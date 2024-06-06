1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
«Мы посетим Хучнинский водопад, увидим «Крепость семи братьев и одной сестры» на краю обрыва, отведаем блюда национальной кухни»
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«А в перерывах между гастрономическими приключениями вы познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Дербента и Авадана»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
«Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела»
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГоар6 июня 2024Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая
- ВВалентина30 мая 2024На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
- иирина22 мая 2024Тур прошел на отлично. Замечательный гид, очень информативно и вкусно! Рекомендую!
- ААнна20 апреля 2024Замечательная экскурсия! Андрей встретил нас в условленном месте на машине, провез по всем локациям, рассказал много интересного. После окончания экскурсии отвёз, куда мы попросили Рекомендуем!
- ГГалушкины31 октября 2023Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
- ЕЕкатерина2 сентября 2023Были на экскурсии по Табасаранскому району с водителем-экскурсоводом Эдиком 1 сентября 2023 года. Это была замечательная поездка. Мы были в красивом
- ММария28 августа 2023Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 6 150. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дербента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024