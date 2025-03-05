Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Череповец
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
«За 2 часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Сегодня в 16:00
21 мар в 16:00
1500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 марта 2025Потрясающая экскурсия с великолепным гидом Ларисой! Взглянули на Череповец по-новому. Лариса перед нами открыла все самые сильные стороны и прелести
- иирина16 февраля 2025Экскурсию для нас проводила Лариса, очень увлекательно!!! Нам очень понравилось!!! Спасибо!!!
- ИИрина6 января 2025Экскурсия проходила в пешеходном формате по нашей просьбе. Замечательно прогулялись с Евгенией Львовной по Советскому проспекту, к Воскресенскому собору, по набережной. Гид рассказывает живо, с юмором. Теперь Череповец для нас знакомый город. Положили в свою копилку приятных впечатлений. Спасибо!
- ААлексей5 января 2025Экскурсию проводила Евгения Львовна. Евгения Львовна - энтузиаст своего дела, знающий и стремящийся поделиться своими знаниями профессионал. Увлекла нашу мини группу,
- ВВиктория31 июля 2024Спасибо большое за чудесную автопрогулку! Все понравилось! И гид, и маршрут, и то, как преподносилась информация.
- ААндрей10 июля 2024Все увидели!
Ответы на вопросы от путешественников по Череповцу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Череповцу в марте 2025
Сейчас в Череповце в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 8800. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Изучение достопримечательностей города Череповца нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Череповце много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025