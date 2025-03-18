Погрузимся в тысячелетнюю историю монументальной крепости Нарын-кала и в колоритный быт жителей древних улочек Дербента.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Дербент!
Меня зовут Азиз Муаллим, и я рад приветствовать вас! Я дипломированный экскурсовод, актер озвучивания и поэт, а также коренной житель этого удивительного города.
Погружение в историю
Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по тысячелетней истории монументальной крепости "Нарын-кала". Эта крепость не просто архитектурное сооружение, но и символ стойкости и величия, который хранит в себе множество тайн и легенд.
Что вас ждет:
- Захватывающие истории о древних жителях крепости;
- Уникальные факты о строительстве и архитектуре;
- Знакомство с колоритным бытом и традициями местных жителей.
Дербент — город с душой
Мы также прогуляемся по живописным улочкам Дербента, где каждый камень рассказывает свою историю. Вы сможете увидеть, как традиции переплетаются с современностью, создавая уникальную атмосферу.
Почему стоит посетить Дербент:
- Неповторимый колорит и дружелюбие местных жителей;
- Уникальные культурные памятники;
- Возможность узнать больше о богатой истории региона.
Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии, и давайте вместе откроем для себя удивительный мир Дербента!
Ежедневно, точная дата и время экскурсии согласуется с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Нарын-кала
- Ханские бани
- Музеи
- Древнейшая мечеть
- Магалы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Экскурсия по крепости
- Дегустация дербентской пахлавы.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билеты в крепость за доп. плату. (200 руб. /взрослый 100 руб. /детский).
Где начинаем и завершаем?
Начало: У ворот крепости Нарын-Кала
Завершение: Ворота Орта-Капы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точная дата и время экскурсии согласуется с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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