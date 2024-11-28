Найдено 3 экскурсии в категории « Дегустационные туры » в Дербенте, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов Групповая до 19 чел. Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено) Рассмотреть древние памятники, изучить национальные орнаменты на керамике и отведать местные напитки Начало: На улице Х. Тагиева «Дегустация алкогольных напитков» Расписание: в четверг в 10:00 8 000 ₽ за человека Пешая 2 часа Групповая Винное искусство в Дербенте Побывать на одном из старейших предприятий Южного Дагестана - Дербентском заводе игристых вин Начало: На площади Свободы «Возможно проведение индивидуальной дегустации за дополнительную оплату и в любое удобное для вас время — всё бронируется заранее, пишите, обсудим» Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30 4 000 ₽ за человека На машине 4.5 часа Мини-группа до 9 чел. Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина Увидеть знаменитый экраноплан, погулять по Старому городу и попробовать местное вино Начало: На пл. Свободы «В дегустацию входят 5 сортов вин с мини-сетом закусок» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30 6 000 ₽ за человека Другие экскурсии Дербента

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дегустационные туры»

Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Дегустационные туры», цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь