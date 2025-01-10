Покатаемся
Программа тура по дням
Встреча в Горно-Алтайске. Переезд в Чемал, сплав по реке Катунь
Встречаемся и собираемся всей компанией в Горно-Алтайске в аэропорту или в одном секретном местечке возле него. Знакомимся с гидом, после чего загружаемся в трансфер и выезжаем к Чемалу — ехать недолго, не более полутора часов.
После заселения на базу и обеда нас ждет несложный прогулочный сплав по спокойному участку Катуни. С воды посмотрим на скалы и крутые берега реки, на остров Патмос, потренируемся грести и ловить течение. Положительных эмоций будет очень много!
При желании и хорошем состоянии группы идем изучать окрестности, пройдем около 1,5 км. После перелета и смены часовых поясов нагуляемся быстро!
Прогулка по Чемалу, квадроциклы и лошадки
День сегодня будет максимально насыщен приключениями! Сначала мы отправимся кататься на лошадках по противоположному берегу Катуни. Поучимся держаться в седле, получим море позитива от общения с лошадьми и полюбуемся природой вокруг.
Верхом, в сопровождении инструкторов мы прогуляемся до каменных ванн, где в жаркую погоду можно с удовольствием искупаться.
Накатавшись, разомнем ноги во время пешей прогулки — заглянем на крошечный остров Патмос, где есть подвесной мост и деревянный храм, прогуляемся вдоль Катуни и полюбуемся её бурлящим течением.
После обеда прокатимся на квадроциклах по лесным дорожкам. Тем, кто слишком маленький для такого приключения, мы предложим поездку в Долину духов, где вы с малышами спокойно погуляете, посмотрите на водопад и послушаете легенды.
Вечером соберемся в нашем доме и устроим творческие посиделки, чтобы поделиться пережитыми впечатлениями.
Прогулка по Чемалу, день спокойного отдыха
Сегодня устроим день отдыха от активного отдыха! Для начала отправимся в замечательный палеонтологический музей, изучим там все экспонаты.
После можно будет сходить за кедровым мороженым, алтайским медом, сыром и остальными гастрономическими изысками. Но если спокойный отдых — это не про нас, то повторно съездим в Долину духов и познакомим с ней тех, кто ее еще не видел.
Также этот день будет запасным на случай непогоды в первые два дня (будем импровизировать, но ничего из запланированного мы не пропустим!).
Парк Уч-Энмек, Семинский перевал (1739 м)
Переезжаем в Онгудайский район к парку Уч-Энмек. Ехать предстоит недолго, около 3 часов.
По пути обязательно остановимся на высшей точке перевала Семинский (1739 м над уровнем моря) и посмотрим, как выглядят священные Обо (места поклонения духам), и тоже повяжем свою ленточку на удачу и хорошую погоду.
Затем продолжим путь к Каракольской долине и совершим прогулку по этнопарку. Это уникальное место обладает особой атмосферой и бережно хранит историю и традиции алтайского народа.
Мы поднимемся на небольшую горку к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим настоящие наскальные рисунки, оставленные древними людьми.
При желании вечером организуем баню с вениками и горячим чаем на травах.
Курай, Гейзерное озеро, перевал Чике-Таман (1295 м), Катунские террасы, слияние Чуи и Катуни
Прямо с утра выезжаем из парка в сторону Курая. Продолжая путь к снежным вершинам, мы поднимемся на еще один знаковый перевал — Чике-Таман (1295 м. над уровнем моря).
Нас будут ждать обзорная площадка с видом на Катунские террасы, живописное место слияния горных рек Чуи и Катуни, и обязательная остановка возле Гейзерного озера.
Здесь мы подкрепимся и, пройдя буквально 600 м, найдем знаменитый водоём с малахитовыми узорами, которые медленно перетекают из одного в другой, а водная гладь блестит, отражая небо и деревья.
Налюбовавшись, прыгаем в автобус и буквально через 30 минут добираемся до поселка Курай. Заселяемся в летние домики, готовим ужин и проводим еще один уютный вечер под звуки природы.
Курайская степь
На целый день мы отправляемся в небольшое автопутешествие с экскурсией по Курайской степи — суровому, но прекрасному месту
Нас ждут бесконечные просторы в обрамлении горных хребтов, заснеженные пики на фоне пустынной долины, древние курганы и каменные статуи.
Когда-то на месте степи проживали развитые цивилизации, и мы попробуем найти отголоски прошлого в наскальных рисунках и легендах. Сегодня мы узнаем множество интересных фактов об Алтае, его народе и традициях.
Ночевать вернёмся в домики в Курай.
Марсианские горы Алтая
Кто еще готов к приключениям — отправляется на «Марс». Но не тот, который планета, и не тот, который батончик, а особенный, алтайский. Долетим туда быстро, пойдем на прогулку к «марсианским» горам, которые образовались некогда на дне древнего теплого моря.
Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля. Это совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.
Нафотографируемся, нагуляемся, перекусим по пути и вернемся домой.
Водопад Ширлак, экскурсия на петроглифы Калбак-Таш
Путешествие потихоньку подходит к концу, но нами еще не все изучено и осмотрено!
По пути в Горно-Алтайск мы навестим водопад Ширлак, поток которого каскадом спускается с изломанных скал, а у петроглифов Калбак-Таш посетим интереснейшую экскурсию и перекусим на горе.
До города доедем завтра, а промежуточную ночевку организуем в уединенном местечке на базе с банькой.
Возвращаемся в Горно-Алтайск
Город приветствует нас, совсем других, после насыщенного приключения! Уже сегодня, бережно охраняя полученные эмоции, разлетаемся по домам.
Если остается время и силы, мы подскажем, что и где в городе наполнит часы до отъезда не менее приятными впечатлениями.
Проживание
В семейных турах мы стараемся селить семьи в отдельные номера, чтоб проживание было максимально удобно родителям с детьми. Поскольку численность семей может быть разная, а места проживания мы бронируем заранее, то иногда селим и по 2 семьи, но стремимся, чтобы дети были примерно одной возрастной группы.
По условиям проживания в разных локациях будет по-разному (иногда отличные гостиницы, а иногда простенькие, но комфортные базы отдыха), но точно будет возможность умыться, принять душ или сходить в баню, зарядить технику. Также бывает возможность воспользоваться wi-fi.
Стоимость 84 300 ₽. для детей от 4 до 6 лет.
Стоимость 109 900 ₽ для детей от 7 до 12 лет.
Тур с 6 лет, но по согласованию с нами можем взять детей с 4 лет.
Варианты проживания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
- Весь трансфер по программе маршрута, в том числе и на высоко проходимом транспорте
- Оплата проживания на базах отдыха, в домиках
- Завтраки, ужины и перекусы (нам готовят)
- Групповое снаряжение (групповая аптечка, ремнабор, игры для детей, спортинвентарь и пр.)
- Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
- Канцелярия и материалы для творчества
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
- Две бани на маршруте
- Сплав на рафтинге по реке Катунь
- Катание на лошадках
- Поездка на квадроцикле в сопровождении инструктора
- Услуги наших зажигательных и внимательных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Горно-Алтайска (стоимость порядка 25-30 тысяч рублей туда-обратно из Москвы)
- Обеды в кафе и на базах по маршруту (включены только завтраки, ужины и перекусы)
- Личные расходы (сувениры, кафе, проживание до или после выезда)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая - всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя и своего ребенка от возможной непогоды и холодного дыхания гор. Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда:
- Одежда для сна
- Нижнее бельё
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Термобельё
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
- Штаны теплые для вечера (флисовые)
- Шорты
- Носки или термоноски
- Шерстяные носки
- Футболка
- Рубашка с длинным рукавом
- Лёгкая кофта (тельник, термо)
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
- Шапочка лёгкая
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
- Накидка от дождя с капюшоном
- Треккинговые ботинки
- Шлёпки/кроксы/сандалии
- Кроссовки
Личные вещи:
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки
- Паспорт
- Деньги
- Термос (1 л)
- Набор посуды (КЛМН)
- Многоразовая бутылка
- Туалетная бумага
- Индивидуальная аптечка
- Предметы личной гигиены
- Лёгкое полотенце
- Медицинский полис
- Банное
- Детская индивидуальная аптечка
- Средство от клещей
Рекомендуем добавить:
- Пуховик (теплая куртка)
- Хоба (сидушка туристическая)
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
- Очки солнцезащитные
Почему тур больше подходит детям именно с 6 лет?
На самом деле в это путешествие можно поехать и с детьми намного младше, но не будет возможности организации дневного сна. Как правило, самая активная часть программы попадает на дневное время. Также деткам потребуется усидчивость во время переездов.
Конечно, мы спланировали переезды со множеством интересных остановок, но детей 5 лет и младше поездка может и утомить, все сильно зависит от самого ребенка, его темперамента. А родители и лучше нас знают, подойдет ли данное путешествие их ребенку или нет.
Насколько тяжелыми будут переезды? Это безопасно?
Все переезды на маршруте продолжительностью до 4 часов (считали время с запасом). При этом будем делать остановки в разных интересных местах и заодно чтобы немного размяться.
Алтай — очень масштабный, но основная часть нашего пути будет по Чуйскому тракту — отличной скоростной трассы, с хорошим покрытием и возможностью сделать остановку практически в любом месте.
Автобусы для переездов мы выбираем максимально комфортные. Сотрудничаем только с опытными водителями, которые давно уже возят по этим дорогам, знают все особенности пути и не будут подвергать опасности наших пассажиров.
Чем мы будем питаться в турах без рюкзаков?
Во всех турах с остановками на базах нас будут кормить завтраками и ужинами, иногда будет заказана доставка еды по месту проживания. Обеды в стоимость не включаем, так как они чаще всего попадают на переезды и мы будем останавливаться в кафе. На походные дни тура на время обедов запланирован плотный перекус. Рекомендуем брать с собой термосы для чая.
А помыться можно будет?
Во всех наших турах без рюкзаков предусмотрена возможность или принять душ в номере/на базе, на крайний случай — летний душ в кемпинге, а также всегда запланированы минимум 1, а чаще — 2 бани.
Какие будут условия проживания?
В семейных турах мы стараемся селить семьи в отдельные номера, чтоб проживание было максимально удобно родителям с детьми. Поскольку численность семей может быть разная, а места проживания мы бронируем заранее, то иногда селим и по 2 семьи, но стремимся, чтобы дети были примерно одной возрастной группы.
По условиям проживания в разных локациях будет по-разному (иногда отличные гостиницы, а иногда простенькие, но комфортные базы отдыха), но точно будет возможность умыться, принять душ или сходить в баню, зарядить технику. Также бывает возможность воспользоваться wi-fi.