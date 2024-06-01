Путешествие по удивительным уголкам Дагестана, где можно насладиться уникальными природными и историческими достопримечательностями. Экскурсия включает посещение древней крепости Семи братьев и одной сестры, бурного Хучнинского водопада и знаменитого экраноплана «Лунь» на берегу Каспийского моря. Узнайте больше о дагестанских традициях и истории, погружаясь в атмосферу этого удивительного региона

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся утром в Дербенте и отправимся в живописные горы Табасаранского района по хорошей асфальтированной дороге. В программе экскурсии:

Крепость Семи братьев и одной сестры. Это одно из древнейших сооружений в Дагестане. По мнению историков, крепость является конечным звеном оборонительной Великой Кавказской стены. Я расскажу, где она проходит и как строилась.

Хучнинский (Ханагский) водопад. Вы полюбуетесь шумным бурлящим водопадом, известным под двумя именами. Одно образовано от названия села, другое — от горной реки. В 90-е годы у водопада проходили съёмки одной из сцен фильма «Кавказский пленник».

Экраноплан «Лунь». После горных пейзажей вы окажетесь на пустынном берегу Каспийского моря, где находится советский ракетоносец «Лунь». Я раскрою, почему военные аналитики США прозвали его «каспийским монстром».

Организационные детали