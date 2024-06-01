1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- ВВалентина30 мая 2024На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
- ННаталья22 мая 2024Кубачи-интересное место. Нам не повезло с погодой-полный туман. Но подниматься по серпантину в горы-тоже определённый кайф! Кто любит побродить по
- ААнастасия20 мая 2024Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
- ААнастасия19 мая 2024Очень душевная экскурсия! С такой теплотой и любовью к своему родному краю вряд ли бы кто-то лучше рассказал. Рамис познакомил
- ВВячеслав19 мая 2024Все было очень хорошо организовано и интересно. Гид - Андрей, владеет большой информацией. Экскурсия была наполнена. Спасибо большое. Буду Вас рекомендовать своим знакомым.
- ССветлана17 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ездили в начале мая с подругой и нашими дочками-подростками. Нам повезло с погодой и отсутствием людей, ходили
- ССофия16 мая 2024Были на экскурсии 2 мая, и день прошел просто отлично! Раик очень интересный гид с прекрасным чувством юмора:) мы увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На машине»
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