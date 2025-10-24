Мы отправимся на одно из ведущих промышленных предприятий региона. Вы познакомитесь с полным циклом производства и современным оборудованием. Услышите об инновационных решениях и пообщаетесь с инженерами. А в финале продегустируете несколько образцов тихих вин.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- цех игристых вин. Проследите за их рождением — от первичного брожения до момента, когда пузырьки превращаются в волшебный напиток. Ощутите аромат свежего винограда и атмосферу творчества виноделов
- цех розлива. Понаблюдаете за процессом розлива вина по бутылкам — аккуратным и почти завораживающим. Каждая бутылка — это результат труда и любви к своему делу
- историческое винохранилище конца 19 века. Мы спустимся в старинные подвалы, где царит прохлада и очарование времени. Вы узнаете, как хранили вино более ста лет назад
И побываете на дегустации тихих вин — пригубите четыре утончённых образца с нотами солнца и горного воздуха Дагестана.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- На территории действует дресс-код: закрытая обувь, длинные брюки, отсутствие свободно свисающих элементов одежды. Для безопасности выдаются каски и защитные жилеты
- Экскурсию для вас проведёт специалист предприятия
в понедельник, среду и пятницу в 10:30, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Давыдовой
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:30, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 окт 2025
Забрали на экскурсию из отеля, что очень удобно!
Экскурсия просто потрясающая, была дегустация игристых вин и тихого вина, показали полный цикл упаковки бутылок - от розлива до загрузки в коробки. Экскурсовод рассказала про сорта винограда из которых делаются вина.
Очень понравилось и было интересно.
Экскурсия просто потрясающая, была дегустация игристых вин и тихого вина, показали полный цикл упаковки бутылок - от розлива до загрузки в коробки. Экскурсовод рассказала про сорта винограда из которых делаются вина.
Очень понравилось и было интересно.
