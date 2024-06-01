Экскурсии по Дербенту на машине с гидом

Найдено 19 экскурсий в категории «На машине» в Дербенте, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350 за всё до 4 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
12 отзывов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
🚗 На машине
Групповая
7 часов
13 отзывов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110 за всё до 6 чел.
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800 за всё до 6 чел.
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 6 чел.
Горы, пчёлы и первый университет России
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Кубачи, горный аул златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500 за человека
Из Дербента - в Чечню
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
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    и озёрах. Приятно было слушать и бродить по разным уголкам леса, с удовольствием наслаждаясь красотой природы. Сразу чувствуется, что гид любит свою родину и рассказывает о ней с гордостью и любовью! Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя Эдика. Забрал нас от отеля и всю дорогу рассказывал интересные истории про Дагестан и также как и Марта с удовольствием отвечал на все вопросы))) 6 часов пролетели незаметно и было очень жаль расставаться с таким замечательным лесом и интересными людьми!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
    Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф! Кто любит побродить по
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    руина и отзвукам прошлого экскурсия зайдет! Гид Андрей-фантастически энциклопедический человек. С удовольствием с ним бы отправилась ещё. Но… Такие экскурсии должны проходить индивидуально, в очередной раз убедилась. А в целом, Дагестан удивил и порадовал)

    Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф!
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
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    фактами, легендами, историями, через которые все больше и больше погружаешься в жизнь этого края. В дороге решили немного поменять маршрут с бархана на пещеру, о чем ни на секунду не пожалели! Ведь там исполнилась еще одна экстремальная мечта - полет на зиплайне)) с Ахмедом можно ехать хоть куда, с ним спокойно, безопасно, интересно и хочется попробовать еще много разных туров и локаций! Спасибо огромное за организацию!

  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
    Очень душевная экскурсия! С такой теплотой и любовью к своему родному краю вряд ли бы кто-то лучше рассказал. Рамис познакомил
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    нас не только с природными достопримечательностями, которые никого не оставили бы равнодушными, но и рассказал много исторических фактов, легенд, культурных традиций, ценностей и максимально погрузил в жизнь своего края! Волшебная природа, невероятно отзывчивые, гостеприимные люди, насыщенная экскурсия, фантастический гид Рамис! Хочется вернуться сюда еще ни один раз!

  • В
    Вячеслав
    19 мая 2024
    Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
    Все было очень хорошо организовано и интересно. Гид - Андрей, владеет большой информацией. Экскурсия была наполнена. Спасибо большое. Буду Вас рекомендовать своим знакомым.
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Экскурсия очень понравилась! Ездили в начале мая с подругой и нашими дочками-подростками. Нам повезло с погодой и отсутствием людей, ходили
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    везде наслаждались природой в тишине. Лес очень живописный, весь в маленьких речках и озерах. Лианы разных видов обвивают деревья, солнце пробивается сквозь листья, внизу цветут всякие невиданные цветочки! Ходишь как будто по храму природы. Экскурсовод Марта все рассказала, показала все листочки, нагнулась к каждому цветку, видно, что человек знает свой край и относится к нему с большой любовью. Видели лесные орхидеи и нутрию, пили вкусный чай у платана. Потом была фотосессия на закате на черном пляже с кучей маленьких речек и вкуснейший обед у Марты с видом на море и приятной беседой. Отдельно хочу отметить замечательного водителя Эдика. Дорога с ним пролетела незаметно. Всю дорогу он рассказывал нам про Дагестан, его народы, обычаи и повседневную жизнь, интересно и с юмором. Вечером заехали к экраноплану. В темноте на берегу моря он нас просто потряс своей мощью и размерами. Короче, день был незабываемый, экскурсию очень рекомендую.

  • С
    София
    16 мая 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Были на экскурсии 2 мая, и день прошел просто отлично! Раик очень интересный гид с прекрасным чувством юмора:) мы увидели
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    много красот, вкусно поели и все время были заняты увлекательным разговором с нашим гидом)) экскурсия прошла весело, комфортно, мы очень довольны и однозначно рекомендуем 😁💯

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
  2. Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
  3. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  4. Самурский лес: изумрудная сказка России
  5. Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "На машине" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 3 000 до 25 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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