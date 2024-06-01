1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- ЕЕлена27 мая 2024Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
- ААлександр27 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
- ААлеся23 мая 2024Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
- ЮЮлия22 мая 2024Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.
- ККаролина11 мая 2024Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
- ВВалерия9 мая 2024Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.
- ММихаил5 мая 2024Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.
- PPolina4 мая 2024Камаля-Гид с большой буквы! Радушная, добрая, веселая, интересно рассказывает, улыбчивая!!! Экскурсия - супер!!! Впечатления и воспоминания самые положительные!
- ЮЮлия21 апреля 2024Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также отдельное спасибо Шамилю за прекрасные фото, которые он для нас сделал-это очень здорово!! Однозначно рекомендую и желаю удачи!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «История и архитектура»
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