В Дербенте по указанию Петра I были построены винодельня и винохранилище, заложен питомник европейских сортов винограда. Так начиналась винная история города, с которой мы вас познакомим. Вы побываете на винодельне — продегустируете продукцию и научитесь подбирать напитки к еде. А до этого изучите крепость Нарын-Кала — её построили больше 2000 лет назад, и с неё открывается невероятный вид на окрестности.

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Описание

Что вас ожидает

Одна из старейших крепостей России и музей с археологическими находками

Вы услышите историю создания крепости Нарын-Кала и поймёте её роль в жизни Дербента. Увидите впечатляющие каменные стены и башни. Узнаете, какие элементы были использованы в её строительстве и какие оборонительные системы сделали её практически неприступной. Также с крепости открываются потрясающие виды на Каспийское море и город.

В крепости есть музей, где вы ознакомитесь с археологическими находками, связанными с историей Дербента. Экспозиции расскажут о жизни и культуре древних обитателей этого региона.

Экскурсия по винодельне и дегустация вин

Вы узнаете, как появилась Дербентская винодельческая компания, какие традиции и технологии здесь развивались. Мы расскажем, как собирается виноград и как он превращается в вино, прогуляемся по территории завода вместе с экскурсоводом.

Самая приятная часть нашей экскурсии — дегустация изысканных вин! Вас ждёт подборка разных сортов вин, каждое из которых сопровождается описанием вкусовых нот и рекомендациями по парированию с блюдами. По завершении дегустации вы сможете приобрести понравившиеся вина и сувениры в магазине при заводе.

Организационные детали