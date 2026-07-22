Дербент словно сошёл со страниц сказок. Извилистые улицы-лабиринты, древняя крепость, чарующая атмосфера — всё это ждет вас на экскурсии. Мы покажем сооружения разных эпох, образующие неповторимый городской рисунок.
Поделимся историей Дербента от основания до наших дней, расскажем о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
Поделимся историей Дербента от основания до наших дней, расскажем о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
Описание экскурсии
На нашей обзорной экскурсии по Дербенту вы:
- Пройдёте по колоритным восточным кварталам «магалы», напоминающим лабиринт
- Посетите цитадель 6 века Нарын-Кала, услышите краткий рассказ о её истории и сможете самостоятельно прогуляться по территории
- Осмотрите древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками
- Увидите двухэтажный дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский
- Погрузитесь в легенды Девичьих бань и узнаете о старинном обряде купания невесты
- Заглянете в старейшую мечеть России — Джума-мечеть
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 300 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники, дошкольники — бесплатно
- При желании можно заказать углублённую экскурсию по крепости (3000 ₽, ~1 час) — её проведут наши аккредитованные гиды
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2895 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Али и Катиме за проведение такой потрясающей экскурсии!
Катима была с нами в крепости и это было замечательно, идеальные исторические знания в купе с чувством юмора нас сразили!
Затем нас
Катима была с нами в крепости и это было замечательно, идеальные исторические знания в купе с чувством юмора нас сразили!
Затем нас
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Гуляли с Али по улочкам старого Дербента. Начали с крепости Нарын-кала и постепенно спускались вниз. Али отличный рассказчик: преподносит информацию доступно, структурированно и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо Али — он доверил нас Эльмире, и это было отличное решение! Экскурсия прошла на одном дыхании: за 3 часа столько всего успели, но Дербент настолько притягателен, что хочется вернуться и узнать его получше. С нами был малыш и экскурсия была подстроена под нас, мы остались довольны. Однозначно рекомендую! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию для нашей семьи провела экскурсовод Зулейха. Нам все очень понравилось, Зулейха увлеченный своим делом человек, она не просто раскрывает факты а «горит» и этот огонь заряжает гостей и делает экскурсию не рядовым событием а тем, что запоминается на всю жизнь. Большое ей спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все было замечательно. Али - большой молодец, очень хороший рассказчик. понимая что мы с детьми, которым исторические факты не так интересны как их родителям, датами и именами властителей не сыпал и старался рассказать больше историй понятных детям.
Нарын -Кала оставила хорошие впечатления масштабностью древней стройки, ухоженностью и зеленью территории.
от Дербента и Дагестана в полном восторге. замечательная республика. чудесные люди.
Нарын -Кала оставила хорошие впечатления масштабностью древней стройки, ухоженностью и зеленью территории.
от Дербента и Дагестана в полном восторге. замечательная республика. чудесные люди.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась. Али очень комфортный гид, рассказывает живо, нет заученной монотонности. Старый Дербент, конечно, впечатляет историей и "широкими" улицами:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Магия старинного Дербента»
Групповая
до 18 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Кала-капы. Это входные ворота на смотровую...
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 29 963 ₽
31 540 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - в Агульский район, к сокровищам южного Дагестана
К величественным горам, зелёным долинам, водопаду, старинному аулу и ущелью Магу-дере
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3500 ₽ за человека
от 4000 ₽ за группу