Здравствуйте! Спасибо за обратную связь!



Дербент - это в первую очередь история и гид обязан владеть исторической справкой в идеале. Приношу извинения, что не смог развлечь группу состоящую из вас двоих, но экскурсия в целом не предусматривает развлечения. Пожалуйста, в следующий раз внимательнее изучайте программу до бронирования. Программа полностью подробно прописана на Трипстер. Экскурсия выстроена хронологически правильно и менять что то местами не логично. По стоимости вы имели полное право выбрать более дешевый вариант. Но выбрали почему то меня). Я провожу экскурсии по определенному маршруту или объекту, знакомлю с местными достопримечательностями. Прогулке по старому городу, можно посвятить целый день, но мы стараемся показать ключевые места. Основные требования к нашей работе: - это не заученный текст, а правильное и грамотное преподнесение информации. При рассказе не разрешается отвлекаться экскурсантам на фото и видео съёмку,чтобы вся информация была понятной и ясной. Поэтому даётся отдельное время на фото и видео по крепости. Про длительность программы в описании указано, что программа длиться около 2,5 часа - это и предполагает именно то, что экскурсия может длится меньше / либо больше положенного времени, смотря в каком темпе мы будет идти, так как экскурсия пешая и зависит от физического состояния участников. Но все же, я искренне надеюсь, что в целом Ваше впечатление от посещения Дербента осталось положительным. Раз вы написали отзыв лишь спустя две недели, когда оказались уже у себя дома). Будем рады снова видеть вас в нашем древнем городе!