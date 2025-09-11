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Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной

Индивидуальная экскурсия по Чите: жены декабристов и их жизнь в Сибири
В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество новых и интересных фактов о сущности декабризма, о подготовке и непосредственном проведении восстания, пребывании декабристов в Сибири и их дальнейших судьбах.
5
2 отзыва
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной

Описание экскурсии

Что вас ждет Русские женщины… Княгиня Трубецкая, княгиня Волконская… Некрасов создал яркие и незабываемые образы. Мы их помним с детства, со школьной программы. Только жизнь, как всегда, гораздо разнообразнее и ярче литературных образов. Как себя чувствовали здесь, в Сибири, что значили для своих мужей эти восхитительные женщины, что означал их приезд для всех остальных?. . А ведь были и те, кого не пустили… А ведь были и не только жёны… Жизнь, как всегда, гораздо интереснее любого, самого талантливого литературного произведения! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входной билет, • трансфер.

по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • "Декабристский квартал" - познакомимся с расположением и особенностями пребывания декабристов в тюремном заключении в Чите в 1827-1830 гг. Увидим один из домов жён декабристов, пожалуй, самый известный и самый большой в Чите того времени. Разберёмся, что же такое "дамская улица в Чите" и была ли она в действительности?
  • Соприкоснёмся с живой историей и проникнемся духом того далёкого и незабываемого для Читы времени
  • В музее - документальные свидетельства той эпохи, портреты декабристов, эпические холсты художников ХХ века, посвящённые данной теме. А также - уникальные рисунки, портреты и зарисовки Николая Бестужева, одного из ярчайших представителей декабристов, без которого не было бы музея, как такового, в том виде, который дошёл до наших дней
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет (для школьников, студентов и пенсионеров - 80 руб., для остальных - 150 руб.),
  • Трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амурская улица, 26
Завершение: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Олег лучший экскурсовод. Я хотела чтобы эта экскурсия никогда не заканчивалась.
Я прилетела в Читу на сутки, чтобы посмотреть город, немного была уставшая с дороги, но Олег так смог меня заинтересовать
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что у меня загорелись глаза, у нас постоянно происходил диалог, разговор не заканчивался, ни на минуту.
Чита для меня чистый (я не видела мусора в городе), безопасный город (все байки оказались неправдой) и дружелюбный со своей уникальной историей и красивым пейзажем. Я гуляла целый день и поняла, что сутки очень короткий срок и что я обязательно приеду сюда снова.

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