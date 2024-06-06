Гастрономические экскурсии Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Дербенте, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
«Мы посетим Хучнинский водопад, увидим «Крепость семи братьев и одной сестры» на краю обрыва, отведаем блюда национальной кухни»
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«А в перерывах между гастрономическими приключениями вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Дербента и Авадана»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
«Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела»
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гоар
    6 июня 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая
  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
  • и
    ирина
    22 мая 2024
    Гастро-тур по Дербенту
    Тур прошел на отлично. Замечательный гид, очень информативно и вкусно! Рекомендую!
  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    Замечательная экскурсия! Андрей встретил нас в условленном месте на машине, провез по всем локациям, рассказал много интересного. После окончания экскурсии отвёз, куда мы попросили Рекомендуем!
    Замечательная экскурсия! Андрей встретил нас в условленном месте на машине, провез по всем локациям, рассказал многоЗамечательная экскурсия! Андрей встретил нас в условленном месте на машине, провез по всем локациям, рассказал многоЗамечательная экскурсия! Андрей встретил нас в условленном месте на машине, провез по всем локациям, рассказал много
  • Г
    Галушкины
    31 октября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Были на экскурсии по Табасаранскому району с водителем-экскурсоводом Эдиком 1 сентября 2023 года. Это была замечательная поездка. Мы были в красивом
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    ущелье, наблюдали водопад, изучали интересные мосты. Но изюминкой нашего путешествия был обед в семье нашего гида. Это невозможно описать словами: очень вкусно, уютно, душевно. В этот день мы очень много узнали о традициях и обычаях людей, живущих в Дагестане и особенно в Табасаране. Впечатления на долгое время. Приезжайте сюда)

  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
    Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
  2. Гастро-тур по Дербенту
  3. Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 6 150. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дербента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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