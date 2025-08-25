В Владлена Поездка комфортная, гид Назим владеет большим количеством информации, отвечал на все вопросы. Поездка в Чечню нам понравилась, от увиденных мечетей и видовой площадки остались в восторге. Несколько разочаровал парк цветов, представляли его иначе. Поездка заняла 14.5 часов, но пролетела незаметно.

Ю Юлия Очень душевно! Гид рассказывал, все доступным языком. Поездка в комфортом авто. В Чечне было очень жарко, но по восточному красиво. С учётом небольших пробок поездка заняла 14 часов

Я Яковчук Отличная,красочная экскурсия. А гид,просто профи. Все рассказал,везде с нами ходил,оберегал,т к Чечня,все таки особенный мир и люди там немного другие,наверное на это повлияла война. Но город красивый,мечети очень красивые,с прекрасной архитектурой. Ещё раз воспользуемся услугами гида Назима

Е Елена В восторге от экскурсии. Очень понравилась. А вечерний Грозный это вообще сказка. Каждая мечеть которые я посетила прекрасны и неповторимы. Каждая по своему. Особая благодарность нашему гмлу Назмму. Он очень интересно рассказывал про Дагестан и Чечню. Отвечал на все вопросы. Прогулка по проспекту Путина будет долго вспоминаться.

Х Хохлова Особую благодарность хотим варазить нашему водителю-гиду Назиму, лучшему гиду Дагестана! От всего сердца говорим СПАСИБО за ТЕПЛОТУ, ГОСТЕПРИИМСТВО, ЗАБОТУ, ЗА КРАСИВЫЕ РАССКАЗЫ про Чечню и Дагестан. Назим-профессионал своего дела, тактичный, грамотный, интеллигентный. Благодарим "Спутник" за квалифицированного сотрудника! До новых встреч! ❤️❤️❤️

Д Даша Хорошая экскурсия для тех кому нужен экспресс тур в Чечню, внимательный и вежливый гид рассказал много интересного!