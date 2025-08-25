Описание экскурсииВыезд из г. Дербент и Избербаш. В этой экскурсии Вы сможете увидеть красоту Чечни: г. Шали (самая большая мечеть Европы "Гордость мусульман") - г. Грозный (прогуляемся по центральным улицам и площади, посетим смотровую в Грозном - Сити и мечеть "Гордость Чечни", поедим чеченские национальные блюда в ресторане "Жижи-Галнаш", очень вкусно, сытно, с красивой подачей и по меркам ресторана не дорого) - и напоследок вечерний г. Аргун (мечеть "Сердце матери" и Аргун - Сити будут играть красочной иллюминацией). Также провожу экскурсии по Дагестану.
Ежедневно, выезд с 6:00 до 7:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 6:00 до 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владлена
25 авг 2025
Поездка комфортная, гид Назим владеет большим количеством информации, отвечал на все вопросы. Поездка в Чечню нам понравилась, от увиденных мечетей и видовой площадки остались в восторге. Несколько разочаровал парк цветов, представляли его иначе. Поездка заняла 14.5 часов, но пролетела незаметно.
Ю
Юлия
5 авг 2025
Очень душевно! Гид рассказывал, все доступным языком. Поездка в комфортом авто. В Чечне было очень жарко, но по восточному красиво. С учётом небольших пробок поездка заняла 14 часов
О
Ольга
26 июл 2025
Я
Яковчук
8 июл 2025
Отличная,красочная экскурсия. А гид,просто профи. Все рассказал,везде с нами ходил,оберегал,т к Чечня,все таки особенный мир и люди там немного другие,наверное на это повлияла война. Но город красивый,мечети очень красивые,с прекрасной архитектурой. Ещё раз воспользуемся услугами гида Назима
Е
Елена
29 мая 2025
В восторге от экскурсии. Очень понравилась. А вечерний Грозный это вообще сказка. Каждая мечеть которые я посетила прекрасны и неповторимы. Каждая по своему. Особая благодарность нашему гмлу Назмму. Он очень интересно рассказывал про Дагестан и Чечню. Отвечал на все вопросы. Прогулка по проспекту Путина будет долго вспоминаться.
Х
Хохлова
19 мая 2025
Особую благодарность хотим варазить нашему водителю-гиду Назиму, лучшему гиду Дагестана! От всего сердца говорим СПАСИБО за ТЕПЛОТУ, ГОСТЕПРИИМСТВО, ЗАБОТУ, ЗА КРАСИВЫЕ РАССКАЗЫ про Чечню и Дагестан. Назим-профессионал своего дела, тактичный, грамотный, интеллигентный. Благодарим "Спутник" за квалифицированного сотрудника! До новых встреч! ❤️❤️❤️
Д
Даша
13 мая 2025
Хорошая экскурсия для тех кому нужен экспресс тур в Чечню, внимательный и вежливый гид рассказал много интересного!
О
Ольга
29 мар 2025
Благодарим Назима за содержательные экскурсии, постоянную заботу и внимание, аккуратное и профессиональное вождение на сложных участках дороги. И за умения откликнуться на все пожелания самых взыскательных и любопытных путешественников. Рекомендуем однозначно! 👍
