🚶 Пешая Групповая 3 часа 80 отзывов Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры Начало: В Дербенте «Дополнительно оплачиваются входные билеты в цитадель «Нарын-кала» — 200 руб» Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала «Посетите цитадель 6 века Нарын-кала и услышите её богатую историю» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 269 отзывов Дербент - Первая встреча: История в каждом камне Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом Начало: У крепости Нарын кала «Вы погуляете по цитадели Нарын-Кала и узнаете историю легендарного оборонительного комплекса» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 138 отзывов Дербент - город историй: групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города Начало: У крепости Нарын кала «Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала» Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 3 часа 52 отзыва Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам Начало: У цитадели Нарын-кала «Начнём прогулку на смотровой площадке у цитадели Нарын-кала, которую называют красой Азии и жемчужиной Востока» Расписание: ежедневно в 17:00 2000 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала «С обзорной площадки цитадели Нарын-Кала перед вами откроется захватывающая панорама древнего и самобытного Дербента» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест Начало: Возле крепости Нарын-Кала «Прогуливаясь по крепости Нарын-Кала, вы послушаете рассказы о ханских банях, их символическом и политическом значении» 590 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Мини-группа 3 часа 7 отзывов Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов Начало: Возле цитадели Нарын-Кала «Цитадель Нарын-Кала — часть дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00 1500 1 425 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 2 отзыва Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии Начало: Возле крепости Нарын-Кала «Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала» Расписание: ежедневно в 17:15 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 45 отзывов Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом Начало: Возле крепости Нарын-кала «Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством Начало: У крепости Нарын-Кала «Начнём экскурсию с Крепости Нарын-Кала, тут будет объединённая прогулка с другой группой» 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 17 отзывов Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5... «После мы отправимся к главной достопримечательности города — в цитадель «Нарын-кала»» 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 20 отзывов Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии Начало: На улице Ленина «Цитадель Нарын-кала — визитная карточка Дербента, входит в перечень ЮНЕСКО как исторически значимый объект» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида Начало: У цитадели Нарын-кала 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 1 отзыв Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе) Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города Начало: На улице Гагарина «В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед в этнодоме, билеты в крепость Нарын-Кала, аренда костюмов джигита и горянки для фотосессии» Расписание: в понедельник и субботу в 09:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Южный Дагестан - за один день Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона ««Солнечная крепость» Нарын-Кала» 24 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 45 отзывов Город контрастов: древность и современность Дербента Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала» «Наш маршрут мы начнем с цитадели «Нарын-кала» настоящая визитная карточка Дербента» Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 900 ₽ за человека

Групповая 3 часа 171 отзыв Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу Начало: Дербент, улица Богатырёва 9 «Экскурсия начнётся на смотровой площадке у цитадели «Нарын-кала», которую называют красой Азии и жемчужиной Востока, вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями» Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00 1 500 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 отзывов Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы" «Дербент, древнейший город России, богат уникальными историческими памятниками, а одной из его центральных жемчужин является цитадель «Нарын-кала», которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО» Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00 200 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Cтарому городу Начало: По согласованию с гидом «Далее экскурсия приведет нас к одному из наиболее значимых памятников города — цитадели Нарын-Кала, которая входит в состав Дербентской крепости» Расписание: по договоренности 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов 12 отзывов Древний Дербент: музей под открытым небом Начало: По договоренности с туристами «Мы посетим архитектурный комплекс Нарын-кала (в переводе «солнечная крепость») — персидскую цитадель, которая является частью Дербентской крепости» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 15 отзывов "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия Начало: Дербент, улица Богатырёва 9 «На вашем пути предстанет цитадель «Нарын-кала» с уникальной застройкой VI века» Расписание: Каждый день, в удобное вам время 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала Начало: У крепости «Что вас ждет: После встречи мы отправимся на экскурсию по знаменитой крепости Нарын-Кала» Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 85 отзывов Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала» «Вы посетите Цитадель "Нарын-Кала", послушаете историю и занимательные легенды про нашу главную достопримечательность» Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Древний город Дербент Начало: По договоренности с туристом «Мы погуляем по самой знаменитой цитадели Дербента — Нарын-кала (6 век), посмотрим на удивительные виды Каспийского моря, которые открываются с возвышенности» Расписание: Смотрите свободные даты 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 7 часов Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5) «После мы отправимся на главную достопримечательность города - Цитадель «Нарын-кала»» Расписание: Ежедневно в 10:00 35 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала» «Вы посетите персидскую цитадель Нарын-Кала, некогда мощный оборонительный комплекс» Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00 10 000 ₽ за всё до 6 чел.