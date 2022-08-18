Пешие туры-прогулки в Чемале с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Чемале, цены от 119 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Пешая
Джиппинг
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: Г. Горно-Алтайск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
148 600 ₽ за человека
Алтай. Большой семейный тур без рюкзаков 6+
Пешая
Конные прогулки
9 дней
3 отзыва
Алтай. Большой семейный тур без рюкзаков 6+
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
12 июл в 10:00
2 авг в 10:00
129 300 ₽ за человека
Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур
Пешая
На автобусе
10 дней
3 отзыва
Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
119 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
  2. Алтай. Большой семейный тур без рюкзаков 6+
  3. Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Каменные грибы
  3. Чуйский тракт
  4. Марсианские горы
  5. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 119 500 до 148 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Чемале на 2025 год по теме «Пешеходные», 9 ⭐ отзывов, цены от 119500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь