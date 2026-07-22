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Магия старинного Дербента

Посетить все главные места самого южного города страны и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Дербент словно сошёл со страниц сказок. Извилистые улицы-лабиринты, древняя крепость, чарующая атмосфера — всё это ждет вас на экскурсии. Мы покажем сооружения разных эпох, образующие неповторимый городской рисунок.

Поделимся историей Дербента от основания до наших дней, расскажем о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
5
109 отзывов
Магия старинного Дербента
Магия старинного Дербента
Магия старинного Дербента

Описание экскурсии

На нашей обзорной экскурсии по Дербенту вы:

  • Пройдёте по колоритным восточным кварталам «магалы», напоминающим лабиринт
  • Посетите цитадель 6 века Нарын-Кала, услышите краткий рассказ о её истории и сможете самостоятельно прогуляться по территории
  • Осмотрите древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками
  • Увидите двухэтажный дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский
  • Погрузитесь в легенды Девичьих бань и узнаете о старинном обряде купания невесты
  • Заглянете в старейшую мечеть России — Джума-мечеть

И это ещё не всё!

Организационные детали

  • Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 300 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники, дошкольники — бесплатно
  • При желании можно заказать углублённую экскурсию по крепости (3000 ₽, ~1 час) — её проведут наши аккредитованные гиды
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2895 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Роман
Огромное спасибо Али и Катиме за проведение такой потрясающей экскурсии!
Катима была с нами в крепости и это было замечательно, идеальные исторические знания в купе с чувством юмора нас сразили!
Затем нас
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встретил Али и мы отправились в старый город, это было увлекательное путешествие в другой мир, Али спокойно рассказывал историю Магадов и Дербента, старинную и современную, было очень интересно.

Мы были с двумя детьми 6 и 9 лет, экскурсия далась им легко, сейчас конечно уже спят 😁 Так что могу смело советовать и даже рекомендовать Али и его команду, не пожалеете, не утомительная, но познавательная пешая экскурсия это то что надо👌🏼

Огромное спасибо Али и Катиме за проведение такой потрясающей экскурсии!
Огромное спасибо Али и Катиме за проведение такой потрясающей экскурсии!
Огромное спасибо Али и Катиме за проведение такой потрясающей экскурсии!
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Н
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али отличный рассказчик: преподносит информацию доступно, структурированно и интересно!
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али
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К
Спасибо Али — он доверил нас Эльмире, и это было отличное решение! Экскурсия прошла на одном дыхании: за 3 часа столько всего успели, но Дербент настолько притягателен, что хочется вернуться и узнать его получше. С нами был малыш и экскурсия была подстроена под нас, мы остались довольны. Однозначно рекомендую! 😊
Спасибо Али — он доверил нас Эльмире, и это было отличное решение! Экскурсия прошла на одном
Спасибо Али — он доверил нас Эльмире, и это было отличное решение! Экскурсия прошла на одном
Спасибо Али — он доверил нас Эльмире, и это было отличное решение! Экскурсия прошла на одном
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Светлана
Экскурсию для нашей семьи провела экскурсовод Зулейха. Нам все очень понравилось, Зулейха увлеченный своим делом человек, она не просто раскрывает факты а «горит» и этот огонь заряжает гостей и делает экскурсию не рядовым событием а тем, что запоминается на всю жизнь. Большое ей спасибо.
Экскурсию для нашей семьи провела экскурсовод Зулейха. Нам все очень понравилось, Зулейха увлеченный своим делом человек,
Экскурсию для нашей семьи провела экскурсовод Зулейха. Нам все очень понравилось, Зулейха увлеченный своим делом человек,
Экскурсию для нашей семьи провела экскурсовод Зулейха. Нам все очень понравилось, Зулейха увлеченный своим делом человек,
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М
Все было замечательно. Али - большой молодец, очень хороший рассказчик. понимая что мы с детьми, которым исторические факты не так интересны как их родителям, датами и именами властителей не сыпал и старался рассказать больше историй понятных детям.
Нарын -Кала оставила хорошие впечатления масштабностью древней стройки, ухоженностью и зеленью территории.
от Дербента и Дагестана в полном восторге. замечательная республика. чудесные люди.
Все было замечательно. Али - большой молодец, очень хороший рассказчик. понимая что мы с детьми, которым
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Светлана
Экскурсия понравилась. Али очень комфортный гид, рассказывает живо, нет заученной монотонности. Старый Дербент, конечно, впечатляет историей и "широкими" улицами:)
Экскурсия понравилась. Али очень комфортный гид, рассказывает живо, нет заученной монотонности. Старый Дербент, конечно, впечатляет историей
Экскурсия понравилась. Али очень комфортный гид, рассказывает живо, нет заученной монотонности. Старый Дербент, конечно, впечатляет историей
Экскурсия понравилась. Али очень комфортный гид, рассказывает живо, нет заученной монотонности. Старый Дербент, конечно, впечатляет историей
Экскурсия понравилась. Али очень комфортный гид, рассказывает живо, нет заученной монотонности. Старый Дербент, конечно, впечатляет историей
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