Полюбоваться Каспийским морем с крепости и продегустировать несколько сортов вин на винодельне
А до этого изучите крепость Нарын-Кала — её построили больше 2000 лет назад, и с неё открывается невероятный вид на окрестности.
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Описание
Что вас ожидает
Одна из старейших крепостей России и музей с археологическими находками
Вы услышите историю создания крепости Нарын-Кала и поймёте её роль в жизни Дербента. Увидите впечатляющие каменные стены и башни. Узнаете, какие элементы были использованы в её строительстве и какие оборонительные системы сделали её практически неприступной. Также с крепости открываются потрясающие виды на Каспийское море и город.
В крепости есть музей, где вы ознакомитесь с археологическими находками, связанными с историей Дербента. Экспозиции расскажут о жизни и культуре древних обитателей этого региона.
Экскурсия по винодельне и дегустация вин
Вы узнаете, как появилась Дербентская винодельческая компания, какие традиции и технологии здесь развивались. Мы расскажем, как собирается виноград и как он превращается в вино, прогуляемся по территории завода вместе с экскурсоводом.
Самая приятная часть нашей экскурсии — дегустация изысканных вин! Вас ждёт подборка разных сортов вин, каждое из которых сопровождается описанием вкусовых нот и рекомендациями по парированию с блюдами. По завершении дегустации вы сможете приобрести понравившиеся вина и сувениры в магазине при заводе.
Организационные детали
- В стоимость включено: комфортабельный трансфер от крепости до завода, билеты в музей, дегустация вин, услуги гидов
- На экскурсию допускаются лица старше 18 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от крепости Нарын-Кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.