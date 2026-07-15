7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Индивидуальная экскурсия «Дербент - первая встреча» приглашает вас на встречу с историей одного из старейших городов России.
Вы увидите величественные крепостные стены цитадели Нарын-Кала, окунетесь в атмосферу средневековых мечетей и услышите читать дальшеуменьшить
пение муэдзинов.
Ваш гид подробно расскажет о каждой достопримечательности, включая Джума-мечеть и подземную Девичью баню, а также о жизни декабриста Бестужева-Марлинского. Прогулка по Старому городу раскроет перед вами тайны дагестанских традиций и обычаев. Эта экскурсия - идеальный способ для знакомства с уникальным культурным наследием Дербента
Мы встретимся у крепости 6 века и обсудим, для чего она была возведена и что находится внутри. Я расскажу, в чём особенности сасанидской кладки и при каких исторических событиях возвели каменные стены, и мы вместе осмотрим крепость. Далее прогуляемся по узким и кривым улочкам Старого города, где вы увидите древние мечети, бани и торговые лавочки. А ещё услышите, что такое «магалы», сколько всего их в городе и почему они расположены в горной части Дербента, внутри мощных крепостных стен.
Джума-мечеть и подземная баня
Мы посетим дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского, где вы увидите артефакты, связанные с жизнью писателя в ссылке, и узнаете самые интересные факты его биографии. Следом заглянем в старейшую мечеть России — Джума-мечеть. Я расскажу, когда и почему было объявлено о начале её строительства. В завершение вы зайдете в подземную Девичью баню XIII века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему в Девичьей бане мылись только незамужние девушки и зачем они посещали её перед свадьбой.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: цитадель Нарын-Кала — 300 ₽, музей Девичья Баня — 200 ₽, музей Бестужева- Марлинского — 200 ₽
Длительность экскурсии — около 3 часов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крепости Нарын кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 5327 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 324 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгения все очень подробно и интересно рассказала, затронула все исторические моменты от персов до современного времени. Дала немного свободного времени побродить в самой крепости несмотря на то, что мы опоздали почти на час. Отдельная часть экскурсии проходит по улицам старых кварталов города, что также дополнило наше путешествие особым колоритом. Могу смело рекомендовать эту экскурсию к посещению.
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Татьяна
Экскурсия по цитадели Нарын‑Кала и магалам Дербента впечатлила! Цитадель Нарын‑Кала (объект ЮНЕСКО) поразила масштабностью и атмосферой древности. Людмила увлекательно рассказала об истории крепости, её роли на Великом шёлковом пути и быте читать дальшеуменьшить
ханской семьи. Особенно запомнились виды на Дербент и Каспийское море с крепостных стен — захватывающее зрелище! Магалы не уступили в впечатлениях: узкие извилистые улочки, аутентичные дома, древняя мечеть, старинные бани погрузили в атмосферу старого города. Плюсы: грамотный и харизматичный гид; комфортный темп экскурсии; полное погружение в историю и традиции. Совет: в жару берите воду и головной убор. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто приезжает в Дербент первый раз: сочетание древней истории и живого колорита получилось потрясающим!
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Е
Екатерина
Экскурсия оставила только положительные впечатления. Гид Андрей - приятный, грамотный и спокойный рассказчик. Было познавательно и интересно
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E
Ekaterina
Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу поддерживает в любом направлении по теме. Стойко выдержали не очень комфортную погоду, все самое интересное посмотрели и послушали.
Людмила
Ответ организатора:
Людмила благодарит Вас за отзыв. Это помогает нам расти и развиваться. Будем рады увидеть Вас вновь.
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Дмитрий
Спасибо Андрею за увлекательную экскурсию. Несмотря на не самый теплый ветер ото всюду, было много пройдено, показано и рассказано) Андрей отлично знает город и его историю. И видно, что ему это нравится. Он детально погрузил нас во многие события разных эпох. Мы остались довольны.
Людмила
Ответ организатора:
Людмила благодарит Вас за отзыв. Это помогает нам расти и развиваться. Будем рады увидеть Вас вновь.
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Т
Татьяна
Очень грамотный и приятный экскурсовод. Дала много информации о б истории Дагестана и Дербента. Приятна в общении. Грамотная речь. Все понравилось