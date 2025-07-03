Вечерняя экскурсия по Дербенту приглашает в мир старинных улиц и культурных достопримечательностей.
Прогулка по магалам откроет тайны древнего города, а посещение Джума-мечети позволит прикоснуться к его истории. Пешеходная Туристическая миля свяжет
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🎶 Свето-музыкальное шоу
- 👣 Прогулка по Туристической миле
- 🕌 История Джума-мечети
- 📜 Узнайте о Великом шёлковом пути
Что можно увидеть
- Старый город
- Джума-мечеть
- Туристическая миля
- Парк им. Низами Гянджеви
Описание экскурсии
- Старый город. Вы прогуляетесь по узким и извилистым улочкам магалов, которые по праву считаются изюминкой города. Посетите Джума-мечеть и узнаете её историю
- Туристическая миля — это пешеходный каркас, хорда, которая тянется от цитадели Нарын-Кала к морю и связывает между собой разные части города и исторические достопримечательности
- Парк им. Низами Гянджеви, который носит имя классика персидской поэзии, выдающегося поэта средневекового Востока. В центре парка расположен самый большой мультимедийный фонтан в России. По вечерам на фоне водной дымки можно увидеть свето-музыкальное шоу
Во время экскурсии вы узнаете об истории Дербента и его роли на Великом шёлковом пути, о строительстве крепостных стен, местной культуре и традициях.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 9 лет
- Отдельно по желанию оплачивается билет в цитадель — 300 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети 8-10 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У цитадели Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Алик, я гид с 2010 года. Начинал свою деятельность в Таиланде, где работал 5 лет. Там меня и научили проводить экскурсии по-особенному. Я понял, что выбрал правильный путь,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Абрамова
3 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, началась с цитадели и подробным рассказом истории, а потом прогулкой по магалам и по старой улочке, где нас угостили чаем и сладостями местные жители. Мы дошли через
В
Валентина
8 июн 2025
Экскурсия познавательная… Очень увлекательно и запоминающе предоставлена информация…
Не смотря на пасмурную погоду, экскурсию провели.
Большая благодарность организатору… 🤗
А
Анна
15 мая 2025
В Дагестане первый раз! В первый день своего путешествия решили посетить Дербент! Выбрали экскурсию с гидом Аликом! И ни чуть не пожалели!!!! Очень знающий, харизматичный экскурсовод и 100% мастер своего дела!!! А какие делает фото!!! 😍
А
Анастасия
14 апр 2025
Замечательный гид! Все очень понятно, доступно и интересно
Однозначно рекомендуем!
Ещё и сделал замечательные снимки 😇
Дарья
12 мар 2025
Окунуться в мир Востока. Услышать, увидеть, прочувсвовать….. а ещё можно и запечатлеть. Алик не только расскажет и покажет, но и подскажет, куда лучше встать, в каком направлении смотреть, для создания наилучшего кадра, который останется с вами на долгие долгие годы.
Если вы хотите не скучную, информативную, яркую, запоминающуюся экскурсию, вам сюда.
