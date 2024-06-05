Крепость Нарын-Кала в Дербенте

Найдено 28 экскурсий в категории «Крепость Нарын-Кала» в Дербенте, цены от 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-прогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
80 отзывов
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в цитадель «Нарын-кала» — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:45
900 за человека
Магия старинного Дербента
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
«Посетите цитадель 6 века Нарын-кала и услышите её богатую историю»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Вы погуляете по цитадели Нарын-Кала и узнаете историю легендарного оборонительного комплекса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
«Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
52 отзыва
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Начнём прогулку на смотровой площадке у цитадели Нарын-кала, которую называют красой Азии и жемчужиной Востока»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека
Аудиопрогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Прогуливаясь по крепости Нарын-Кала, вы послушаете рассказы о ханских банях, их символическом и политическом значении»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590 за человека
Дербент: один из древнейших в мире
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
«Цитадель Нарын-Кала — часть дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425 за человека
Восточный колорит древнего Дербента
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения
Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
«Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала»
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
2 000 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
«Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
«Начнём экскурсию с Крепости Нарын-Кала, тут будет объединённая прогулка с другой группой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«После мы отправимся к главной достопримечательности города — в цитадель «Нарын-кала»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
20 отзывов
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Цитадель Нарын-кала — визитная карточка Дербента, входит в перечень ЮНЕСКО как исторически значимый объект»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500 за человека
Дербент - ворота Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме, билеты в крепость Нарын-Кала, аренда костюмов джигита и горянки для фотосессии»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
««Солнечная крепость» Нарын-Кала»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Город контрастов: древность и современность Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
45 отзывов
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
«Наш маршрут мы начнем с цитадели «Нарын-кала» настоящая визитная карточка Дербента»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Групповая
3 часа
171 отзыв
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Экскурсия начнётся на смотровой площадке у цитадели «Нарын-кала», которую называют красой Азии и жемчужиной Востока, вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями»
Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500 за человека
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Групповая
1 час
10 отзывов
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
«Дербент, древнейший город России, богат уникальными историческими памятниками, а одной из его центральных жемчужин является цитадель «Нарын-кала», которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Начало: По согласованию с гидом
«Далее экскурсия приведет нас к одному из наиболее значимых памятников города — цитадели Нарын-Кала, которая входит в состав Дербентской крепости»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Древний Дербент: музей под открытым небом
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
«Мы посетим архитектурный комплекс Нарын-кала (в переводе «солнечная крепость») — персидскую цитадель, которая является частью Дербентской крепости»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«На вашем пути предстанет цитадель «Нарын-кала» с уникальной застройкой VI века»
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: У крепости
«Что вас ждет: После встречи мы отправимся на экскурсию по знаменитой крепости Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
85 отзывов
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
«Вы посетите Цитадель "Нарын-Кала", послушаете историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Древний город Дербент
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
«Мы погуляем по самой знаменитой цитадели Дербента — Нарын-кала (6 век), посмотрим на удивительные виды Каспийского моря, которые открываются с возвышенности»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
«После мы отправимся на главную достопримечательность города - Цитадель «Нарын-кала»»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000 за всё до 6 чел.
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
«Вы посетите персидскую цитадель Нарын-Кала, некогда мощный оборонительный комплекс»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Цитадель Нарын-Кала
Индивидуальная
12 часов
Цитадель Нарын-Кала
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Остались очень довольны нашей экскурсией с гидом Али. Легкая подача материала, гибкость с учетом наличия с нами на экскурсии 2 детей, отличное чувство юмора, доброжелательность. Рекомендуем 200%👍👍👍
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Экскурсия прошла отлично! Дербент ван лав. Были со взрослыми родителями, отец больше по истории, я по красивым видам на фото)) экскурсия зашла всем поколениям. ☺️👌🏻
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Магия старинного Дербента
    Отличную экскурсию нам провел Али. И детям и взрослым было интересно. На все вопросы он ответил, не грузил датами и дал время сфотографироваться. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Очень интересная,содержательная экскурсия. Майя- отличный гид.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
    читать дальше

    о достопримечательностях. Замечательный гид Али легко, познавательно и с юмором сопроводил нас, рассказал о памятниках культуры, о разных эпохах, о предполагаемых перспективах развития Дербента, порекомендовал места к посещению. Спасибо за такую чудесную прогулку по Вашему замечательному городу!!! 😍😍

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Город контрастов: древность и современность Дербента
    Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Крепость Нарын-Кала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Экспресс-прогулка по Дербенту
  2. Магия старинного Дербента
  3. Дербент - первая встреча
  4. Дербент - город историй
  5. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Крепость Нарын-Кала" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 200 до 35 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Дербенте на 2024 год по теме «Крепость Нарын-Кала», 1143 ⭐ отзыва, цены от 200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам