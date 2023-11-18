Дербент: старинная цитадель и изысканное вино

Полюбоваться Каспийским морем с крепости и продегустировать несколько сортов вин на винодельне

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В Дербенте по указанию Петра I были построены винодельня и винохранилище, заложен питомник европейских сортов винограда. Так начиналась винная история города, с которой мы вас познакомим. Вы побываете на винодельне — продегустируете продукцию и научитесь подбирать напитки к еде.

А до этого изучите крепость Нарын-Кала — её построили больше 2000 лет назад, и с неё открывается невероятный вид на окрестности.
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Дербент: старинная цитадель и изысканное вино
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Одна из старейших крепостей России и музей с археологическими находками

Вы услышите историю создания крепости Нарын-Кала и поймёте её роль в жизни Дербента. Увидите впечатляющие каменные стены и башни. Узнаете, какие элементы были использованы в её строительстве и какие оборонительные системы сделали её практически неприступной. Также с крепости открываются потрясающие виды на Каспийское море и город.

В крепости есть музей, где вы ознакомитесь с археологическими находками, связанными с историей Дербента. Экспозиции расскажут о жизни и культуре древних обитателей этого региона.

Экскурсия по винодельне и дегустация вин

Вы узнаете, как появилась Дербентская винодельческая компания, какие традиции и технологии здесь развивались. Мы расскажем, как собирается виноград и как он превращается в вино, прогуляемся по территории завода вместе с экскурсоводом.

Самая приятная часть нашей экскурсии — дегустация изысканных вин! Вас ждёт подборка разных сортов вин, каждое из которых сопровождается описанием вкусовых нот и рекомендациями по парированию с блюдами. По завершении дегустации вы сможете приобрести понравившиеся вина и сувениры в магазине при заводе.

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный трансфер от крепости до завода, билеты в музей, дегустация вин, услуги гидов
  • На экскурсию допускаются лица старше 18 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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