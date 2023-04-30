Зачем ехать в Табасаран? Чтобы встретиться с самым гостеприимным народом Дагестана и носителями одного из сложнейших языков в мире. Чтобы полюбоваться селами среди гор и побывать в средневековой крепости. Чтобы ощутить колорит высокогорной жизни, съесть божественные чуду и увидеть, как ткут ковры. Всё это в нашем душевном и нестандартном путешествии!

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Табасаран с душой и интересом

Это мой родной регион — я покажу вам и его известные локации, и нетуристические живописные тропы. Открою особенности общения с местными жителями и тонкости древнего ремесла ковроделия, которым славится Табасаран (из детства помню, как мама ткала ковер). Отдельной темой станет табасаранский язык, включенный в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире — о нем я расскажу и как носитель, и как лингвист.

Природные и рукотворные достопримечательности края

Я открыт вашим пожеланиям по направленности маршрута — можно сделать акцент на вау-панорамах, погрузиться в историю, сакральность, культуру, ремесла. Оптимальный вариант, показывающий разные грани Табасарана, такой:

Крепость семи братьев и одной сестры (Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Я расскажу о событиях, которые помнит Великая Кавказская стена, и поделюсь легендой о названии крепости. Здесь же вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана.

(Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Я расскажу о событиях, которые помнит Великая Кавказская стена, и поделюсь легендой о названии крепости. Здесь же вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана. Хучнинский водопад . Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить.

. Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить. Пещера Дюрк , сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы услышите мистические, но притом достоверные истории грота и заглянете внутрь (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов).

, сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы услышите мистические, но притом достоверные истории грота и заглянете внутрь (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов). Гора Джамяг (доступна только в хорошую погоду). Пересядем на «буханку» и поднимемся на вершину, чтобы в тишине и с чашкой чая из самовара насладиться пейзажами.

(доступна только в хорошую погоду). Пересядем на «буханку» и поднимемся на вершину, чтобы в тишине и с чашкой чая из самовара насладиться пейзажами. Высокогорные качели и дом местных жителей. По пути остановимся на площадке с непередаваемыми видами на десятки сел в долинах; желающие прокатятся на качелях словно над пропастью! В финале этого насыщенного путешествия нас ждут в гости: вы почувствуете колорит высокогорной жизни Дагестана, вкусно поедите, понаблюдаете за процессом ковроделия и по желанию попробуете себя в этом ремесле.

Организационные детали

Путешествие пройдет на комфортном внедорожнике. За день мы проедем около 410 км.

Экскурсию можно начать и закончить в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске, а также в аэропорту Махачкалы

Возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы (по желанию)