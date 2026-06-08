Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая история Череповца
Разобраться, насколько индустриален старый город «на Рыбьей горе»
Начало: Площадь Милютина, у памятника
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Большое спасибо Валерии за чудесную экскурсию и ответы на наши многочисленные вопросы
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Классическая экскурсия по основным достопримечательностям города.
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Ю
Спасибо огромное Валерии за экскурсию-знакомство с Череповцом. Очень лёгкое и увлекательное изложение, много интересных фактов о городе, время от времени рассказ-интерактив 😉 Час экскурсии пролетел незаметно, было крайне познавательно.
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От всей души благодарим Валерию за углубленное знакомство с г. Череповец. Нам всем было о чень интересно и время, запланированнное
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Л
Валерия, благодарю за замечательную экскурсию, любовь к родным местам и душевное отношение к людям.
Экскурсию рекомендую!
Получила огромное удовольствие от прогулки по центральной части города. Узнали много интересных фактов, историй и легенд.
Экскурсию рекомендую!
Получила огромное удовольствие от прогулки по центральной части города. Узнали много интересных фактов, историй и легенд.
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Л
Приехали на экскурсию в Музей металлургической промышленности и на комбинат. Заодно решили посмотреть и город. Были приятно удивлены. Двухчасовая пешеходная экскурсия не утомила. Маршрут построен грамотно. Материал интересный, охватывает историю города и судьбы местных жителей. Спасибо большое!
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Экскурсия очень понравилась. Спасибо Валерии за познавательный экскурс по городу. Интересно и со знанием дела рассказали об этом городе. Заметили, что экскурсовод любит и гордится своим городом!
+1
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Н
Спасибо Валерии! Нас было шестеро, экскурсия понравилась всем. Познавательно, интересно, то что мы хотели. 👍
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П
Хорошая экскурсия, интересные факты, душевная подача)
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В
Забронировали экскурсию по городу за пару часов до самой экскурсии. Валерия пошла нам на встречу, встретила нас в отеле. Мы
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Всего 52 отзыва в Череповце в категории "Для школьников"
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Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Для школьников»
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Сколько стоит экскурсия по Череповцу в июне 2026
Сейчас в Череповце в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 9500. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Череповце на 2026 год для школьников, 52 ⭐ отзыва, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август