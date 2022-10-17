В этом уникальном месте вы познакомитесь с воспоминаниями и мемуарами непосредственных участников тех не столь уж далёких событий, узнаете множество новых и интересных фактов о сущности декабризма, о подготовке и непосредственном проведении восстания, пребывании декабристов в Сибири и их дальнейших судьбах.
Описание экскурсии
Что вас ждет Тема декабризма, где ещё знакомиться с ней, как не в Михайло-Архангельской церкви, которая сохранила отпечатки шагов и помнит голоса декабристов, сосланных в Сибирь? «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты…» По-моему, именно так звучит в песне Булата Окуджавы? В действительности всё несколько иначе — все они люди, со своими особенностями, слабостями, способностями и талантами. Кто и как проявил себя в экстремальных условиях? Александр Луцкий - последний из живших на забайкальской земле декабристов - кто он? И причём здесь Агафон (родства) Непомнящий? Как и чем встретил будущий красавец - город Сретенск братьев-декабристов? Как проявил себя в Акшинской крепости лицеистский друг Пушкина "Кюхля" - Вильгельм Кюхельбекер? Кто из декабристов и почему всё же познакомился с "творением Данте" - акатуйской тюрьмой? Чем запомнился Петровскому Заводу "угрюмый и молчаливый" Иван Горбачевский? И всё же: имел ли основания Дмитрий Завалишин именовать себя титулом "граф Читинский"? Роль личности в истории ещё никто не отменял. Декабристы - личности незаурядные. Познакомимся с ними поближе… В стоимость экскурсии включено:
• услуги экскурсовода. Туристы оплачивают самостоятельно:
входной билет, • трансфер.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода.
Что не входит в цену
- "входной билет (для школьников, студентов и пенсионеров - 80 руб.,", " для остальных - 150 руб.)
- , "трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амурская улица, 26
Завершение: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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