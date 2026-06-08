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Интересные экскурсии для школьного возраста в Череповце

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Череповце, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Пешая
1 час
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2900 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Череповец
На машине
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Большая история Череповца
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
Начало: Площадь Милютина, у памятника
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

К
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Большое спасибо Валерии за чудесную экскурсию и ответы на наши многочисленные вопросы
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Ольга
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Классическая экскурсия по основным достопримечательностям города.
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Ю
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о городе, время от времени рассказ-интерактив 😉 Час экскурсии пролетел незаметно, было крайне познавательно.
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о
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Мария
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
От всей души благодарим Валерию за углубленное знакомство с г. Череповец. Нам всем было о чень интересно и время, запланированнное
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на экскурсию прошло незаметно. После погружения в историю, знакомства с людьми город показался совсем иным, как нам показалось при первом взгляде. Валерия отвечала на любой вопрос, поделилась важной для нас информацией. Благодарим от всей души!

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Л
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Валерия, благодарю за замечательную экскурсию, любовь к родным местам и душевное отношение к людям.

Экскурсию рекомендую!
Получила огромное удовольствие от прогулки по центральной части города. Узнали много интересных фактов, историй и легенд.
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Л
Большая история Череповца
Приехали на экскурсию в Музей металлургической промышленности и на комбинат. Заодно решили посмотреть и город. Были приятно удивлены. Двухчасовая пешеходная экскурсия не утомила. Маршрут построен грамотно. Материал интересный, охватывает историю города и судьбы местных жителей. Спасибо большое!
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Татьяна
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали об этом городе. Заметили, что экскурсовод любит и гордится своим городом!
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали+1
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали
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Н
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Спасибо Валерии! Нас было шестеро, экскурсия понравилась всем. Познавательно, интересно, то что мы хотели. 👍
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П
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Хорошая экскурсия, интересные факты, душевная подача)
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В
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Забронировали экскурсию по городу за пару часов до самой экскурсии. Валерия пошла нам на встречу, встретила нас в отеле. Мы
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за час с небольшим прошли по главной улице, узнали интересные факты о городе. Стали обращать внимание на люки они в Череповце очень красивые, на каждом отлиты своеобразные рисунки, на одном даже есть герб города.

Забронировали экскурсию по городу за пару часов до самой экскурсии. Валерия пошла нам на встречу, встретила
Забронировали экскурсию по городу за пару часов до самой экскурсии. Валерия пошла нам на встречу, встретила
Забронировали экскурсию по городу за пару часов до самой экскурсии. Валерия пошла нам на встречу, встретила
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Всего 52 отзыва в Череповце в категории "Для школьников"

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Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Для школьников»

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В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
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  3. Большая история Череповца.
Сколько стоит экскурсия по Череповцу в июне 2026
Сейчас в Череповце в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 9500. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Череповце на 2026 год для школьников, 52 ⭐ отзыва, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август