Путешествие в Табасаранский район Дагестана подарит вам встречу с гостеприимным народом и уникальным языком. Вы увидите средневековую крепость, бурлящий водопад и сакральную пещеру.



В программе также посещение высокогорных сел, где можно попробовать местные блюда и увидеть процесс ковроделия. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике и включает множество живописных остановок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Табасаранского района - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.