7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

пение муэдзинов. Ваш гид подробно расскажет о каждой достопримечательности, включая Джума-мечеть и подземную Девичью баню, а также о жизни декабриста Бестужева-Марлинского. Прогулка по Старому городу раскроет перед вами тайны дагестанских традиций и обычаев. Эта экскурсия - идеальный способ для знакомства с уникальным культурным наследием Дербента

Описание экскурсии

Старый город — история и легенды

Мы встретимся у крепости 6 века и обсудим, для чего она была возведена и что находится внутри. Я расскажу, в чём особенности сасанидской кладки и при каких исторических событиях возвели каменные стены, и мы вместе осмотрим крепость. Далее прогуляемся по узким и кривым улочкам Старого города, где вы увидите древние мечети, бани и торговые лавочки. А ещё услышите, что такое «магалы», сколько всего их в городе и почему они расположены в горной части Дербента, внутри мощных крепостных стен.

Джума-мечеть и подземная баня

Мы посетим дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского, где вы увидите артефакты, связанные с жизнью писателя в ссылке, и узнаете самые интересные факты его биографии. Следом заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть. Я расскажу, когда и почему было объявлено о начале её строительства. В завершение вы зайдете в подземную Девичью баню XIII века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему в Девичьей бане мылись только незамужние девушки и зачем они посещали её перед свадьбой.

Организационные детали