Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
148 600 ₽ за человека
Алтай. Большой семейный тур без рюкзаков 6+
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
12 июл в 10:00
2 авг в 10:00
129 300 ₽ за человека
Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
119 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННина18 августа 2022Супер незабываемый отдых,потрясающе красивые места. Гид молодец, организация тура тоже.
- ССветлана29 июня 2022Спасибо, очень понравилось??? и гид наш Дмитрий очень душевный человек. Хотелось бы еще посетить Алтай!!!
- ААлексей3 сентября 2021Великолепная поездка! потрясающая природа, интересные и необычные места, разнообразная программа - все очень понравилось и произвело очень яркое впечатление. Огромное спасибо гиду - увидели гораздо больше, чем было заявлено в программе.
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Пешеходные»
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