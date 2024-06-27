В Виктор Самурский лес: изумрудная сказка России В принципе неплохо, но очень быстро. Пешком почти не ходили, все на машине. Дороговато.

М Марина Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Очень понравилось путешествие! Комфортно, интересно,увлекательно. Посмотрели красивый водопад,угостили нас вкуснейшими чуду! И конечно очень впечатлил экраноплан Лунь. Советую обязательно такое путешествие!

И Игорь Из Дербента - на юг Дагестана читать дальше и его обычаи. Лунь впечатляет. А вид гор из крепости и сила горной реки, которая срывается вниз водопадом завораживает. Мы остались очень довольны! Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал про сам Дагестан, Кавказ

А Альбина Из Дербента - на юг Дагестана Гиды - это особые люди, а этнические гиды - это твое всё ДАГЕСТАН. Чувственность, хорошее настроение, приятная неназойливая навязчивость, знание своей культуры и религии - это Раик. Спасибо тебе за классный день!!!

М Марина Из Дербента - на юг Дагестана читать дальше на организованной им экскурсии. Без пафоса и сухих цифр он рассказал нам историю тех мест, где мы побывали - крепости семи братьев и одной сестры, показал нам Хучнинский водопад и очень красочно описал историю экраноплана Лунь. Рекомендуем всем туристам, приезжающим в Дагестан и выбирающим индивидуальные экскурсии, Раика, человека, влюблённого в свою родину, очень душевного и с нетривиальным подходом к делу. Мы впервые в Дагестане, и для нас очень важно было увидеть и понять душу республики. И Раик сумел сделать это

Д Дина Самурский лес: изумрудная сказка России Спасибо большое организатору и экскурсоводу, и водителю за отличный отдых и познавательную экскурсию! Очень слаженная команда, все четко и по делу. Бронировала экстренно, поздно вечером перед днем экскурсии. Но это не помешало замечательной поездке! Рекомендую от всей души!!!

С Светлана Самурский лес: изумрудная сказка России читать дальше на лианах! Маршрут построен так, что большую часть по лесу ехали на авто и периодически делали остановки, чтобы немного пройти пешком. Все любопытные локации по маршруту находятся в разных местах в лесу, самому их точно не найти)). Поэтому для этого маршрута однозначно нужен экскурсовод! Марта мнтересно рассказывает про растения, водоемы. Приезжайте в Самурский лес,рекомендую! В начале июня ездили с экскурсоводом Мартой в Самурский лес. Во время экскурсии увидели несколько озер, огромный платан, форелевое хозяйство, покатались

Е Екатерина Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй