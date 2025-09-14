Мои заказы

Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)

Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Путешествие в Табасаранский район Дагестана подарит вам встречу с гостеприимным народом и уникальным языком. Вы увидите средневековую крепость, бурлящий водопад и сакральную пещеру.

В программе также посещение высокогорных сел, где можно попробовать местные блюда и увидеть процесс ковроделия. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике и включает множество живописных остановок
5
38 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные виды
  • 🏰 Исторические крепости
  • 💧 Впечатляющие водопады
  • 🧵 Традиционное ковроделие
  • 🍽️ Вкусная национальная кухня
  • 👫 Гостеприимные местные жители

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Табасаранского района - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)

Что можно увидеть

  • Крепость семи братьев и одной сестры
  • Хучнинский водопад
  • Пещера Дюрк
  • Форты Великой Кавказской стены
  • Высокогорные качели

Описание экскурсии

Путешествие в Табасаран с душой и интересом

Это мой родной регион — я покажу вам и его известные локации, и нетуристические живописные тропы. Открою особенности общения с местными жителями и тонкости древнего ремесла ковроделия, которым славится Табасаран (из детства помню, как мама ткала ковер). Отдельной темой станет табасаранский язык, включённый в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире — о нём я расскажу и как носитель, и как лингвист.

Природные и рукотворные достопримечательности края

Я открыт вашим пожеланиям по направленности маршрута — можно сделать акцент на вау-панорамах, погрузиться в историю, сакральность, культуру, ремесла. Оптимальный вариант, показывающий разные грани Табасарана, такой:

  • Крепость семи братьев и одной сестры (Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Здесь вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана.
  • Хучнинский водопад. Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить.
  • Пещера Дюрк, сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы заглянете внутрь пещеры (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов).
  • Форты Великой Кавказской стены, которая тянулась 42 километра от Дербентской крепости в сторону Табасарана
  • Высокогорные качели и дом местных жителей. По пути остановимся на площадке с непередаваемыми видами на десятки сёл в долинах; желающие прокатятся на качелях словно над пропастью! В финале этого насыщенного путешествия нас ждут в гости: вы почувствуете колорит высокогорной жизни Дагестана, вкусно поедите, понаблюдаете за процессом ковроделия и по желанию попробуете себя в этом ремесле.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортном внедорожнике. За день мы проедем около 200 км. Продолжительность 7-9 часов.
  • Возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 1200 ₽ на человека
  • Мастер-класс по приготовлению
    тандыр хлеба и ковроткачеству — каждый по 2500 ₽ за всю группу
  • Билет в музей на территории крепости (нац. одежда и утварь) — 50 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамис
Рамис — ваш гид в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Рамис. Живу на самом юге РФ — в живописном Дагестане, в солнечном Дербенте. Занимаюсь любимым делом — организацией индивидуальных и групповых джип-туров по Республике Дагестан. Особенно мне нравятся путешествия и исследования южного Дагестана. Люблю читать, музыку, общение. Два высших образования. Лингвист, знаю 5 языков. Вредных привычек нет. Коммуникабельный, дружелюбный и ответственный.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
1
2
1
М
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили с ребёнком, даже ребёнок не хотел оттуда уезжать.
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то другому) Рамис начал свой рассказ прям от города. И увлек на весь маршрут. Человек
читать дальшеуменьшить

любит свой край, отлично его знает и доносит до нас, туристов. Нам немного не повезло с погодой, шел дождь, а наш гид и тут позаботился о дождевиках, сменной обуви моей дочке. Но эти виды, просторы, облака можно было попробовать ложкой съесть. Невероятная красота. Удачные снимки на каждой локации. На сколько хватает глаз зеленые горы. Организованный обед также достоин всяческих похвал. Сказать, что было вкусно, ничего не сказать. Хозяевам тоже большое спасибо. Еще и с собой положили). Рекомендую данную поездку, кто хочет увидеть еще что-то необычное ко всему многообразию. Большое спасибо!!

Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то+2
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то
Вам был полезен этот отзыв?
А
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
Рамис связался с нами заблаговременно, порекомендовал как одеться и что с собой взять.
Нас было четверо: двое взрослых и двое
читать дальшеуменьшить

детей. Одного мальчика укачивает в дороге и Рамис окружил нас заботой, ехал аккуратно, регулировал температуру в салоне, останавливался при необходимости.
По пути мы узнали много из истории Дагестана и его народностей. Отвечал на любые наши вопросы.
Что мы увидели?
Части великой защитной стены и сторожевых башен, поели ежевики с куста, отведали кизил.
Обедали мы в деревне на высоте 1400 метров над уровнем моря. Отведали национальные блюда. Заметили, что в ресторане хинкал совсем не то, у радушных хозяев он бесподобен.
Мы покатались на качелях в горах, посетили башню семи братьев и одной сестры, уводили каньоны и водопад.
А еще созерцали живописные виды южного Дагестана и получили море эмоций и бесподобных фотографий.
Мы вернемся обязательно еще, так как эта красота остается в сердце.
Еще раз спасибо Рамису за любовь к своему краю, которая видна в каждом слове🙏

У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))+2
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому зеленому и плодородному из горных районов Дагестана,. Спасибо Рамису за замечательное путешествие👍🏻Не смотря на
читать дальшеуменьшить

то, что поездка заняла целый день, она не была утомительной. На комфортабельном внедорожнике мы смогли побывать в интересны местах, в том числе исторических, известных Рамиус, как уроженцу этих мест и не посещаемых туристическими группами. Его рассказ, об истории и современности республики, многообразии народов и языков был в формате дружеского общения, мы ощутили себя желанными гостями, с которыми хотят поделиться лучшим. Благодаря лингвистическому образованию Рамиса (одному из двух👏🏻) мы много узнали не только о многочисленных народах Дагестана, их языках но и родном языке Рамиса- табасаранском, самом сложномя языке в мире. С чудесной семьей познакомил нас Рамис! Замечательные, добрые, гостеприимные люди, живущие в горах своим трудом! Мы и хлеб испекли, и отобедали блюдами местной кухни, приготовленными, практически при нас, вкуснее которых не пробовали во время отдыха) Хозяйка, известная мастерица по ковроткачеству, познакомила нас со своим творчеством👍🏻 Рамис, спасибо Вам огромное, что делитесь любовью к своему краю с нами, туристами. Хочется вернуться в этот чудесный край, увидеть и узнать еще больше😊

Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому+2
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому
Вам был полезен этот отзыв?
М
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
Получили огромное удовольствие от поездки, насладились великолепными видами, остались в полнейшем восхищении от природы, очень душевно провели
читать дальшеуменьшить

время в компании нашего гида Рамиса!
Обед в гостевом доме тоже очень понравился. Радушный хозяин, вкусные блюда!
Поездка была очень комфортной!
Посетили множество локаций, сделали красивые фото,да и просто отлично провели этот день!
Если вы ещё не успели влюбиться в Дагестан- очень рекомендую начать свой путь с южной его части! Впечатлений будет море.
Благодарим от всей души! Обязательно вернёмся!

15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо Рамису за отличный день!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии на «Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)»

Дербент - город историй
Пешая
2.5 часа
222 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент - город историй
Исследовать главные достопримечательности города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: У соснового бора
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
1.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старинного Дербента
Посетить все главные места самого южного города страны и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3 часа
52 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
1300 ₽ за человека
Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
86 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте
от 15 500 ₽ за экскурсию