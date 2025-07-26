Добро пожаловать в Дербент — один из древнейших городов России, который хранит в себе множество тайн и легенд! Мы прогуляемся по узким и извилистым улочкам Старого города, где время, кажется, остановилось. Здесь вы увидите старинные дома, передающие атмосферу былых эпох. Обязательно посетим Джума мечеть, которая олицетворяет духовные традиции Дербента. Мы также посвятим время изучению местного рынка, где можно приобрести вкуснейший дагестанский сыр, сухофрукты, чаи и эндемик Каспийского моря — кутум. Вечерняя экскурсия включает в себя:

Прогулку по улице Мамедбекова и Парка имени Низами Гянджеви.

Очень живописная улица вдоль северной крепостной стены — улица Мамедбекова. Вы почувствуете всю мощь и масштабы оборонительной системы Дербента.

Увидите культовое место мусульман — Стеклянный мост.

На северной крепостной стене расположены уникальные петроглифы, представляющие собой важные артефакты древней культуры.

В парке имени Низами Гянджеви вы увидите самый крупный мультимедийный фонтан в России и самостоятельно сможете посетить Ханскую башню. Это полное погружение в историю и быт древнего Дербента. Прогулка по узким улицам старого города. Посещение древней мечети России (только во дворе), интересные душевные разговоры и небольшая мобильная фотосессия не оставят равнодушным никого. Вас впечатлит масштаб постройки оборонительных систем города. Если хотите узнать более подробно, то записывайтесь на мою экскурсию. Важная информация:.

