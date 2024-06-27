1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 42003 780₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 90008 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в горный Дагестан
Оценить природное богатство горного края и окунуться в его историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Южный Дагестан
Затерянные ущелья и старинные памятники - в душевном путешествии по Сулейман-Стальскому району
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500010 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор27 июня 2024В принципе неплохо, но очень быстро. Пешком почти не ходили, все на машине. Дороговато.
- ММарина23 июня 2024Очень понравилось путешествие! Комфортно, интересно,увлекательно. Посмотрели красивый водопад,угостили нас вкуснейшими чуду! И конечно очень впечатлил экраноплан Лунь. Советую обязательно такое путешествие!
- ИИгорь17 июня 2024Раик - мастер своего дела. Провёл исключительную экскурсию. Много рассказывал про каждую локацию. Между локациями рассказывал про сам Дагестан, Кавказ
- ААльбина16 июня 2024Гиды - это особые люди, а этнические гиды - это твое всё ДАГЕСТАН. Чувственность, хорошее настроение, приятная неназойливая навязчивость, знание своей культуры и религии - это Раик. Спасибо тебе за классный день!!!
- ММарина16 июня 2024Мы впервые в Дагестане, и для нас очень важно было увидеть и понять душу республики. И Раик сумел сделать это
- ДДина12 июня 2024Спасибо большое организатору и экскурсоводу, и водителю за отличный отдых и познавательную экскурсию! Очень слаженная команда, все четко и по делу. Бронировала экстренно, поздно вечером перед днем экскурсии. Но это не помешало замечательной поездке! Рекомендую от всей души!!!
- ССветлана9 июня 2024В начале июня ездили с экскурсоводом Мартой в Самурский лес. Во время экскурсии увидели несколько озер, огромный платан, форелевое хозяйство, покатались
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- ВВалерия9 мая 2024Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «От вашего отеля»
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