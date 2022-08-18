Спасибо, очень понравилось??? и гид наш Дмитрий очень душевный человек. Хотелось бы еще посетить Алтай!!!

А Алексей

Великолепная поездка! потрясающая природа, интересные и необычные места, разнообразная программа - все очень понравилось и произвело очень яркое впечатление. Огромное спасибо гиду - увидели гораздо больше, чем было заявлено в программе.