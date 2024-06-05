1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самый древний город России: пешая экскурсия Дербенту
Начало: Ул. Магал, Дербент, Цитадель Нарын-Кала
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: У крепости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Цитадель Нарын-Кала
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
- ООльга2 июня 2024Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- ДДенис30 мая 2024Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- KKalinin.28 мая 2024Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 32 экскурсии от 590 до 35 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 740 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Дербенте? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024