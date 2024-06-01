Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Путешествие по удивительным уголкам Дагестана, где можно насладиться уникальными природными и историческими достопримечательностями.
Экскурсия включает посещение древней крепости Семи братьев и одной сестры, бурного Хучнинского водопада и знаменитого экраноплана «Лунь» на берегу Каспийского моря.
Узнайте больше о дагестанских традициях и истории, погружаясь в атмосферу этого удивительного региона
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4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Уникальные исторические объекты
🌊 Живописные природные ландшафты
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🗣 Интересные рассказы о местных традициях
🍵 Вкусные национальные угощения
Что можно увидеть
Крепость Семи братьев и одной сестры
Хучнинский водопад
Экраноплан «Лунь»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся утром в Дербенте и отправимся в живописные горы Табасаранского района по хорошей асфальтированной дороге. В программе экскурсии:
Крепость Семи братьев и одной сестры. Это одно из древнейших сооружений в Дагестане. По мнению историков, крепость является конечным звеном оборонительной Великой Кавказской стены. Я расскажу, где она проходит и как строилась.
Хучнинский (Ханагский) водопад. Вы полюбуетесь шумным бурлящим водопадом, известным под двумя именами. Одно образовано от названия села, другое — от горной реки. В 90-е годы у водопада проходили съёмки одной из сцен фильма «Кавказский пленник».
Экраноплан «Лунь». После горных пейзажей вы окажетесь на пустынном берегу Каспийского моря, где находится советский ракетоносец «Лунь». Я раскрою, почему военные аналитики США прозвали его «каспийским монстром».
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Ford Mondeo
По пути я угощу вас ароматным чаем с дагестанскими лепешками «чуду»
По желанию можно пообедать в ресторане прямо у водопада. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амрах — ваш гид в Дербенте
Провёл экскурсии для 125 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я — Амрах, профессиональный гид, живущий в Дагестане. Я люблю свой край всей душой и хочу поделиться с вами его историей и культурой. Если вы хотите узнать больше о Дагестане, присоединяйтесь к моим экскурсиям. Мы проведём время в лёгкой, дружественной и душевной обстановке, чтобы вы могли почувствовать тепло и гостеприимство нашего края.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
1 июня 2024
Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый
Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют
По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
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Валерия
9 мая 2024
Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.
Татьяна
20 апр 2024
Замечательная экскурсия,Амрах -отличный гид. Все понравилось!
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Кирилл
17 апр 2024
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Отвёз в живописные места, накормил. Очень много увлекательных вещей рассказал про каждое из мест. Экскурсия происходит комфортно, размеренно, никуда не торопясь. Успели всё посмотреть и насладиться видами. Стоит отдельно выделить, что дали возможность искупаться в водопаде🙂 Всё понравилось, очень рекомендуем!
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