Уралом.
У вас будет возможность насладиться природной красотой, увидеть редкие виды растений и ощутить свежий воздух, погрузившись в атмосферу тишины и гармонии.
После экскурсии вас ждет гастрономическое наслаждение.
В меню представлены блюда гастроботаники, которые удивят даже искушенных гурманов.
Вы откроете для себя необычные сочетания вкусов и текстур, созданные из местных ингредиентов и уникальных рецептов, которые вы, вероятно, еще не пробовали.
Мы вернемся в отель около 20:00.
Курорт Белокуриха-2
В этот день вас ждет увлекательная экскурсия по курорту, которая поможет вам лучше ориентироваться на местности.
Мы покажем вам интересные места для прогулок и расскажем о достопримечательностях.
Вы узнаете историю возникновения курорта, услышите легенды, связанные с ним, и познакомитесь с инфраструктурой.
Мы подскажем вам самые интересные объекты для самостоятельного изучения.
Также вы увидите источники с целебной водой, так что не забудьте взять с собой бутылочки.
Затем мы отправимся в Горную Белокуриху, новый строящийся курорт, до которого будем добираться по серпантину.
Поездка займет около 15 минут, и вы окажетесь у подножия одной из самых красивых дорог в Сибирском округе.
На маршруте нас ждет 12 витков серпантина и 62 поворота.
Для удобства водителей и пассажиров оборудованы четыре "кармана" и три смотровые площадки, откуда открываются потрясающие виды.
После подъема мы познакомимся с арт-объектами и насладимся природой окрестностей Белокурихи.
Экскурсия продлится около 4-4,5 часов, и время отправления будет указано в организационной программе.
После экскурсии у вас будет возможность посетить СПА или оздоровительные процедуры, отправиться на дополнительную экскурсию или просто прогуляться по курорту.
Знакомство с Горным Алтаем
Этот день будет насыщенным и запоминающимся!
После завтрака мы отправимся на экскурсию по Горному Алтаю.
Нас ждет целый день ярких впечатлений и удивительных открытий.
Мы вернемся на курорт около 21:00, преодолев примерно 380 км.
Первая остановка — Тавдинские пещеры.
Эти природные шедевры впечатляют извилистыми ходами и видами с высоты птичьего полета.
Подъем к пещерам будет удобным и безопасным по организованным лестницам.
Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, мы предлагаем прогулку к реке Катунь в сосновом бору.
Затем нас ждут эмоции и адреналин.
На моторафтах мы переправимся через Катунь к Камышлинскому водопаду.
Это добавит драйва к вашему дню.
На берегу водопада можно увидеть прыгучих кроликов, а неспешная поездка позволит насладиться пейзажами.
В селе Чемал мы посетим остров Патмос с действующим храмом.
Мы пройдем по подвесному мостику и отправимся по козьей тропе вдоль Катуни — это будет приятная прогулка.
Обед будет в уютном кафе (доп. плата).
По возвращении на курорт нас ждет ужин в ресторане отеля, чтобы завершить день на приятной ноте.
Важно: за моторафты и пещеры нужно доплатить 1 500 и 500 рублей соответственно.
Места Силы
После завтрака мы отправляемся на увлекательную экскурсию «Места Силы», которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии.
Это небольшое, но насыщенное путешествие по окрестностям нашего курорта станет отличным способом исследовать природу!
На проходимой технике мы поднимемся в горы, где вас ждут удивительные природные ландшафты.
Мы посетим величественные скалы Четыре Брата и врата желаний, познакомимся с загадочной скалой Черепаха и поднимемся на гору Круглая (801 м), откуда открываются потрясающие панорамные виды, которые впечатляют с первого взгляда.
Эта экскурсия наполнена не только интересной информацией, но и мощной энергетикой, которая зарядит вас на целый день.
После возвращения у вас будет свободное время для прогулок и знакомства с курортом.
Вы сможете насладиться уютными терренкурами и природой вокруг.
Наши гости часто выбирают расслабляющие СПА-процедуры, такие как панто- и фитобочки, или отправляются в банный комплекс для полного расслабления.
Также доступны прогулки на лошадях — идеальный способ насладиться красотой окрестностей.
Не беспокойтесь, наши эксперты с радостью подскажут вам все варианты, чтобы ваш день был максимально насыщенным и комфортным!
Длительность экскурсии примерно 3,5 часа.
Чуйский тракт
Сегодня нас ждет увлекательное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира.
Этот маршрут перенесет вас в мир природы и истории. Вас порадуют сменяющиеся пейзажи: величественные горы, сверкающие реки, извилистые перевалы, густая тайга и бескрайние степи.
Невозможно будет оторвать фотоаппарат от глаз!
Чуйский тракт — древний путь, соединяющий Сибирь и Азию.
Историки считают, что он проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
Первые упоминания о нем встречаются в российских источниках XVIII века.
Этот удивительный маршрут длиной 968 километров начинается в Новосибирске и заканчивается на границе с Монголией.
Мы проедем около 400 километров.
В 2014 году Чуйский тракт попал в список десяти самых красивых дорог мира по версии National Geographic.
Мы поднимемся на два горных перевала — Семинской и Чике-Таманский, — и насладимся их панорамами.
Заглянем на местные рынки и в кафе, чтобы попробовать блюда алтайской кухни и купить уникальные сувениры.
Природа будет вдохновлять вас на всем пути.
Со смотровой площадки вы увидите слияние горных рек — священное место у алтайцев.
Это подарит вам незабываемые моменты.
По прибытии в гостиницу вас ждет вкусный ужин.
После него вы сможете отдохнуть и подготовиться к новым приключениям.
Но благодаря потрясающим пейзажам и хорошей дороге время пролетит незаметно.
Вы получите яркие впечатления и захотите вернуться сюда снова!
Марсианские горы. Гейзеровое озеро
Этот день станет ярким и незабываемым!
Наш маршрут начнётся с поездки к цветным горам, которые называют «Марс».
После завтрака мы отправимся в путь, наслаждаясь потрясающими видами Чуйского тракта.
По пути вы увидите белок Северо-Чуйского хребта, которые создают настоящую природную сказку!
Следующая остановка — марсианские горы, удивительное место для фотографов и любителей геологии.
Эти холмы окрашены в яркие цвета, образуя волшебный ландшафт, который захватывают дух.
Мы окажемся в селе Кызыл-Чин, что переводится с тюркского как «красное ущелье».
Каждый слой этих гор сформировался в определённый период, и их цвет рассказывает собственную историю.
Учёные считают, что красно-коричневые слои появились более 300 миллионов лет назад, когда здесь существовало древнее солёное море.
Исследования показывают, что вода в этом море была солёной.
После оледенений здесь возникали пресные озёра, и в итоге почва долины у ущелья Кызыл-Чина стала глиной, образованной на дне древнего озера.
Именно к этому времени относятся и зелёные оттенки.
Порода состоит из глины с примесью песчаника и известняка.
Наш гид поделится интересными фактами и легендами об этом удивительном месте!
Затем продолжим впечатления экскурсией на Гейзеровое озеро — уникальный водоём без аналогов в России.
Вода в озере не замерзает зимой, но летом оно не подходит для купания.
Спусков к воде нет, дно покрыто глинистым илом и водорослями.
Температура воды не поднимается выше +10 градусов даже в жару.
Озеро привлекает фотографов, создавая отличные кадры.
Говорят, что озеро предсказывает будущее, если правильно расшифровать его рисунки.
Общая протяжённость пути составит около 170 км, и каждая минута этого путешествия будет наполнена радостью и открытиями!
Дополнительная плата за вход на марсианские горы - 500 руб. /чел., на Гейзерное озеро - 200 руб. /чел.
Возвращение по Чуйскому тракту
День будет насыщенным.
Мы вернемся по Чуйскому тракту и сделаем остановки в новых местах, где получаются отличные фотографии.
В Горно-Алтайск приедем около 18:00.
Многие гости покупают билеты на вечерние рейсы, поэтому у нас будет время на посадку.
Если ваш рейс утром следующего дня, попросите менеджера забронировать дополнительную ночь в отеле.
Утром сможете позавтракать и в удобное время отправиться в аэропорт.
Такси можно вызвать на ресепшене.
Расстояние до Горно-Алтайска — около 360 километров.
Проживание
Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха и в глубоком Горном Алтае.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|с отелем "Нео" или “Гарант” в Белокурихе
|с отелем "Беловодье 4*"
|место в двухместном номере
|66 700
|91 500
|одноместное размещение
|86 000
|103 700
|доп. место
|57 200
|62 600
Для гостей, проживающих в отеле «Беловодье 4*», бонус: разовое посещение аквапарка, разовое посещение солярия, соляная пещера ежедневно .
В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс для всей группы – в с. Акташ.
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
База отдыха «Расул»
Туристический комплекс предлагает гостям разнообразное размещение на живописной территории: уютную гостиницу, коттеджи с несколькими номерами и комфортные домики из кедра. Кедровые дома расположились в лесной части турбазы — среди природы, вдали от городской суеты.
В гостинице гостям доступны три типа номеров, каждый из которых оснащён ванной комнатой и Wi‑Fi. Среди вариантов размещения выделяется традиционный алтайский домик с конусообразной крышей — четырёхместный номер, где гостей ждут четыре односпальные кровати, шкаф, телевизор, а также мебель для отдыха, стол и стулья. В номере предусмотрены все удобства, включая туалет, раковину и душ.
Инфраструктура комплекса создана для комфортного отдыха: к услугам гостей бесплатная парковка с видеонаблюдением, стабильный Wi‑Fi на всей территории, общая кухня для самостоятельного приготовления блюд, мангальные зоны и уютные беседки для отдыха на свежем воздухе.
Особого внимания заслуживает оздоровительный спа‑комплекс. Здесь гостей встречает волшебный запах кедра и уютная комната отдыха. Программа релаксации включает посещение хаммама, сауны и фитобочки, а завершить процедуры можно купанием в бассейне и чашкой ароматного травяного чая.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание: завтраки (кроме 1 дня), гастроужин в 1 день, ужин (5 день), этнообед (6 день)
- Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска/Бийска и обратно
- Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
- Входы на туристские объекты (примерно 1700 руб. с чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
На чем будем передвигаться по маршруту?
Автопарк партнеров, автомобили которых мы фрахтуем для сопровождения наших туров, большой и только исходя из количества участников тура и свободного автомобиля, мы можем перед началом каждого тура, сказать, каким транспортом будем катать группу.
Группа до 3х человек – легковой автомобиль, от 3-х до 5чел.
Группа 4-5 человек – Киа Карнивал или другой автомобиль, до7-8 мест.
Группа от 6 до 16 человек - микроавтобус Мерседес.
Свыше 16 человек – большой комфортный автобус до 40 мест.
Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание?
Питание в туре организовано: завтраки со второго дня программы тура. Гастроужин, ужин в 5 день, этнообед в 6 день. Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 800-1000 рублей.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как добраться?
Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.
Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:
- Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
Из Барнаула и Новосибирска возможно заказать индивидуальный трансфер:
- Барнаул от 9 000 руб.
- Новосибирск от 15 000 руб.
В последний день тура после возвращения из села Акташ:
- туристов завозят в аэропорт Горно-Алтайска для вечернего рейса
- туристов завозят в отель города Горно-Алтайска. Для более позднего прилета или вылета гости могут заказать индивидуальный трансфер.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.