читать дальше впечатляет крепость старинная часть города, но и другие улицы не отстают. Интересное место, занимательная экскурсия по крепости. Замечательный вид с горы на самый древний город в нашей стране - Дербент. Спасибо нашему гиду Хасану, за такую познавательную экскурсию. На территории крепости начали проводить раскопки и находят ещё более удивительные вещи к тем, что уже представлены на территории. Обязательно посетите город Дербент, советую!

Все намного лучше, чем мы ожидали! Хотелось поделиться впечатлением от поездки в Дербенте. Это был действительно отличная экскурсия. Город очень красивый,