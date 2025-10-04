Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Чечню во всём многообразии — от современных небоскрёбов до величественных минаретов и горных пейзажей. В поездке вы посетите три мечети в разных стилях — османском, персидском и хай-тек. Увидите Грозный с высоты птичьего полёта. Узнаете о прошлом Чечни и её обычаях. И конечно, вас порадует местная кухня.
Описание экскурсии
Город Шали. Посетим самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». По архитектуре она напоминает знаменитый Тадж-Махал в Индии.
Город Грозный. Поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и на 31-й этаж комплекса «Грозный-Сити». Зайдём в мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения республики после военного периода. А ещё прогуляемся по цветочному парку, уютному месту для отдыха и фотосессий.
Город Аргун. Осмотрим мечеть имени Аймани Кадыровой — первую в России мечеть в стиле хай-тек.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz
- Входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити» оплачиваются дополнительно — 150 ₽/чел.
- Обед не входит в стоимость
- По желанию всей группы можем проехать через родовое село главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
4 окт 2025
Экскурсия познавательная. Много интересных моментов из жизни чеченцев, как образовалась Чеченская республика, ее история. Очень грамотный гид Юля. По дороге ни один город не остался без внимания.
А
Альбина
1 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё было хорошо, начиная от чистого комфортабельного авто, вежливого водителя-экскурсовода, знающего и отвечающего на наши вопросы до прекрасных локаций! Очень понравилась Республика Чечня: чистые, ровные дороги, красивые дома, мечети шикарные!
Ирина
12 сен 2025
Все понравилось очень! Интересно, красиво! Единственное что омрачило поездку это жара. Все остальное на все 100 %!
Ольга
29 авг 2025
Добрый день! Были на экскурсии в республику Чечня в августе 2025, из плюсов аккуратное вождение, из минусов ужасный обед (бульон с половиной картофеля и куском мяса, салат, и манты, чуду не первой свежести, подкисший компот) после такого обеда два дня не могла есть ничего. Экскурсия интересная, обед лучше взять с собой.
Тамерлан
Ответ организатора:
Мне очень жаль,что обед испортил вам экскурсию,мы очень часто там кушаем,первый случай негативного отзыва,возможно в этот день действительно плохо приготовили
Е
Екатерина
27 июл 2025
Я запланировала свою поездку в Дербент на 21-28 июля. А день своего юбилея - 75 летия решила отметить поездкой в Грозный. Тур купила заранее в Уфе через своего агента. Ничто
Дарья
23 июл 2025
Интересная экскурсия! Экскурсовод Алексей приятно удивил знаниями истории, географии, особенностями религии! Интересный рассказчик, очень грамотная речь, отсутствие слов паразитов! Для туристов нужно учесть длительность маршрута и жаркого климата. Советую брать
Елена
17 июл 2025
Поездка прошла очень хорошо. Гид Елена прекрасный рассказчик, очень веселая, позитивная. Отработала на 5+!!!
В
Валентина
7 июн 2025
Очень увлекательная поездка… Дорога в ту сторону была познавательной, гид Али с Дагестанских Огней увлечённо рассказывал сначала о республике Дагестан, потом по пересечении границы рассказал о Чеченской республике… Мечети поразили
