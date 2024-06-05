Обзорные и познавательные экскурсии Дербента

Найдено 22 экскурсии в категории «Обзорные» в Дербенте, цены от 590 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
80 отзывов
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
«Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
116 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
«На нашей обзорной экскурсии по Дербенту вы:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Вы познакомитесь с одним из древнейших мест России, наполненным таинственным восточным колоритом, — средневековые мечети, величественные крепостные стены, суровая красота горных пейзажей, пение муэдзинов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
«Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
52 отзыва
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Вы познакомитесь с многовековой историей крепости и её главными достопримечательностями»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 000 за человека
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека
Восточный колорит древнего Дербента
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«Знакомство с дагестанской жизнью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Дербент - ворота Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
«Вы посетите главную достопримечательность Дербента — одну из крупнейших цитаделей в мире»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
«В Дербенте вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — древней доарабской цитаделью, парящей над морем»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Групповая
3 часа
171 отзыв
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Экскурсия начнётся на смотровой площадке у цитадели «Нарын-кала», которую называют красой Азии и жемчужиной Востока, вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями»
Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500 за человека
Экзотический вкус Дагестана: гастротур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
«Впереди — знакомство со старой частью города, лабиринтами магалов и древнейшей «Джума-мечетью»»
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
«Вы познакомитесь с историей города за 3 часа и узнаете интересные факты»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Древний город Дербент
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
«Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
«Сопровождающий вас гид с удовольствием посвятит вас в историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Аудиогид
2 часа
Первый раз в Дербенте: обзорная аудиоэкскурсия
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-Кала
«Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по одному из самых древних городов России — Дербенту»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кондратьева
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
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    - благодаря гиду Умару и водителю Чемрану (надеюсь, правильно пишу имя😅) кайфанули по полной программе! Информация была подробной и интересной, Умар охотно отвечал на любые вопросы, помогал на локациях с фото и ориентированием. Вниманием не обделили никого из группы, вкусно накормили, водитель вёл аккуратно, но быстро. Локации топовые. В общем было весело, прощались уже как с родными. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ ЭТОТ ТУР! Ребятам огромное спасибо!

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили) Большое спасибо нашему гиду
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    Азиму, очень интересно и весело провел экскурсию, и нашему водителю Мухтару за комфортное вождение! Позитивные ребята,ответили на все интересующие нас вопросы,очень много узнали о Дагестане!

    Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)Спасибо огромное за этот замечательный день!!! Масса положительных эмоций! Потрясающие локации! Красота завораживает дух!!! Очень вкусно накормили)
  • з
    зая
    29 мая 2024
    Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
    все понравилось, чудесная экскурсия, отличный гид, было очень весело и познавательно,всем рекомендую приехала в Дагестан и заодно посетила и Чечню, очень красивые мечети
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
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    о достопримечательностях. Замечательный гид Али легко, познавательно и с юмором сопроводил нас, рассказал о памятниках культуры, о разных эпохах, о предполагаемых перспективах развития Дербента, порекомендовал места к посещению. Спасибо за такую чудесную прогулку по Вашему замечательному городу!!! 😍😍

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Экспресс-прогулка по Дербенту
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
  3. Магия старинного Дербента
  4. Дербент - первая встреча
  5. Дербент - город историй
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Обзорные" можно забронировать 22 экскурсии от 590 до 24 900 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Изучение достопримечательностей города Дербента нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дербенте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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