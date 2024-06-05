Индивидуальные экскурсии в Дербенте с личным гидом

Найдено 32 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Дербенте, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350 за всё до 4 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека
Аудиопрогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
12 отзывов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Дербент - ворота Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110 за всё до 6 чел.
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800 за всё до 6 чел.
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Древний Дербент: музей под открытым небом
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Самый древний город России: пешая экскурсия Дербенту
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Самый древний город России: пешая экскурсия Дербенту
Начало: Ул. Магал, Дербент, Цитадель Нарын-Кала
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500 за всё до 5 чел.
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: У крепости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Древний город Дербент
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000 за всё до 6 чел.
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Дербент: средневековое приключение
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Цитадель Нарын-Кала
Индивидуальная
12 часов
Цитадель Нарын-Кала
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 6 чел.
Горы, пчёлы и первый университет России
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Кубачи, горный аул златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Аудиогид
2 часа
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Из Дербента - в Чечню
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
    читать дальше

    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
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    и озёрах. Приятно было слушать и бродить по разным уголкам леса, с удовольствием наслаждаясь красотой природы. Сразу чувствуется, что гид любит свою родину и рассказывает о ней с гордостью и любовью! Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя Эдика. Забрал нас от отеля и всю дорогу рассказывал интересные истории про Дагестан и также как и Марта с удовольствием отвечал на все вопросы))) 6 часов пролетели незаметно и было очень жаль расставаться с таким замечательным лесом и интересными людьми!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • Д
    Денис
    30 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
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    По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
  • K
    Kalinin.
    28 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Магия старинного Дербента
  2. Дербент - первая встреча
  3. Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
  4. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  5. Самурский лес: изумрудная сказка России
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 32 экскурсии от 590 до 35 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 740 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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