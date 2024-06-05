1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
«Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900₽ за человека
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
«На нашей обзорной экскурсии по Дербенту вы:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Вы познакомитесь с одним из древнейших мест России, наполненным таинственным восточным колоритом, — средневековые мечети, величественные крепостные стены, суровая красота горных пейзажей, пение муэдзинов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
«Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Вы познакомитесь с многовековой историей крепости и её главными достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«Знакомство с дагестанской жизнью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
«Вы посетите главную достопримечательность Дербента — одну из крупнейших цитаделей в мире»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
«В Дербенте вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — древней доарабской цитаделью, парящей над морем»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Экскурсия начнётся на смотровой площадке у цитадели «Нарын-кала», которую называют красой Азии и жемчужиной Востока, вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями»
Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
«Впереди — знакомство со старой частью города, лабиринтами магалов и древнейшей «Джума-мечетью»»
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
«Вы познакомитесь с историей города за 3 часа и узнаете интересные факты»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
«Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
«Сопровождающий вас гид с удовольствием посвятит вас в историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
«Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по одному из самых древних городов России — Дербенту»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККондратьева5 июня 2024Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
- ВВалерия5 июня 2024Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
- ООльга2 июня 2024Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ТТатьяна1 июня 2024Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
- ЮЮлия29 мая 2024Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили) Большое спасибо нашему гиду
- ззая29 мая 2024все понравилось, чудесная экскурсия, отличный гид, было очень весело и познавательно,всем рекомендую приехала в Дагестан и заодно посетила и Чечню, очень красивые мечети
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- ННаталья28 мая 2024В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
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