Посетить все главные места самого южного города страны и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Дербент словно сошёл со страниц сказок. Извилистые улицы-лабиринты, древняя крепость, чарующая атмосфера — всё это ждет вас на экскурсии. Мы покажем сооружения разных эпох, образующие неповторимый городской рисунок.
Поделимся историей Дербента от основания до наших дней, расскажем о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
Поделимся историей Дербента от основания до наших дней, расскажем о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На нашей групповой обзорной экскурсии по Дербенту вы:
- Пройдёте по колоритным восточным кварталам «магалы», напоминающим лабиринт
- Посетите цитадель 6 века Нарын-кала и услышите её богатую историю
- Осмотрите древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками
- Увидите двухэтажный дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский
- Погрузитесь в легенды Девичьих бань и узнаете о старинном обряде купания невесты
- Заглянете в старейшую мечеть России — Джума-мечеть
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. школьники, дошкольники бесплатно
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на смотровой площадке цитадели Нарын-кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 159 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Али, и я родился в волшебном Дербенте. Наша команда — это не просто профессиональные гиды. Это люди, которые безумно любят родной край. Мы стремимся показать Дербент таким, каким видим его мы: древним, гостеприимным и невероятно колоритным.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лидия
12 авг 2023
Экскурсией довольны. Гид интересно и доступно преподносил информацию. Спасибо за доставленное удовольствие!
Наталья
9 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Много познавательных моментов. Али рассказывал очень информативно и живо. Для знакомства с городом идеальный вариант. Рекомендую.
Ю
Юлия
6 авг 2023
Впервые получила разочарование от экскурсии с Трипстера! Вообще не поняла за что заплатила деньги!!!! Из обещанных 2.5 часов экскурсии - гид Али опоздал на 15 минут, 40 минут сделал обзор по крепости и отпустил на 40 минут гулять самих(по внутренним музеям), далее спустился с нами в Старый город, где нехотя ещё за 20 минут быстро свернул свой экскурс и расстался у ворот. Ощущение, что малая группа из 3 человек,вместо обозначенных 12,его разочаровала и он не собирался выкладываться вообще.. Хотя даже не могу представить себе экскурсию с Али на 12 человек- говорит тихо, эмоций- ноль!!! Вывод: лучше бы взяли за 300 руб гида от крепости и после прошлись с бесплатным Изитрэвелом по городу! Ни за что и никому не порекомендую эту экскурсию!
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь!
Дербент - это в первую очередь история и гид обязан владеть исторической справкой в идеале. Приношу извинения, что не смог развлечь группу состоящую из вас двоих, но экскурсия в целом не предусматривает развлечения. Пожалуйста, в следующий раз внимательнее изучайте программу до бронирования. Программа полностью подробно прописана на Трипстер. Экскурсия выстроена хронологически правильно и менять что то местами не логично. По стоимости вы имели полное право выбрать более дешевый вариант. Но выбрали почему то меня). Я провожу экскурсии по определенному маршруту или объекту, знакомлю с местными достопримечательностями. Прогулке по старому городу, можно посвятить целый день, но мы стараемся показать ключевые места. Основные требования к нашей работе: - это не заученный текст, а правильное и грамотное преподнесение информации. При рассказе не разрешается отвлекаться экскурсантам на фото и видео съёмку,чтобы вся информация была понятной и ясной. Поэтому даётся отдельное время на фото и видео по крепости. Про длительность программы в описании указано, что программа длиться около 2,5 часа - это и предполагает именно то, что экскурсия может длится меньше / либо больше положенного времени, смотря в каком темпе мы будет идти, так как экскурсия пешая и зависит от физического состояния участников. Но все же, я искренне надеюсь, что в целом Ваше впечатление от посещения Дербента осталось положительным. Раз вы написали отзыв лишь спустя две недели, когда оказались уже у себя дома). Будем рады снова видеть вас в нашем древнем городе!
Дербент - это в первую очередь история и гид обязан владеть исторической справкой в идеале. Приношу извинения, что не смог развлечь группу состоящую из вас двоих, но экскурсия в целом не предусматривает развлечения. Пожалуйста, в следующий раз внимательнее изучайте программу до бронирования. Программа полностью подробно прописана на Трипстер. Экскурсия выстроена хронологически правильно и менять что то местами не логично. По стоимости вы имели полное право выбрать более дешевый вариант. Но выбрали почему то меня). Я провожу экскурсии по определенному маршруту или объекту, знакомлю с местными достопримечательностями. Прогулке по старому городу, можно посвятить целый день, но мы стараемся показать ключевые места. Основные требования к нашей работе: - это не заученный текст, а правильное и грамотное преподнесение информации. При рассказе не разрешается отвлекаться экскурсантам на фото и видео съёмку,чтобы вся информация была понятной и ясной. Поэтому даётся отдельное время на фото и видео по крепости. Про длительность программы в описании указано, что программа длиться около 2,5 часа - это и предполагает именно то, что экскурсия может длится меньше / либо больше положенного времени, смотря в каком темпе мы будет идти, так как экскурсия пешая и зависит от физического состояния участников. Но все же, я искренне надеюсь, что в целом Ваше впечатление от посещения Дербента осталось положительным. Раз вы написали отзыв лишь спустя две недели, когда оказались уже у себя дома). Будем рады снова видеть вас в нашем древнем городе!
T
Tamara
22 июля 2023
Благодарю за экскурсию! Все понравилось! Отличная подача информации с легким юмором, много исторических фактов в правильном порядке,хорошо усваивается. Вся группа довольная. Впечатления все достойные. Спасибо за заботу о клиентах.
А
Анна
22 июля 2023
Интересно, но не перегружено информацией, красивые иместа с восточным колоритом. Али приятный собеседник и интересный экскурсовод. Рекомендую!
А
Артем
21 июля 2023
Отличная экскурсия! Могу смело рекомендовать всем и каждому кто ещё не видел этого уголка Кавказа. Али отличный гид и приятный человек. Всю дорогу рассказывал много интересных фактов про виденные нами локации, веселил и в целом не давал заскучать. Всей нашей группе все очень понравилось. Отличная атмосфера
В
Вартан
21 июля 2023
Город Дербент не только возместил, но и приумножил все наши ожидания! Чудесная экскурсия по достопримечательностям города, солнечная теплая погода, яркие, эмоциональные рассказы Али навсегда оставят в наших сердцах воспоминания об этом чудесном крае. Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Али! Спасибо!
А
Антон
21 июля 2023
Сегодня посетил экскурсию по Дербенту. Не осталось сомнений в том, что нужно оставить отзыв о замечательном гиде Али. Прекрасная подача исторического материала! Очень приятный в общении, умеет заинтересовать аудиторию и удерживать внимание! Историческая справка уместно разбавлялась легендами, юмором, интересными историями! Очень подробный рассказ о всех объектах Дербентской крепости. Ни один интересующий вопрос группы не остался без внимания. Если вы в поиске гида, то однозначно выбираем Али.
С
Сафронов
19 июля 2023
Экскурсия прошла просто потрясающе, все благодаря Али! Было очень интересно слушать об истории, о жизнях людей, при этом все было легко и не скучно. А какой красивый город! Величественная крепость Нарын-кала, уютные улочки Дербента, а старинные стены крепости прямо во дворах людей? Я почувствовал, что прикоснулся к истории! До сих пор по впечатлением! Очень ценно, когда экскурсию человек, который вырос в этом месте и действительно любит город! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Большое спасибо Али!
A
Aleksandra
18 июля 2023
Экскурсия очень понравилась!
Дербент великолепен! Прониклась атмосферой старого города и крепости
Очень порадовал экскурсовод Али. Рассказ ненавязчивый с шутками. Узнала многое про историю и обычаи. Ещё раз огромное спасибо!
Дербент великолепен! Прониклась атмосферой старого города и крепости
Очень порадовал экскурсовод Али. Рассказ ненавязчивый с шутками. Узнала многое про историю и обычаи. Ещё раз огромное спасибо!
А
Александр
18 июля 2023
Сегодня посетил экскурсию по Дербенту. Не осталось сомнений в том, что нужно оставить отзыв о замечательном гиде Али. Прекрасная подача исторического материала! Очень приятный в общении, умеет заинтересовать аудиторию и удерживать внимание! Историческая справка уместно разбавлялась легендами, юмором, интересными историями! Очень подробный рассказ о всех объектах Дербентской крепости. Ни один интересующий вопрос группы не остался без внимания. Если вы в поиске гида, то однозначно выбираем Али.
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