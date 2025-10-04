читать дальше

не предвещало каких - либо проблем. Однако… В ночь объявили угрозу атаки бпла. По этой причине некоторые экскурсанты из группы отказались от поездки. Некоторые заболели, а некоторые просто не вышли на связь с туроператором. В итоге я осталась одна. Стресс для меня огромный. Слезы на глазах. Неужели не поеду… в Аргуне у меня еще должна была состояться встреча с моими бывшими студентами. На мое удивление Тамерлан, поняв мою ситуацию, не отвернулся. Как родной мне человек, организовал, на такси, мой выезд в Каспийск. Там меня присоединили к другой группе другой фирмы. Путешествие состоялось. На мое удивление обратно в Каспийске вновь ожидал такси до Дербента. И это все организовал Тамерлан. Мой праздник не сорвался. Я узнала какие люди живут и работают в в тур сфере Дагестана. Да он должен быть профессионалом. Но при этом он дожен быть ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквой: добросердечным, сострадательным, порядочным. Не формалистом. Таковым оказался Тамерлан. Благодаря ему состоялась моя незабываемая поездка в Чечню. Огромное спасибо вам Тамерлан. Дая бог вам просветания, благополучия и успехов во всем.