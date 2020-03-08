7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый город — история и легенды

Вы погуляете по цитадели Нарын-Кала и узнаете историю легендарного оборонительного комплекса. Я расскажу, в чем особенности сасанидской кладки и при каких исторических событиях возвели каменные стены. Мы прогуляемся по узким и кривым улочкам Старого города, где вы увидите древние мечети, бани и торговые лавочки. А еще услышите, что такое «магалы», сколько всего их в городе и почему они расположены в горной части Дербента, внутри мощных крепостных стен.

Джума-мечеть и подземная баня

Мы посетим дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского, где вы увидите артефакты, связанные с жизнью писателя в ссылке, и узнаете самые интересные факты его биографии. Следом заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть. Я расскажу, когда и почему было объявлено о начале ее строительства. В завершение вы зайдете в подземную Девичью баню XIX века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему в Девичьей бане мылись только незамужние девушки и зачем они посещали ее перед свадьбой.