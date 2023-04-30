Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района

Приглашаю вас исследовать мою малую родину - уникальную и самую зеленую часть Республики

Зачем ехать в Табасаран? Чтобы встретиться с самым гостеприимным народом Дагестана и носителями одного из сложнейших языков в мире. Чтобы полюбоваться селами среди гор и побывать в средневековой крепости. Чтобы ощутить колорит высокогорной жизни, съесть божественные чуду и увидеть, как ткут ковры. Всё это в нашем душевном и нестандартном путешествии!
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
29
дек
30
дек
31
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Табасаран с душой и интересом

Это мой родной регион — я покажу вам и его известные локации, и нетуристические живописные тропы. Открою особенности общения с местными жителями и тонкости древнего ремесла ковроделия, которым славится Табасаран (из детства помню, как мама ткала ковер). Отдельной темой станет табасаранский язык, включенный в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире — о нем я расскажу и как носитель, и как лингвист.

Природные и рукотворные достопримечательности края

Я открыт вашим пожеланиям по направленности маршрута — можно сделать акцент на вау-панорамах, погрузиться в историю, сакральность, культуру, ремесла. Оптимальный вариант, показывающий разные грани Табасарана, такой:

  • Крепость семи братьев и одной сестры (Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Я расскажу о событиях, которые помнит Великая Кавказская стена, и поделюсь легендой о названии крепости. Здесь же вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана.
  • Хучнинский водопад. Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить.
  • Пещера Дюрк, сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы услышите мистические, но притом достоверные истории грота и заглянете внутрь (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов).
  • Гора Джамяг (доступна только в хорошую погоду). Пересядем на «буханку» и поднимемся на вершину, чтобы в тишине и с чашкой чая из самовара насладиться пейзажами.
  • Высокогорные качели и дом местных жителей. По пути остановимся на площадке с непередаваемыми видами на десятки сел в долинах; желающие прокатятся на качелях словно над пропастью! В финале этого насыщенного путешествия нас ждут в гости: вы почувствуете колорит высокогорной жизни Дагестана, вкусно поедите, понаблюдаете за процессом ковроделия и по желанию попробуете себя в этом ремесле.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном внедорожнике. За день мы проедем около 410 км.
  • Экскурсию можно начать и закончить в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске, а также в аэропорту Махачкалы
  • Возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 1000-1500 руб. на человека
  • Мастер-класс по приготовлению нац. блюд и ковроткачеству — 1500-2000 руб. за всю группу
  • Билет в музей на территории крепости (нац. одежда и утварь) — 50 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньПо ДагестануКрепость семи братьев и одной сестры

Похожие туры в Дербенте

Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
8 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Осторожно! Длительное пребывание в краю горцев опасно
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
30 апр
11 июня
2 июля
23 июля
60 000 за 1 человека
«Грозный, Шали и Аргун» - тур по Чеченской республики
14 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Кавказ-Тур
Кавказ-Тур
Нет отзывов
«Грозный, Шали и Аргун» - тур по Чеченской республики
Приглашаем вас в тур по Чеченской республики - сокровищнице кавказских достопримечательностей
Дербент, ул. Приморская 6
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
25 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Южный Дагестан
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амрах
Амрах
5
1 отзыв
Путешествие в Южный Дагестан
Приглашаем вас посетить Дагестанскую Швейцарию! Увидим потрясающие горные пейзажи Южного Дагестана
По договорённости с туристами
5 000 за всё до 4 чел.
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
3.9
16 отзывов
Очень популярно сейчас
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Приглашаем вас познакомиться с неповторимой культурой Республики Чечня
г. Дербент, ул. Буйнакского 25, офис 1
Завтра
21 дек
25 дек
28 дек
3 000 за 1 человека
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
Нет отзывов
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь
г. Дербент, ул. Буйнакского 25, офис 1
25 000 за всё до 4 чел.
Горная страна Дагестан. Мототур
6 дней
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Горная страна Дагестан. Мототур
Самый информативно насыщенный маршрут, позволяющий за короткое время познакомиться с самой южной республикой России
Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский рай...
3 апр
10 апр
15 апр
21 апр
69 000 за 1 человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Кавказ-Тур
Кавказ-Тур
Нет отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Приглашаем вас отправиться из Дербента в тур по самым красивым природным достопримечательностям Дагестана
Г. Дербент ул. Приморская 6
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
3 400 за 1 человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан уникальная и удивительная республика
г. Лермонтов
23 дек
24 фев
10 мар
24 мар
12 900 за 1 человека
«Джунгли Дагестана» - экскурсия в Самурский Лес
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Кавказ-Тур
Кавказ-Тур
Нет отзывов
«Джунгли Дагестана» - экскурсия в Самурский Лес
Приглашаем вас в одно из самых неизведанных и загадочных путешествий Дагестана
Дербент ул. Приморская 6
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
18 000 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии АЯ-Тур
АЯ-Тур
Нет отзывов
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
Предлагаем вам исследовать самый древний город во всей России
ул. Буйнакского, 25, Дербент
2 500 за 1 человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 янв
6 фев
13 фев
20 фев
от 40 000 за 1 человека
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Путешествие по горной местности самой южной республики России на комфортабельном микроавтобусе
Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский рай...
10 апр
15 апр
22 апр
39 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
ХОРОШО
🧭
ТАМ