Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали

Познакомиться с историей республики через архитектуру и традиции
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Чечню во всём многообразии — от современных небоскрёбов до величественных минаретов и горных пейзажей. В поездке вы посетите три мечети в разных стилях — османском, персидском и хай-тек. Увидите Грозный с высоты птичьего полёта. Узнаете о прошлом Чечни и её обычаях. И конечно, вас порадует местная кухня.
4.8
8 отзывов
Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали© Тамерлан
Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали© Тамерлан
Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали© Тамерлан
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Город Шали. Посетим самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». По архитектуре она напоминает знаменитый Тадж-Махал в Индии.

Город Грозный. Поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и на 31-й этаж комплекса «Грозный-Сити». Зайдём в мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения республики после военного периода. А ещё прогуляемся по цветочному парку, уютному месту для отдыха и фотосессий.

Город Аргун. Осмотрим мечеть имени Аймани Кадыровой — первую в России мечеть в стиле хай-тек.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz
  • Входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити» оплачиваются дополнительно — 150 ₽/чел.
  • Обед не входит в стоимость
  • По желанию всей группы можем проехать через родовое село главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
О
Оксана
4 окт 2025
Экскурсия познавательная. Много интересных моментов из жизни чеченцев, как образовалась Чеченская республика, ее история. Очень грамотный гид Юля. По дороге ни один город не остался без внимания.
А
Альбина
1 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё было хорошо, начиная от чистого комфортабельного авто, вежливого водителя-экскурсовода, знающего и отвечающего на наши вопросы до прекрасных локаций! Очень понравилась Республика Чечня: чистые, ровные дороги, красивые дома, мечети шикарные!
Ирина
Ирина
12 сен 2025
Все понравилось очень! Интересно, красиво! Единственное что омрачило поездку это жара. Все остальное на все 100 %!
Все понравилось очень! Интересно, красиво! Единственное что омрачило поездку это жара. Все остальное на все 100 %!
Ольга
Ольга
29 авг 2025
Добрый день! Были на экскурсии в республику Чечня в августе 2025, из плюсов аккуратное вождение, из минусов ужасный обед (бульон с половиной картофеля и куском мяса, салат, и манты, чуду не первой свежести, подкисший компот) после такого обеда два дня не могла есть ничего. Экскурсия интересная, обед лучше взять с собой.
Тамерлан
Тамерлан
Ответ организатора:
Мне очень жаль,что обед испортил вам экскурсию,мы очень часто там кушаем,первый случай негативного отзыва,возможно в этот день действительно плохо приготовили
Е
Екатерина
27 июл 2025
Я запланировала свою поездку в Дербент на 21-28 июля. А день своего юбилея - 75 летия решила отметить поездкой в Грозный. Тур купила заранее в Уфе через своего агента. Ничто
читать дальше

не предвещало каких - либо проблем. Однако… В ночь объявили угрозу атаки бпла. По этой причине некоторые экскурсанты из группы отказались от поездки. Некоторые заболели, а некоторые просто не вышли на связь с туроператором. В итоге я осталась одна. Стресс для меня огромный. Слезы на глазах. Неужели не поеду… в Аргуне у меня еще должна была состояться встреча с моими бывшими студентами. На мое удивление Тамерлан, поняв мою ситуацию, не отвернулся. Как родной мне человек, организовал, на такси, мой выезд в Каспийск. Там меня присоединили к другой группе другой фирмы. Путешествие состоялось. На мое удивление обратно в Каспийске вновь ожидал такси до Дербента. И это все организовал Тамерлан. Мой праздник не сорвался. Я узнала какие люди живут и работают в в тур сфере Дагестана. Да он должен быть профессионалом. Но при этом он дожен быть ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквой: добросердечным, сострадательным, порядочным. Не формалистом. Таковым оказался Тамерлан. Благодаря ему состоялась моя незабываемая поездка в Чечню. Огромное спасибо вам Тамерлан. Дая бог вам просветания, благополучия и успехов во всем.

Дарья
Дарья
23 июл 2025
Интересная экскурсия! Экскурсовод Алексей приятно удивил знаниями истории, географии, особенностями религии! Интересный рассказчик, очень грамотная речь, отсутствие слов паразитов! Для туристов нужно учесть длительность маршрута и жаркого климата. Советую брать
читать дальше

с собой портативные вентиляторы, так как кондиционеры в машине не справлялись(Воду брали с собой, дополнительно воду предоставлял организатор. В каждой из мечети предоставлялись платки и длинные платья. Добрые женщины в мечети помогали с правильной повязкой платка и инструктировали по поводу поведения туристов в мечети, что можно, что нельзя. Спасибо за экскурсию!

Интересная экскурсия! Экскурсовод Алексей приятно удивил знаниями истории, географии, особенностями религии! Интересный рассказчик, очень грамотная речь,
Елена
Елена
17 июл 2025
Поездка прошла очень хорошо. Гид Елена прекрасный рассказчик, очень веселая, позитивная. Отработала на 5+!!!
В
Валентина
7 июн 2025
Очень увлекательная поездка… Дорога в ту сторону была познавательной, гид Али с Дагестанских Огней увлечённо рассказывал сначала о республике Дагестан, потом по пересечении границы рассказал о Чеченской республике… Мечети поразили
читать дальше

своим разнообразием архитектуры… Самое классное для Меня было посещение цветочного парка, даже в сезон только только набирания объёмов растений, сам парк выглядит очень красиво…. 🤗
И естественно во время экскурсии обязательно обед, за свой счёт)))
И в конце отзыва стоит заметить, что водитель тоже доброжелательный и отзывчивый…
Спасибо организаторам за приятно проведённое время в отпуске… И благодарность сопровождающий, терпения им и добра… 🙂

