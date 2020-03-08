7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вы познакомитесь с одним из древнейших мест России, наполненным таинственным восточным колоритом, — средневековые мечети, величественные крепостные стены, суровая красота горных пейзажей, пение муэдзинов.

Я покажу вам главные достопримечательности Дербента: цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичью баню и музей декабриста Бестужева-Марлинского.

Проведу по Старому городу, раскрою его историю и посвящу в старинные дагестанские традиции и обычаи.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча

Что вас ожидает

Старый город — история и легенды
Вы погуляете по цитадели Нарын-Кала и узнаете историю легендарного оборонительного комплекса. Я расскажу, в чем особенности сасанидской кладки и при каких исторических событиях возвели каменные стены. Мы прогуляемся по узким и кривым улочкам Старого города, где вы увидите древние мечети, бани и торговые лавочки. А еще услышите, что такое «магалы», сколько всего их в городе и почему они расположены в горной части Дербента, внутри мощных крепостных стен.

Джума-мечеть и подземная баня
Мы посетим дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского, где вы увидите артефакты, связанные с жизнью писателя в ссылке, и узнаете самые интересные факты его биографии. Следом заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть. Я расскажу, когда и почему было объявлено о начале ее строительства. В завершение вы зайдете в подземную Девичью баню XIX века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему в Девичьей бане мылись только незамужние девушки и зачем они посещали ее перед свадьбой.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: цитадель Нарын-Кала — 150 рублей, музей Девичья Баня — 100 рублей, музей Бестужева- Марлинского — 100 рублей.

Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я c рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Мои экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Буду рада поделиться с вами знаниями и накопленным опытом.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Все очень понравилось. Людмила увлекательно рассказала и учитывала наши потребности. Дербент - прекрасный город
23 августа 2019
Большое спасибо Людмиле за интереснейшую экскурсию по крепости. Было очень приятно послушать, посмотреть и пообщаться! Людмила интересный собеседник, ответила на все наши вопросы! Мы остались довольны на все 100.
6 августа 2019
Людмила -экскурсовод ,который располагает к себе ,очень интересно и познавательно !даже трёх летний ребёнок выдержал отведённое время и на капризничал !!спасибо огромное !!
14 июля 2019
Замечательная экскурсия, давно мечтала побывать в древнем городе Дербенте! Исторический комплекс впечатляет. История здесь в каждом камне, дереве и людях, которые здесь жили и живут. Обязательно посетите Дербент! Дагестан мы в тебя влюбились!
15 июня 2019
Экскурсия по Дербенту с Людмилой очень понравилась. В назначенное время гид ждала нас у ворот крепости. Рассказ живой, интересный, много фактов. Экскурсия построена так, что есть и свободное время, длительность которого можете выбрать сами. Сам маршрут оказался гибким, зашли в чайную и не пошли в один из музеев, Людмила хорошо слышит пожелания гостей. В общем, самые позитивные впечатления, рекомендую!
3 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия. И взрослые и дети в восторге! У Людмилы прекрасная речь, очень добрый и отзывчивый человек. Спасибо большое! И отдельное спасибо от сына 11 лет. Он просит вернуться в эти прекрасные места.....
31 марта 2019
Bonjour,
Ludmilla was very helpful, on time and she knows her subject!.

She made good recommendations, was interesting to listen.

I recommend everyone who goes there to visit city with her.

She speaks only Russian but if you visit with someone who can translate it will the best.

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