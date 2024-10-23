8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по древнему городу России - Дербент
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - один из древних городов мира
Начало: Цитадель Нарын-Кала
Расписание: Все дни, кроме пятницы.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Южного Дагестана: Ахты и Зрыхский водопад
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: По вторникам и субботам в 07:00.
2 ноя в 07:00
5 ноя в 07:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья23 октября 2024Все намного лучше, чем мы ожидали! Хотелось поделиться впечатлением от поездки в Дербенте. Это был действительно отличная экскурсия. Город очень красивый,
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Магалы Дербента»
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