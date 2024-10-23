Магалы Дербента – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Магалы Дербента» в Дербенте, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прогулка по древнему городу России - Дербент
Пешая
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по древнему городу России - Дербент
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дербент - один из древних городов мира
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - один из древних городов мира
Начало: Цитадель Нарын-Кала
Расписание: Все дни, кроме пятницы.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Красоты Южного Дагестана: Ахты и Зрыхский водопад
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Южного Дагестана: Ахты и Зрыхский водопад
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: По вторникам и субботам в 07:00.
2 ноя в 07:00
5 ноя в 07:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    23 октября 2024
    Прогулка по древнему городу России - Дербент
    Все намного лучше, чем мы ожидали! Хотелось поделиться впечатлением от поездки в Дербенте. Это был действительно отличная экскурсия. Город очень красивый,
    читать дальше

    впечатляет крепость старинная часть города, но и другие улицы не отстают. Интересное место, занимательная экскурсия по крепости. Замечательный вид с горы на самый древний город в нашей стране - Дербент. Спасибо нашему гиду Хасану, за такую познавательную экскурсию. На территории крепости начали проводить раскопки и находят ещё более удивительные вещи к тем, что уже представлены на территории. Обязательно посетите город Дербент, советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Магалы Дербента»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по древнему городу России - Дербент
  2. Дербент - один из древних городов мира
  3. Красоты Южного Дагестана: Ахты и Зрыхский водопад
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Самое главное
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Магалы Дербента" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Магалы Дербента», 1 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам