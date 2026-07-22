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Роман

Катима была с нами в крепости и это было замечательно, идеальные исторические знания в купе с чувством юмора нас сразили!

Затем нас читать дальше уменьшить встретил Али и мы отправились в старый город, это было увлекательное путешествие в другой мир, Али спокойно рассказывал историю Магадов и Дербента, старинную и современную, было очень интересно.



Мы были с двумя детьми 6 и 9 лет, экскурсия далась им легко, сейчас конечно уже спят 😁 Так что могу смело советовать и даже рекомендовать Али и его команду, не пожалеете, не утомительная, но познавательная пешая экскурсия это то что надо👌🏼 Огромное спасибо Али и Катиме за проведение такой потрясающей экскурсии!Катима была с нами в крепости и это было замечательно, идеальные исторические знания в купе с чувством юмора нас сразили!Затем нас Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али отличный рассказчик: преподносит информацию доступно, структурированно и интересно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Спасибо Али — он доверил нас Эльмире, и это было отличное решение! Экскурсия прошла на одном дыхании: за 3 часа столько всего успели, но Дербент настолько притягателен, что хочется вернуться и узнать его получше. С нами был малыш и экскурсия была подстроена под нас, мы остались довольны. Однозначно рекомендую! 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Экскурсию для нашей семьи провела экскурсовод Зулейха. Нам все очень понравилось, Зулейха увлеченный своим делом человек, она не просто раскрывает факты а «горит» и этот огонь заряжает гостей и делает экскурсию не рядовым событием а тем, что запоминается на всю жизнь. Большое ей спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Михаил Все было замечательно. Али - большой молодец, очень хороший рассказчик. понимая что мы с детьми, которым исторические факты не так интересны как их родителям, датами и именами властителей не сыпал и старался рассказать больше историй понятных детям.

Нарын -Кала оставила хорошие впечатления масштабностью древней стройки, ухоженностью и зеленью территории.

от Дербента и Дагестана в полном восторге. замечательная республика. чудесные люди. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет