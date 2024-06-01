Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента

Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Путешествие по удивительным уголкам Дагестана, где можно насладиться уникальными природными и историческими достопримечательностями.

Экскурсия включает посещение древней крепости Семи братьев и одной сестры, бурного Хучнинского водопада и знаменитого экраноплана «Лунь» на берегу Каспийского моря.

Узнайте больше о дагестанских традициях и истории, погружаясь в атмосферу этого удивительного региона
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальные исторические объекты
  2. 🌊 Живописные природные ландшафты
  3. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  4. 🗣 Интересные рассказы о местных традициях
  5. 🍵 Вкусные национальные угощения

Что можно увидеть

  • Крепость Семи братьев и одной сестры
  • Хучнинский водопад
  • Экраноплан «Лунь»
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся утром в Дербенте и отправимся в живописные горы Табасаранского района по хорошей асфальтированной дороге. В программе экскурсии:

Крепость Семи братьев и одной сестры. Это одно из древнейших сооружений в Дагестане. По мнению историков, крепость является конечным звеном оборонительной Великой Кавказской стены. Я расскажу, где она проходит и как строилась.

Хучнинский (Ханагский) водопад. Вы полюбуетесь шумным бурлящим водопадом, известным под двумя именами. Одно образовано от названия села, другое — от горной реки. В 90-е годы у водопада проходили съёмки одной из сцен фильма «Кавказский пленник».

Экраноплан «Лунь». После горных пейзажей вы окажетесь на пустынном берегу Каспийского моря, где находится советский ракетоносец «Лунь». Я раскрою, почему военные аналитики США прозвали его «каспийским монстром».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Ford Mondeo
  • По пути я угощу вас ароматным чаем с дагестанскими лепешками «чуду»
  • По желанию можно пообедать в ресторане прямо у водопада. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
1 июня 2024
Очень приятный мужчина, общительный добрый
Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый

Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют

По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
В
9 мая 2024
Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.
Татьяна
20 апр 2024
Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!
Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!
К
17 апр 2024
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Отвёз в живописные места, накормил. Очень много увлекательных вещей рассказал про каждое из мест. Экскурсия происходит комфортно, размеренно, никуда не торопясь. Успели всё посмотреть и насладиться видами. Стоит отдельно выделить, что дали возможность искупаться в водопаде🙂
Всё понравилось, очень рекомендуем!
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Отвёз в живописные места, накормил. Очень много увлекательных вещей рассказал про

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