1 день

Встреча в Горно-Алтайске. Переезд в Чемал, сплав по реке Катунь

Встречаемся и собираемся всей компанией в Горно-Алтайске в аэропорту или в одном секретном местечке возле него. Знакомимся с гидом, после чего загружаемся в трансфер и выезжаем к Чемалу — ехать недолго, не более полутора часов.

После заселения на базу и обеда нас ждет несложный прогулочный сплав по спокойному участку Катуни. С воды посмотрим на скалы и крутые берега реки, на остров Патмос, потренируемся грести и ловить течение. Положительных эмоций будет очень много!

При желании и хорошем состоянии группы идем изучать окрестности, пройдем около 1,5 км. После перелета и смены часовых поясов нагуляемся быстро!