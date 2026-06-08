читать дальше уменьшить на экскурсию прошло незаметно. После погружения в историю, знакомства с людьми город показался совсем иным, как нам показалось при первом взгляде. Валерия отвечала на любой вопрос, поделилась важной для нас информацией. Благодарим от всей души!

От всей души благодарим Валерию за углубленное знакомство с г. Череповец. Нам всем было о чень интересно и время, запланированнное