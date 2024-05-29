1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
«Далее мы прогуляемся по Старому городу — это магалы, и вы узнаете об их особенностях»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Магия древнего Дербента: обзорная экскурсия по древнему городу
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Далее мы спустимся в Старый город, открывая его новые грани, пройдёмся по узким улочкам, где вы узнаете историю их возникновения»
Расписание: Каждый день в 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
«Дербент — древнейший город Дагестана и старейший город в России, в котором вы увидите уникальную крепость доарабских времен»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самый древний город России: пешая экскурсия Дербенту
Начало: Ул. Магал, Дербент, Цитадель Нарын-Кала
«Что вас ожидает: Красивый старинный город на берегу Каспийского моря Эта экскурсия по той части города, которая в классификации ЮНЕСКО именуется «Старым городом»»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
«Мы увидим великолепный атмосферный Дербент и проведем незабываемое время в старинном городе: успеем сфотографировать самые значимые достопримечательности, увидим магалы — кварталы в виде лабиринтов, знаменитые своей самобытностью»
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
«На берегу Каспийского моря находится самый старый город в Дагестане — Дербент»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древний город Дербент
Начало: По договоренности с туристом
«Затем пройдемся по узким улочкам Старого города и узнаем о жизни горожан»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусный Дербент - индивидуальный гастро-тур по городу
Начало: Дербент, Х. Тагиева, 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
«Позавтракаете в Старом городе, попьете чай с восточными сладостями у древних стен цитадели, пообедаете в лабиринтах магалов и завершите день ужином в кафе с живой музыкой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего города - индивидуальная обзорная экскурсия по Дербенту
Начало: У ворот «Цитадель Нарын-Кала»
«Прогуляйтесь по улицам старого города, на пару часов отправившись в далекое прошлое»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00, 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- ННаталья28 мая 2024В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
- ААнна28 мая 2024Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!
- ООльга27 мая 2024Экскурсия понравилась, но начиналась она в 17 часов, когда мы спустились к мечети и девичьим башням около 19.00, эти достопримечательности
- ААртем25 мая 2024Благодарю за содержательную и интересную экскурсию. Гид профессионал своего дела. Три часа пролетели незаметно. Рекомендую всем, кто впервые посетил Дербент!
- ООльга24 мая 2024Были на экскурсии в крепости и по старому городу с экскурсоводом Натальей. Понравилось как интересно и доступно Наталья рассказывала. Было очень познавательно. Спасибо!!!
- ЛЛюбовь23 мая 2024Были на экскурсии с Зауром 22.05.2024 г. Экскурсия запомнилась нам высокими знаниями Заура,достопримечательностями и историческими особеннлстями Дербента. Было очень познавательно и увлекательно! От души рекомендуем
- ЕЕвгения14 мая 2024Огромное впечатление от истории крепости, от магалов, истории мечети, гид очень эмоционально и любит свой город и его историю.
- ААлександр12 мая 2024Древнюю крепость, старый город, цвето-музыкальный фонтан
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсия была интересная! Из улучшений - гиду не помешал бы микрофон, а то плохо было слышно.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Старый город»
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