Что вас ждет Русские женщины… Княгиня Трубецкая, княгиня Волконская… Некрасов создал яркие и незабываемые образы. Мы их помним с детства, со школьной программы. Только жизнь, как всегда, гораздо разнообразнее и ярче литературных образов. Как себя чувствовали здесь, в Сибири, что значили для своих мужей эти восхитительные женщины, что означал их приезд для всех остальных?. . А ведь были и те, кого не пустили… А ведь были и не только жёны… Жизнь, как всегда, гораздо интереснее любого, самого талантливого литературного произведения! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входной билет, • трансфер.