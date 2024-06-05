1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в цитадель «Нарын-кала» — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
«Посетите цитадель 6 века Нарын-кала и услышите её богатую историю»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Вы погуляете по цитадели Нарын-Кала и узнаете историю легендарного оборонительного комплекса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
«Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Начнём прогулку на смотровой площадке у цитадели Нарын-кала, которую называют красой Азии и жемчужиной Востока»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Прогуливаясь по крепости Нарын-Кала, вы послушаете рассказы о ханских банях, их символическом и политическом значении»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
«Цитадель Нарын-Кала — часть дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425₽ за человека
Групповая
3 часа
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
«Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«Начнём экскурсию с Крепости Нарын-Кала, тут будет объединённая прогулка с другой группой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«После мы отправимся к главной достопримечательности города — в цитадель «Нарын-кала»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Цитадель Нарын-кала — визитная карточка Дербента, входит в перечень ЮНЕСКО как исторически значимый объект»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме, билеты в крепость Нарын-Кала, аренда костюмов джигита и горянки для фотосессии»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
««Солнечная крепость» Нарын-Кала»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
«Наш маршрут мы начнем с цитадели «Нарын-кала» настоящая визитная карточка Дербента»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Экскурсия начнётся на смотровой площадке у цитадели «Нарын-кала», которую называют красой Азии и жемчужиной Востока, вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями»
Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
«Дербент, древнейший город России, богат уникальными историческими памятниками, а одной из его центральных жемчужин является цитадель «Нарын-кала», которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
«Далее экскурсия приведет нас к одному из наиболее значимых памятников города — цитадели Нарын-Кала, которая входит в состав Дербентской крепости»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
«Мы посетим архитектурный комплекс Нарын-кала (в переводе «солнечная крепость») — персидскую цитадель, которая является частью Дербентской крепости»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«На вашем пути предстанет цитадель «Нарын-кала» с уникальной застройкой VI века»
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: У крепости
«Что вас ждет: После встречи мы отправимся на экскурсию по знаменитой крепости Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
«Вы посетите Цитадель "Нарын-Кала", послушаете историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
«Мы погуляем по самой знаменитой цитадели Дербента — Нарын-кала (6 век), посмотрим на удивительные виды Каспийского моря, которые открываются с возвышенности»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
«После мы отправимся на главную достопримечательность города - Цитадель «Нарын-кала»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
«Вы посетите персидскую цитадель Нарын-Кала, некогда мощный оборонительный комплекс»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Цитадель Нарын-Кала
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
- ООльга2 июня 2024Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ТТатьяна1 июня 2024Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- ННаталья28 мая 2024В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
- ААнна28 мая 2024Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!
- ЕЕлена27 мая 2024Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
- ААлександр27 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Крепость Нарын-Кала»
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