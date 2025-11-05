читать дальше

рассказать нам историю древнего Дербента, жизнь современного города и его жителей. Мы посетили цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старинным улочкам - магалам, спустились в центральную часть города. Отдельная благодарность за заботу о нас и корректировку времени проведения экскурсии (в это время в Дербенте стояла невыносимая жара). Кемаля прекрасно ориентируется в материале, отвечает на все вопросы, может дать советы по времяпровождению в городе. Кстати, некоторыми мы воспользовались и остались довольны. Спасибо за интересное общение и приятную атмосферу.