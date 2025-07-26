Погрузитесь в уникальную атмосферу одного из древнейших городов России. В ходе экскурсии вы прогуляетесь по старинным улочкам и увидите древнюю мечеть.
Узнаете о богатой истории города, его культурном наследии и традициях, которые сохранились до наших дней.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Дербент — один из древнейших городов России, который хранит в себе множество тайн и легенд! Мы прогуляемся по узким и извилистым улочкам Старого города, где время, кажется, остановилось. Здесь вы увидите старинные дома, передающие атмосферу былых эпох. Обязательно посетим Джума мечеть, которая олицетворяет духовные традиции Дербента. Мы также посвятим время изучению местного рынка, где можно приобрести вкуснейший дагестанский сыр, сухофрукты, чаи и эндемик Каспийского моря — кутум. Вечерняя экскурсия включает в себя:
- Прогулку по улице Мамедбекова и Парка имени Низами Гянджеви.
- Очень живописная улица вдоль северной крепостной стены — улица Мамедбекова. Вы почувствуете всю мощь и масштабы оборонительной системы Дербента.
- Увидите культовое место мусульман — Стеклянный мост.
- На северной крепостной стене расположены уникальные петроглифы, представляющие собой важные артефакты древней культуры.
В парке имени Низами Гянджеви вы увидите самый крупный мультимедийный фонтан в России и самостоятельно сможете посетить Ханскую башню. Это полное погружение в историю и быт древнего Дербента. Прогулка по узким улицам старого города. Посещение древней мечети России (только во дворе), интересные душевные разговоры и небольшая мобильная фотосессия не оставят равнодушным никого. Вас впечатлит масштаб постройки оборонительных систем города. Если хотите узнать более подробно, то записывайтесь на мою экскурсию. Важная информация:.
- Экскурсия по Дербенту включает в себя посещение Старого города, Джума мечети, рынок (дневная экскурсия), улица Мамедбекова и парк им. Низами Гянджеви (вечерняя экскурсия).
- По желанию вам проведут небольшую мобильную фотосессию.
Каждый день в 09:00 и в 16:00. Каждый первый понедельник месяца рынок не работает.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Джума мечеть
- Местный рынок
- Улица Мамедбекова
- Парк имени Низами Гянджеви
Что включено
- Услуги гида
- Мобильная фотосессия (по желанию)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка цитадель Нарын-Кала
Завершение: Утренняя - рынок, вечерняя - парк Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00 и в 16:00. Каждый первый понедельник месяца рынок не работает.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия по Дербенту включает в себя посещение Старого города, Джума мечети, рынок (дневная экскурсия), улица Мамедбекова и парк им. Низами Гянджеви (вечерняя экскурсия)
- По желанию вам проведут небольшую мобильную фотосессию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 июл 2025
Были на экскурсии в крепости Наран Калы, прошли по старому Дербенту, заходили в мечеть было очень много интересного. Экскурсия проходила 3 часа. Гид был просто супер 👍 Экскурсия называлась Дерьент- врата Востока. Советую сходить, не пожалеете
