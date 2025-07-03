А Абрамова читать дальше площадь с музеем под открытым небом, это нечто! И дошли до маяка. Задали все вопросы и получили максимально подробные ответы о традициях, еде, местных жителях, религии и т. д. спасибо 🌸 Экскурсия очень понравилась, началась с цитадели и подробным рассказом истории, а потом прогулкой по магалам и по старой улочке, где нас угостили чаем и сладостями местные жители. Мы дошли через

В Валентина Экскурсия познавательная… Очень увлекательно и запоминающе предоставлена информация…

Не смотря на пасмурную погоду, экскурсию провели.

Большая благодарность организатору… 🤗

А Анна В Дагестане первый раз! В первый день своего путешествия решили посетить Дербент! Выбрали экскурсию с гидом Аликом! И ни чуть не пожалели!!!! Очень знающий, харизматичный экскурсовод и 100% мастер своего дела!!! А какие делает фото!!! 😍

А Анастасия Замечательный гид! Все очень понятно, доступно и интересно

Однозначно рекомендуем!

Ещё и сделал замечательные снимки 😇