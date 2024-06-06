Г Гоар Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая

В Валентина Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.

и ирина Гастро-тур по Дербенту Тур прошел на отлично. Замечательный гид, очень информативно и вкусно! Рекомендую!

А Анна Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь Замечательная экскурсия! Андрей встретил нас в условленном месте на машине, провез по всем локациям, рассказал много интересного. После окончания экскурсии отвёз, куда мы попросили Рекомендуем!

Г Галушкины Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено) Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!

Е Екатерина Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено) читать дальше ущелье, наблюдали водопад, изучали интересные мосты. Но изюминкой нашего путешествия был обед в семье нашего гида. Это невозможно описать словами: очень вкусно, уютно, душевно. В этот день мы очень много узнали о традициях и обычаях людей, живущих в Дагестане и особенно в Табасаране. Впечатления на долгое время. Приезжайте сюда) Были на экскурсии по Табасаранскому району с водителем-экскурсоводом Эдиком 1 сентября 2023 года. Это была замечательная поездка. Мы были в красивом