Что вас ждет Тема декабризма, где ещё знакомиться с ней, как не в Михайло-Архангельской церкви, которая сохранила отпечатки шагов и помнит голоса декабристов, сосланных в Сибирь? «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты…» По-моему, именно так звучит в песне Булата Окуджавы? В действительности всё несколько иначе — все они люди, со своими особенностями, слабостями, способностями и талантами. Кто и как проявил себя в экстремальных условиях? Александр Луцкий - последний из живших на забайкальской земле декабристов - кто он? И причём здесь Агафон (родства) Непомнящий? Как и чем встретил будущий красавец - город Сретенск братьев-декабристов? Как проявил себя в Акшинской крепости лицеистский друг Пушкина "Кюхля" - Вильгельм Кюхельбекер? Кто из декабристов и почему всё же познакомился с "творением Данте" - акатуйской тюрьмой? Чем запомнился Петровскому Заводу "угрюмый и молчаливый" Иван Горбачевский? И всё же: имел ли основания Дмитрий Завалишин именовать себя титулом "граф Читинский"? Роль личности в истории ещё никто не отменял. Декабристы - личности незаурядные. Познакомимся с ними поближе… В стоимость экскурсии включено:

• услуги экскурсовода. Туристы оплачивают самостоятельно:

входной билет, • трансфер.