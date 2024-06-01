Е Екатерина Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй

Е Елена Дербент - первая встреча Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо

А Александр Дербент - первая встреча Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.

А Алеся Дербент - первая встреча Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.

Ю Юлия Дербент - город историй Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.

К Каролина Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.

В Валерия Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.

М Михаил Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.

P Polina Дербент - город историй Камаля-Гид с большой буквы! Радушная, добрая, веселая, интересно рассказывает, улыбчивая!!! Экскурсия - супер!!! Впечатления и воспоминания самые положительные!