Всё о Дербенте

Полезная информация о Дербенте

Что нужно знать о Дербенте: 🌇 сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 9 экскурсий
Местное время в Дербенте
19:5320
28 июля 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаДербент
По-английскиDerbent
Статья о городеСтатья о Дербенте
Часовой поясEurope/Moscow

Подробная статья

Дербент
Дербент – что посмотреть туристу в городе, история, море и отдых
Подробный обзор города Дербент (Дагестан, Россия). Где находится Дербент на карте, главные достопримечательности города и окрестностей, какие цены, климат, праздники, местная дагестанская кухня, что привезти, куда сходить, чем заняться и как добраться из Москвы и других городов

Популярные экскурсии в Дербенте

Обзорная прогулка по городу
Обзорная прогулка по городу
1500
за чел.
Дербент — это город-музей под открытым небом возрастом более 2000 лет. Это один из самых древних ныне живущих городов России. Узкие улочки старого гор...
Дербент — первая встреча
Дербент — первая встреча
4.9
48 отзывов
3700
за всё
«Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии
Вечерняя прогулка по древнему городу
Вечерняя прогулка по древнему городу
1000
за чел.
Приглашаю вас на прогулку по волшебному Дербенту, когда сгущаются сумерки, жители зажигают огни, а над городом звучит песнь муэдзина, зовущая на молит...
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
5
1 отзыв
от
24000
за всё
Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Древний город Дербент
Древний город Дербент
4000
за чел.
Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России. Мы посмотрим старинные крепость, мечеть, баню. Прогуляемся по улица...
Все экскурсии Дербента

Фотографии

Где находится Дербент на карте
Кофейня "З&М"
Крепость Нарын-кала
Аквапарк «Aqua Land»
Каспийское море вблизи Дербента
Арт-объект "Я люблю Дербент" в крепости Нарын-Кала
Музей ковра
Древняя цитадель
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