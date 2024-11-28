8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Рассмотреть древние памятники, изучить национальные орнаменты на керамике и отведать местные напитки
Начало: На улице Х. Тагиева
«Дегустация алкогольных напитков»
Расписание: в четверг в 10:00
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
8 000₽ за человека
2 часа
Групповая
Винное искусство в Дербенте
Побывать на одном из старейших предприятий Южного Дагестана - Дербентском заводе игристых вин
Начало: На площади Свободы
«Возможно проведение индивидуальной дегустации за дополнительную оплату и в любое удобное для вас время — всё бронируется заранее, пишите, обсудим»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30
Завтра в 11:30
26 ноя в 11:30
4 000₽ за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Секреты Дербента: экраноплан «Лунь» и дегустация вина
Увидеть знаменитый экраноплан, погулять по Старому городу и попробовать местное вино
Начало: На пл. Свободы
«В дегустацию входят 5 сортов вин с мини-сетом закусок»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Завтра в 10:30
27 ноя в 10:30
6 000₽ за человека
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