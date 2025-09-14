Путешествие в Табасаранский район Дагестана подарит вам встречу с гостеприимным народом и уникальным языком. Вы увидите средневековую крепость, бурлящий водопад и сакральную пещеру.
В программе также посещение высокогорных сел, где можно попробовать местные блюда и увидеть процесс ковроделия. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике и включает множество живописных остановок
В программе также посещение высокогорных сел, где можно попробовать местные блюда и увидеть процесс ковроделия. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике и включает множество живописных остановок
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные виды
- 🏰 Исторические крепости
- 💧 Впечатляющие водопады
- 🧵 Традиционное ковроделие
- 🍽️ Вкусная национальная кухня
- 👫 Гостеприимные местные жители
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Табасаранского района - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость семи братьев и одной сестры
- Хучнинский водопад
- Пещера Дюрк
- Форты Великой Кавказской стены
- Высокогорные качели
Описание экскурсии
Путешествие в Табасаран с душой и интересом
Это мой родной регион — я покажу вам и его известные локации, и нетуристические живописные тропы. Открою особенности общения с местными жителями и тонкости древнего ремесла ковроделия, которым славится Табасаран (из детства помню, как мама ткала ковер). Отдельной темой станет табасаранский язык, включённый в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире — о нём я расскажу и как носитель, и как лингвист.
Природные и рукотворные достопримечательности края
Я открыт вашим пожеланиям по направленности маршрута — можно сделать акцент на вау-панорамах, погрузиться в историю, сакральность, культуру, ремесла. Оптимальный вариант, показывающий разные грани Табасарана, такой:
- Крепость семи братьев и одной сестры (Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Здесь вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана.
- Хучнинский водопад. Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить.
- Пещера Дюрк, сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы заглянете внутрь пещеры (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов).
- Форты Великой Кавказской стены, которая тянулась 42 километра от Дербентской крепости в сторону Табасарана
- Высокогорные качели и дом местных жителей. По пути остановимся на площадке с непередаваемыми видами на десятки сёл в долинах; желающие прокатятся на качелях словно над пропастью! В финале этого насыщенного путешествия нас ждут в гости: вы почувствуете колорит высокогорной жизни Дагестана, вкусно поедите, понаблюдаете за процессом ковроделия и по желанию попробуете себя в этом ремесле.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортном внедорожнике. За день мы проедем около 200 км. Продолжительность 7-9 часов.
- Возьмите с собой дополнительные теплые вещи
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 1200 ₽ на человека
- Мастер-класс по приготовлению
тандыр хлеба и ковроткачеству — каждый по 2500 ₽ за всю группу
- Билет в музей на территории крепости (нац. одежда и утварь) — 50 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамис — ваш гид в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Рамис. Живу на самом юге РФ — в живописном Дагестане, в солнечном Дербенте. Занимаюсь любимым делом — организацией индивидуальных и групповых джип-туров по Республике Дагестан. Особенно мне нравятся путешествия и исследования южного Дагестана. Люблю читать, музыку, общение. Два высших образования. Лингвист, знаю 5 языков. Вредных привычек нет. Коммуникабельный, дружелюбный и ответственный.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Были на экскурсии по Табасаранскому району, остались очень довольны. Масса впечатлений. Посетили много красивых мест, ездили с ребёнком, даже ребёнок не хотел оттуда уезжать.
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А
Мы ехали на экскурсию с отзывом от местных "там нечего делать и смотреть". Скажите это кому-то другому) Рамис начал свой рассказ прям от города. И увлек на весь маршрут. Человек
+2
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А
У нас был экскурсовод Рамис. Нам очень понравилось, но начну по порядку))
Рамис связался с нами заблаговременно, порекомендовал как одеться и что с собой взять.
Нас было четверо: двое взрослых и двое
Рамис связался с нами заблаговременно, порекомендовал как одеться и что с собой взять.
Нас было четверо: двое взрослых и двое
+2
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Наше знакомство с Дагестан началось с путешествия, организованного Рамисом, по Табасаранскому району, родному для него, самому зеленому и плодородному из горных районов Дагестана,. Спасибо Рамису за замечательное путешествие👍🏻Не смотря на
+2
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М
15 июля состоялось наше путешествие в Табасаранский район. Это удивительное место,которое обязательно нужно посетить!
Получили огромное удовольствие от поездки, насладились великолепными видами, остались в полнейшем восхищении от природы, очень душевно провели
Получили огромное удовольствие от поездки, насладились великолепными видами, остались в полнейшем восхищении от природы, очень душевно провели
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Т
Спасибо Рамису за отличный день!
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