В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество новых и интересных фактов о сущности декабризма, о подготовке и непосредственном проведении восстания, пребывании декабристов в Сибири и их дальнейших судьбах.
Описание экскурсии
Что вас ждет Русские женщины… Княгиня Трубецкая, княгиня Волконская… Некрасов создал яркие и незабываемые образы. Мы их помним с детства, со школьной программы. Только жизнь, как всегда, гораздо разнообразнее и ярче литературных образов. Как себя чувствовали здесь, в Сибири, что значили для своих мужей эти восхитительные женщины, что означал их приезд для всех остальных?. . А ведь были и те, кого не пустили… А ведь были и не только жёны… Жизнь, как всегда, гораздо интереснее любого, самого талантливого литературного произведения! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
входной билет, • трансфер.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- "Декабристский квартал" - познакомимся с расположением и особенностями пребывания декабристов в тюремном заключении в Чите в 1827-1830 гг. Увидим один из домов жён декабристов, пожалуй, самый известный и самый большой в Чите того времени. Разберёмся, что же такое "дамская улица в Чите" и была ли она в действительности?
- Соприкоснёмся с живой историей и проникнемся духом того далёкого и незабываемого для Читы времени
- В музее - документальные свидетельства той эпохи, портреты декабристов, эпические холсты художников ХХ века, посвящённые данной теме. А также - уникальные рисунки, портреты и зарисовки Николая Бестужева, одного из ярчайших представителей декабристов, без которого не было бы музея, как такового, в том виде, который дошёл до наших дней
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет (для школьников, студентов и пенсионеров - 80 руб., для остальных - 150 руб.),
- Трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амурская улица, 26
Завершение: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Олег лучший экскурсовод. Я хотела чтобы эта экскурсия никогда не заканчивалась.
Я прилетела в Читу на сутки, чтобы посмотреть город, немного была уставшая с дороги, но Олег так смог меня заинтересовать
Я прилетела в Читу на сутки, чтобы посмотреть город, немного была уставшая с дороги, но Олег так смог меня заинтересовать
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Читы
Похожие экскурсии на «Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной»
Индивидуальная
до 3 чел.
История и культура столицы Забайкалья - от декабристов до коммунистов
Погрузитесь в насыщенную историю Читы, пройдя по её улочкам и открыв для себя уникальные архитектурные памятники и события прошлых веков
Начало: Соборный проезд
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Начало: Амурская улица, 26
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
3500 ₽ за экскурсию