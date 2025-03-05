Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 16:00
21 мар в 16:00
1500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 марта 2025Потрясающая экскурсия с великолепным гидом Ларисой! Взглянули на Череповец по-новому. Лариса перед нами открыла все самые сильные стороны и прелести
- иирина16 февраля 2025Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
- ИИрина6 января 2025Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе. Замечательно прогулялись с Евгенией Львовной по Советскому проспекту, к Воскресенскому собору, по набережной. Гид рассказывает живо, с юмором. Теперь Череповец для нас знакомый город. Положили в свою копилку приятных впечатлений. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Можно с детьми»
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