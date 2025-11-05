На экскурсии по Дербенту гости смогут погрузиться в историю и современность древнего города. Путешествие начнётся с южных ворот, продолжится через узкие улочки магалов и старинные хамамы.
На пути встретятся Кильсе-мечеть и Джума мечеть, Армянский храм и центр города в петербургском стиле. Завершится прогулка на улице Рзаева и в парке Низами Гянджеви. Каждый объект расскажет свою историю, раскрывая уникальный характер Дербента
На пути встретятся Кильсе-мечеть и Джума мечеть, Армянский храм и центр города в петербургском стиле. Завершится прогулка на улице Рзаева и в парке Низами Гянджеви. Каждый объект расскажет свою историю, раскрывая уникальный характер Дербента
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🕌 Древние мечети
- 🌆 Петербургский стиль
- 🎶 Светомузыкальные фонтаны
Что можно увидеть
- Южные ворота
- Магалы
- Старинные хамамы
- Кильсе-мечеть
- Джума мечеть
- Армянский храм
- Центр города
- Улица Рзаева
- Парк Низами Гянджеви
Описание экскурсии
- Войдём в ворота на южной стене
- Прогуляемся по узким улицам магалов
- Рассмотрим старинные восточные хамамы
- Пройдём через торговую площадь, на который стоит Кильсе-мечеть
- Спустимся к Джума мечети — самой древней в России
- Дойдём до Армянского храма
- Перенесёмся в Дербент 19 века, выстроенный в петербургском стиле
- Осмотрим центр современного города и местный Арбат, который можно назвать «улицей счастливых людей»
- Погуляем по парку Низами Гянджеви и посмотрим светомузыкальные фонтаны
Мы расскажем:
- как образовались запутанные улочки магалов
- о каждом объекте древнего города
- как определялось, кто посещает тот или иной хамам
- почему Кильсе-мечеть (в переводе с тюркского кильсе — «церковь») так называется
- почему улица Рзаева считается искусственной
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- Этот пешеходный маршрут может быть утомителен для семей с маленькими детьми и пожилых людей
- Экскурсию для вас провёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаля — Организатор в Дербенте
Провела экскурсии для 1904 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Камаля, я представляю официальное туристическое агентство в Дербенте. Все наши сотрудники — профессиональные гиды, отлично знающие историю города и по-настоящему влюблённые в него. Мы ответственно подходим к проведению экскурсий и учитываем пожелания гостей. Ждем вас в гостеприимном Дагестане!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
5 ноя 2025
Дербент колоритен и уникален
Это нужно увидеть и почувствовать
Спасибо за новое знакомство с самым южным городом России и Дагестана❤️
Это нужно увидеть и почувствовать
Спасибо за новое знакомство с самым южным городом России и Дагестана❤️
Е
Екатерина
13 сен 2025
Экскурсия оставила самые приятные и теплые впечатления, благодаря профессионализму Камали, Дербент засиял яркими красками, благодарим за тепло и гостеприимство, ни один вопрос не остался без исчерпывающего ответа, все было интересно и познавательно👍
Н
Наталья
16 авг 2025
Опираясь на свой опыт, могу сказать, что многие обзорные экскурсии превращаются в поток сухих фактов и пересказ исторических событий, НО только не с Кемалей. Ей удалось непринужденно и с юмором
Т
Татьяна
18 мар 2025
17 марта 2025 года нам посчастливилось побывать на пешей экскурсии по старому Дербенту, и это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!
Дербент, один из древнейших городов мира, раскрылся перед
Дербент, один из древнейших городов мира, раскрылся перед
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.