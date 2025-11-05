Мои заказы

Дербент - путешествие сквозь века

Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
На экскурсии по Дербенту гости смогут погрузиться в историю и современность древнего города. Путешествие начнётся с южных ворот, продолжится через узкие улочки магалов и старинные хамамы.

На пути встретятся Кильсе-мечеть и Джума мечеть, Армянский храм и центр города в петербургском стиле. Завершится прогулка на улице Рзаева и в парке Низами Гянджеви. Каждый объект расскажет свою историю, раскрывая уникальный характер Дербента
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🕌 Древние мечети
  • 🌆 Петербургский стиль
  • 🎶 Светомузыкальные фонтаны
Дербент - путешествие сквозь века© Камаля
Дербент - путешествие сквозь века© Камаля
Дербент - путешествие сквозь века© Камаля

Что можно увидеть

  • Южные ворота
  • Магалы
  • Старинные хамамы
  • Кильсе-мечеть
  • Джума мечеть
  • Армянский храм
  • Центр города
  • Улица Рзаева
  • Парк Низами Гянджеви

Описание экскурсии

  • Войдём в ворота на южной стене
  • Прогуляемся по узким улицам магалов
  • Рассмотрим старинные восточные хамамы
  • Пройдём через торговую площадь, на который стоит Кильсе-мечеть
  • Спустимся к Джума мечети — самой древней в России
  • Дойдём до Армянского храма
  • Перенесёмся в Дербент 19 века, выстроенный в петербургском стиле
  • Осмотрим центр современного города и местный Арбат, который можно назвать «улицей счастливых людей»
  • Погуляем по парку Низами Гянджеви и посмотрим светомузыкальные фонтаны

Мы расскажем:

  • как образовались запутанные улочки магалов
  • о каждом объекте древнего города
  • как определялось, кто посещает тот или иной хамам
  • почему Кильсе-мечеть (в переводе с тюркского кильсе — «церковь») так называется
  • почему улица Рзаева считается искусственной
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

  • Этот пешеходный маршрут может быть утомителен для семей с маленькими детьми и пожилых людей
  • Экскурсию для вас провёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаля
Камаля — Организатор в Дербенте
Провела экскурсии для 1904 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Камаля, я представляю официальное туристическое агентство в Дербенте. Все наши сотрудники — профессиональные гиды, отлично знающие историю города и по-настоящему влюблённые в него. Мы ответственно подходим к проведению экскурсий и учитываем пожелания гостей. Ждем вас в гостеприимном Дагестане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
5 ноя 2025
Дербент колоритен и уникален
Это нужно увидеть и почувствовать
Спасибо за новое знакомство с самым южным городом России и Дагестана❤️
Дербент колоритен и уникаленДербент колоритен и уникаленДербент колоритен и уникаленДербент колоритен и уникаленДербент колоритен и уникален
Е
Екатерина
13 сен 2025
Экскурсия оставила самые приятные и теплые впечатления, благодаря профессионализму Камали, Дербент засиял яркими красками, благодарим за тепло и гостеприимство, ни один вопрос не остался без исчерпывающего ответа, все было интересно и познавательно👍
Н
Наталья
16 авг 2025
Опираясь на свой опыт, могу сказать, что многие обзорные экскурсии превращаются в поток сухих фактов и пересказ исторических событий, НО только не с Кемалей. Ей удалось непринужденно и с юмором
читать дальше

рассказать нам историю древнего Дербента, жизнь современного города и его жителей. Мы посетили цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старинным улочкам - магалам, спустились в центральную часть города. Отдельная благодарность за заботу о нас и корректировку времени проведения экскурсии (в это время в Дербенте стояла невыносимая жара). Кемаля прекрасно ориентируется в материале, отвечает на все вопросы, может дать советы по времяпровождению в городе. Кстати, некоторыми мы воспользовались и остались довольны. Спасибо за интересное общение и приятную атмосферу.

Т
Татьяна
18 мар 2025
17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!
Дербент, один из древнейших городов мира, раскрылся перед
читать дальше

нами во всём своем величии. Гид Камаля прекрасно знала материал и с любовью рассказала о многовековой истории города, начиная с персидских времен и заканчивая современностью.
Поразил узкие улочки, старинные дома, Джума-мечеть – всё это создало ощущение, будто время остановилось.
Особенно запомнились рассказы о быте местных жителей, традициях дагестанских народов.
Эта экскурсия – идеальный способ прочувствовать дух древнего Дербента. Огромное спасибо Камале за интересный рассказ и теплое отношение! Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть, а прочувствовать историю Кавказа.

17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии из Дербента

Магия старинного Дербента
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1400 ₽ за человека
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте