Обзорные и познавательные экскурсии Череповца

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Череповце, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Череповец
На машине
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
«За 2 часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 16:00
21 мар в 16:00
1500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 марта 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Потрясающая экскурсия с великолепным гидом Ларисой! Взглянули на Череповец по-новому. Лариса перед нами открыла все самые сильные стороны и прелести
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    города: это не грязный промышленный гигант (как привыкли думать мы, даже живущие в соседнем городе), а прекрасный развивающийся современный город с богатой историей, красивым расположением и архитектурой. Город, в который хочется вернуться. И мы наверняка это сделаем. Очень хочется ещё больше узнать о Череповце и обязательно под руководством очень опытного, располагающего к себе, активного и дружелюбного экскурсовода Ларисы. Спасибо Вам за гостеприимство, доброту и сюрпризы!) Наша семья от души рекомендует.

  • и
    ирина
    16 февраля 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
    Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Знакомьтесь, Череповец
    Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе. Замечательно прогулялись с Евгенией Львовной по Советскому проспекту, к Воскресенскому собору, по набережной. Гид рассказывает живо, с юмором. Теперь Череповец для нас знакомый город. Положили в свою копилку приятных впечатлений. Спасибо!
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  • А
    Алексей
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
    Экскурсию проводила Евгения Львовна. Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу,
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    путешествующую на двух машинах, историей Череповца и жизнью города в наши дни. Экскурсия однозначно превзошла все ожидания. Помимо экскурсионной программы, Евгения Львовна ответила на все наши вопросы и дала замечательные рекомендации для самостоятельного изучения города, а также по удобно расположенным уютным кафе и ресторанам. Рекомендуем Евгению Львовну всем, планирующим поездку в Череповец.

  • В
    Виктория
    31 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
    Спасибо большое за чудесную автопрогулку! Все понравилось! И гид, и маршрут, и то, как преподносилась информация.
  • А
    Андрей
    10 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
    Все увидели!

Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Обзорные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Череповец
  2. Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
  3. Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
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  1. Набережная
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Череповцу в марте 2025
Сейчас в Череповце в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 8800. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Изучение достопримечательностей города Череповца нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Череповце много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025