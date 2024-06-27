Экскурсии от вашего отеля в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Дербенте, цены от 3 780 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самурский лес: изумрудная сказка России
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
65 отзывов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 42003 780 за всё до 5 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 90008 100 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Дербента - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в горный Дагестан
Оценить природное богатство горного края и окунуться в его историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 500 за всё до 4 чел.
Заповедный Южный Дагестан
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Южный Дагестан
Затерянные ущелья и старинные памятники - в душевном путешествии по Сулейман-Стальскому району
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500010 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    27 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    В принципе неплохо, но очень быстро. Пешком почти не ходили, все на машине. Дороговато.
  • М
    Марина
    23 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень понравилось путешествие! Комфортно, интересно,увлекательно. Посмотрели красивый водопад,угостили нас вкуснейшими чуду! И конечно очень впечатлил экраноплан Лунь. Советую обязательно такое путешествие!
  • И
    Игорь
    17 июня 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал про сам Дагестан, Кавказ
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    и его обычаи. Лунь впечатляет. А вид гор из крепости и сила горной реки, которая срывается вниз водопадом завораживает. Мы остались очень довольны!

    Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывалРаик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал
  • А
    Альбина
    16 июня 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Гиды - это особые люди, а этнические гиды - это твое всё ДАГЕСТАН. Чувственность, хорошее настроение, приятная неназойливая навязчивость, знание своей культуры и религии - это Раик. Спасибо тебе за классный день!!!
  • М
    Марина
    16 июня 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Мы впервые в Дагестане, и для нас очень важно было увидеть и понять душу республики. И Раик сумел сделать это
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    на организованной им экскурсии. Без пафоса и сухих цифр он рассказал нам историю тех мест, где мы побывали - крепости семи братьев и одной сестры, показал нам Хучнинский водопад и очень красочно описал историю экраноплана Лунь. Рекомендуем всем туристам, приезжающим в Дагестан и выбирающим индивидуальные экскурсии, Раика, человека, влюблённого в свою родину, очень душевного и с нетривиальным подходом к делу.

    Мы впервые в Дагестане, и для нас очень важно было увидеть и понять душу республики. И
  • Д
    Дина
    12 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Спасибо большое организатору и экскурсоводу, и водителю за отличный отдых и познавательную экскурсию! Очень слаженная команда, все четко и по делу. Бронировала экстренно, поздно вечером перед днем экскурсии. Но это не помешало замечательной поездке! Рекомендую от всей души!!!
  • С
    Светлана
    9 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    В начале июня ездили с экскурсоводом Мартой в Самурский лес. Во время экскурсии увидели несколько озер, огромный платан, форелевое хозяйство, покатались
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    на лианах! Маршрут построен так, что большую часть по лесу ехали на авто и периодически делали остановки, чтобы немного пройти пешком. Все любопытные локации по маршруту находятся в разных местах в лесу, самому их точно не найти)). Поэтому для этого маршрута однозначно нужен экскурсовод! Марта мнтересно рассказывает про растения, водоемы. Приезжайте в Самурский лес,рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • В
    Валерия
    9 мая 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Самурский лес: изумрудная сказка России
  2. Из Дербента - на юг Дагестана
  3. Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
  4. Из Дербента - в горный Дагестан
  5. Заповедный Южный Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июле 2024
Сейчас в Дербенте в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 780 до 15 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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