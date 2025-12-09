Добро пожаловать в Дербент — один из древнейших городов России, который хранит в себе множество тайн и легенд! На экскурсии мы покажем вам самые интересные локации. Вы увидите древнюю крепость Нарын-Кала и окунётесь в её захватывающую историю. Исследуете извилистые улочки Старого города. И ощутите местный колорит, гуляя среди прилавков городского базара.
Описание экскурсии
- Цитадель Нарын-Кала — древняя крепость, символ Дербента. Вы узнаете о героических страницах её истории и о значении крепости в культуре города. Насладитесь панорамными видами на окрестности и почувствуете дух древности
- Старый город, где время, кажется, остановилось. Вы прогуляетесь по узким и извилистым улочкам, посетите Джума-мечеть и посмотрите на старинные дома, передающие атмосферу былых эпох
- Рынок Дербента, где смешиваются культурные традиции и аромат восточных специй. Здесь можно приобрести дагестанский сыр, сухофрукты, чаи и эндемик Каспийского моря — кутум
Во время экскурсии мы поможем вам взглянуть на Дербент глазами местного жителя. Расскажем о его истории, самобытности, культуре, популярных чайханах и знаменитых сладостях. Объясним, для чего создали лабиринтную систему домов в Старом городе, что означают названия ворот и их датировки.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 9 лет
- Отдельно по желанию оплачивается билеты в цитадель — 300 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У цитадели Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Алик, я гид с 2010 года. Начинал свою деятельность в Таиланде, где работал 5 лет. Там меня и научили проводить экскурсии по-особенному. Я понял, что выбрал правильный путь,
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 20 чел.
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по древним стенам Нарын-кала, чтобы ощутить дух времени и раскрыть секреты Дербента
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.