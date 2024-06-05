🚶 Пешая Групповая 3 часа 80 отзывов Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры Начало: В Дербенте «Посещение религиозного памятника станет поводом поговорить и о межконфессиональных отношениях в городе, где также находятся христианские церкви и синагога» Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00, 12:45, 13:00, 16:45 и 17:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала «Заглянете в старейшую мечеть России — Джума-мечеть» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 269 отзывов Дербент - Первая встреча: История в каждом камне Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом Начало: У крепости Нарын кала «Мы прогуляемся по узким и кривым улочкам Старого города, где вы увидите древние мечети, бани и торговые лавочки» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 5 отзывов Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев Начало: На улице Ленина «Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества возле села Датун, возведённый в Воскресном ущелье на берегу безымянной реки» Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала «Немного подкрепившись, мы отправимся на прогулку по Старому городу — пройдём по узким улочкам-лабиринтам, увидим дом писателя-декабриста Бестужева-Марлинского и старейшую мечеть в СНГ Джума-мечеть» 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 13 часов 9 отзывов Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас Начало: Ул. Ленина «Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00 2 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест Начало: Возле крепости Нарын-Кала «Далее в программе древняя Джума-мечеть и секреты клада, зарытого под одной из её колонн» 590 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Мини-группа 3 часа 7 отзывов Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов Начало: Возле цитадели Нарын-Кала «Магалы — старинные районы-лабиринты, сосредоточенные вокруг мечети» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00 1500 1 425 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 2 отзыва Восточный колорит древнего Дербента: история, культура и приключения Погрузитесь в вековую историю Дербента, ощутите его уникальную атмосферу и культурное наследие на незабываемой экскурсии Начало: Возле крепости Нарын-Кала «Посетите самую древнюю мечеть в России — Джума-мечеть 8 века» Расписание: ежедневно в 17:15 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 45 отзывов Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом Начало: Возле крепости Нарын-кала «Спускаясь, зайдем в Джума-мечеть, самую старую мечеть в России (9 век)» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством Начало: У крепости Нарын-Кала «С гидом вы пройдете по старинным кварталам Магалам, посетите древнюю крепость Нарын-Кала и заглянете в Джума-мечеть, старейшую мечеть в России» 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 20 отзывов Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии Начало: На улице Ленина «Магалы Старого города — вы узнаете об их особенностях, поплутаете по лабиринту улиц и выйдете к Джума-мечети» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида Начало: У цитадели Нарын-кала «Мы заглянем в тихий дворик Джума-мечети 8 века и пройдём по древним извилистым улицам, наблюдая за местной жизнью» 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 1 отзыв Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе) Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города Начало: На улице Гагарина «Прогуляетесь по историческим кварталам в старой части Дербента, где сохранились многовековые дома, древние мечети и восточные бани» Расписание: в понедельник и субботу в 09:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Южный Дагестан - за один день Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона «Гид проведет вас в заповедные уголки Старого города, расскажет об особом устройстве его кварталов и познакомит с историей знаковых святынь: одним из древнейших христианских храмов страны и Джума-мечетью, старейшей в России» 24 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 2 отзыва Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа) Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации Начало: На ул. Гагарина «11:00 — 12:00 — приезд в Шали и осмотр мечети «Гордость Мусульман»» Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 45 отзывов Город контрастов: древность и современность Дербента Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала» «По лабиринту улиц мы выйдем к Джума-мечети» Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Cтарому городу Начало: По согласованию с гидом «Вы прогуляетесь по его исторической части и увидите дербентские магалы — небольшие жилые районы вокруг мечетей» Расписание: по договоренности 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов 12 отзывов Древний Дербент: музей под открытым небом Начало: По договоренности с туристами «Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джуму — мечеть, мусульманскую святыню, исторический и архитектурный памятник VIII века» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 15 отзывов "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия Начало: Дербент, улица Богатырёва 9 «Заглянем в старейшую мечеть России — Джума мечеть» Расписание: Каждый день, в удобное вам время 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 85 отзывов Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала» «Так же посетите Дом-музей "Бестужева-Марлинского" и самую старую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира,"Джума мечеть" и музей "Девичьи бани"» Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Древний город Дербент Начало: По договоренности с туристом «Увидим старейшую мечеть России, жемчужину столицы Дагестана — Джума-мечеть» Расписание: Смотрите свободные даты 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 7 часов Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5) «Впереди — знакомство со старой частью города, лабиринтами магалов и древнейшей «Джума-мечетью»» Расписание: Ежедневно в 10:00 35 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала» «Затем вы спуститесь в старую часть города, где посетите Магалы — архаичный лабиринт из домов, сохранивший средневековый вид, и старейшую мечеть России и стран СНГ, входящую в пятерку древнейших мечетей мира, — Джума-мечеть» Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Дербент: средневековое приключение Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск) «Особое внимание мы уделим самой старой Джума-мечети, которая свидетельствует о древних мусульманских традициях и пропитана атмосферой мудрости и спокойствия» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе) Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина «15:00 — 15:40 — трансфер до Датунского храма» Расписание: в среду и воскресенье в 07:00 3 500 ₽ за человека