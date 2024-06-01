Экскурсии Дербента об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Дербенте, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Дербент - город историй
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
138 отзывов
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
  • А
    Алеся
    23 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
    Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Дербент - город историй
    Шикарная экскурсия цитадели и старому городу.
  • К
    Каролина
    11 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
  • В
    Валерия
    9 мая 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.
    Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех
  • P
    Polina
    4 мая 2024
    Дербент - город историй
    Камаля-Гид с большой буквы! Радушная, добрая, веселая, интересно рассказывает, улыбчивая!!! Экскурсия - супер!!! Впечатления и воспоминания самые положительные!
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также отдельное спасибо Шамилю за прекрасные фото, которые он для нас сделал-это очень здорово!! Однозначно рекомендую и желаю удачи!!
    Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «История и архитектура»

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  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
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  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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