Подробный обзор города Дербент (Дагестан, Россия). Где находится Дербент на карте, главные достопримечательности 🏛️ города и окрестностей, какие цены, климат, праздники, местная дагестанская кухня 🥧, что привезти, куда сходить, чем заняться и как добраться из Москвы и других городов

Дербент

Дербент – один из самых древнейших «живых» городов в мире. Первые поселения появились здесь ещё в раннюю бронзовую эпоху, около 4 тыс. до н.э. Старое название города «Каспийские ворота» впервые упоминается в 6 веке до нашей эры. Также город является старейшим культурным центром Республики Дагестан и родиной его духовных ценностей.

Дербент – это место распространения искусства, ремесел, письменности, а также традиций ислама и других мировых религий. На сегодняшний день город стал важнейшим архитектурным памятником. Его оборонительные стены поражают своей грандиозностью и мощью.

Желаете узнать больше о кавказских людях, их традициях и культуре, рекомендуем отправиться в Дербент.

Общая информация

Население

Население Дербента на 2021 год составляет 126 606 человек. Название жителей Дербента – дербентцы, мужчина – дербентец, женщина – дербентка.

Язык

Лезгинский, азербайджанский, иранский, русский.

Религия

Опираясь на академическую энциклопедию ислама, этно-религиозный состав в начале 20 века был следующим:

мусульмане – 57 %;

русские – 18 %;

евреи – 16 %;

армяне – 7 %.

Телефонный код города

+7 87240

Где находится Дербент на карте

Где находится Дербент на карте

Дербент, Республика Дагестан, Россия

Дербент расположен в узкой долине между Каспийским морем и горами Большого Кавказа на юге России на территории современного Дагестана.

Достопримечательности Дербента

Крепость Нарын-кала Джума-мечеть Домик Петра I Дербентский музей-заповедник Дербентский маяк

Ввиду того, что Дербент — город многонациональный, здесь можно найти мечети, православные храмы и даже синагогу, которые стали архитектурными памятниками. А благодаря древней истории на территории города сохранились старинные крепостные сооружения, каждое из которых, заслуживает внимания прибывающих в город путешественников.

Стоит упомянуть о том, что некоторые объекты охраняются ЮНЕСКО.

Нарын-кала – древняя крепость, возвышающаяся над Дербентом. Внутри можно увидеть сохранившиеся бани, резервуары для воды на случай осады и руины старинных построек.

– древняя крепость, возвышающаяся над Дербентом. Внутри можно увидеть сохранившиеся бани, резервуары для воды на случай осады и руины старинных построек. Дербентская городская стена – представляет собой двойную стену, построенную во времена Сасанидов, которая уходила далеко в море, образуя порт. Это единственный сохранившийся памятник древнеперсидской фортификационной архитектуры.

– представляет собой двойную стену, построенную во времена Сасанидов, которая уходила далеко в море, образуя порт. Это единственный сохранившийся памятник древнеперсидской фортификационной архитектуры. Джума-мечеть – старейшая мечеть в России. Этот храм был захвачен арабами и превращен в мечеть. Поэтому вход в эту мечеть не с севера, а с юга. Перед мечетью находится медресе 15 века.

– старейшая мечеть в России. Этот храм был захвачен арабами и превращен в мечеть. Поэтому вход в эту мечеть не с севера, а с юга. Перед мечетью находится медресе 15 века. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – построена в начале XX века, в 1939 году была закрыта, вновь её открыли в годы войны, в начале XXI века проводилась реставрация, благодаря чему появилась новая колокольня. Не смотря на скромный интерьер, количество прихожан намоленного храма достаточно большое.

– построена в начале XX века, в 1939 году была закрыта, вновь её открыли в годы войны, в начале XXI века проводилась реставрация, благодаря чему появилась новая колокольня. Не смотря на скромный интерьер, количество прихожан намоленного храма достаточно большое. Церковь Святого Всеспасителя – армянский храм построенный в 19 веке, подвергшийся разрушению во время гражданской войны, в XX веке его восстановили. В настоящее время в здании находится Музей ковра и прикладного искусства.

– армянский храм построенный в 19 веке, подвергшийся разрушению во время гражданской войны, в XX веке его восстановили. В настоящее время в здании находится Музей ковра и прикладного искусства. Синагога Келе-Нумаз – молитвенный дом горских евреев не только Дагестана, но и всего Восточного Кавказа, был построен местными купцами Ханукаевыми в начале XX века.

– молитвенный дом горских евреев не только Дагестана, но и всего Восточного Кавказа, был построен местными купцами Ханукаевыми в начале XX века. Домик Петра I – российский император провёл в Дербенте около двух недель и жил не в пышном дворце, а в простой землянке. В 2015 году был построен павильон и стеклянное сооружение, через которое можно увидеть царскую землянку.

– российский император провёл в Дербенте около двух недель и жил не в пышном дворце, а в простой землянке. В 2015 году был построен павильон и стеклянное сооружение, через которое можно увидеть царскую землянку. Дербентский музей-заповедник – здесь собрана роскошная коллекция предметов, созданная мастерами из разных уголков Дагестана: оружие, предметы домашней утвари, ковры, деревянная резьба, гончарные и ювелирные изделия, а также художественные полотна русских и европейских живописцев.

– здесь собрана роскошная коллекция предметов, созданная мастерами из разных уголков Дагестана: оружие, предметы домашней утвари, ковры, деревянная резьба, гончарные и ювелирные изделия, а также художественные полотна русских и европейских живописцев. Дербентский маяк– самый южный маяк страны, ему 150 лет и он во многом уникален: расположен на крепостной стене в километре от моря, без разрушений перенёс землетрясение. В районе Дербента Каспийское море бывает не предсказуемо во время непогоды: недалеко от береговой линии находится впадина глубиной 800-1000 метров. Свет маяка, виден на расстоянии 46 километров, что помогает кораблям в ночное время пройти по наилучшему пути.

Дербентский маяк занимает позицию 1070 в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обзорная прогулка по городу 1500 ₽ за чел. Дербент — это город-музей под открытым небом возрастом более 2000 лет. Это один из самых древних ныне живущих городов России. Узкие улочки старого гор... Дербент — первая встреча 4.9 48 отзывов 3700 ₽ за всё «Визитные карточки» древнейшего города на насыщенной обзорной экскурсии Вечерняя прогулка по древнему городу 1000 ₽ за чел. Приглашаю вас на прогулку по волшебному Дербенту, когда сгущаются сумерки, жители зажигают огни, а над городом звучит песнь муэдзина, зовущая на молит... Все экскурсии Дербента

Достопримечательности окрестностей Дербента

Хучнинская крепость Ханагский водопад Самурский лес Турагинский природный мост Гора Шалбуздаг

Если вы успели ознакомиться с основными достопримечательностями в городе, не упускайте возможности увидеть не менее интересные достопримечательности за пределами Дербента.

ХорошоТАМ подготовили небольшой список некоторых из лучших достопримечательностей вблизи Дербента:

Хучнинская крепость (Крепость семи братьев и одной сестры) – если отправиться в горы к селу Хучни (50 км от города), можно исследовать крепость VI века, её считают самым высоким горным оборонительным укреплением.

– если отправиться в горы к селу Хучни (50 км от города), можно исследовать крепость VI века, её считают самым высоким горным оборонительным укреплением. Ханагский (Хучнинский водопад) – находится недалеко от Хучнинской крепости. Красивый двухкаскадный водопад высотой 30 м, образующий у подножья небольшое озеро, в котором можно искупаться. Кстати, одна из сцен фильма режиссёра Сергея Бодрова (старшего) – "Кавказский пленник", была снята на фоне этого водопада.

– находится недалеко от Хучнинской крепости. Красивый двухкаскадный водопад высотой 30 м, образующий у подножья небольшое озеро, в котором можно искупаться. Кстати, одна из сцен фильма режиссёра Сергея Бодрова (старшего) – "Кавказский пленник", была снята на фоне этого водопада. Самурский лес – в 30 км южнее Дербента в дельте реки Самур находится субтропический лиановый лес. Настоящие джунгли с реликтовыми деревьями и цветами, ручьями и родниками, пением птиц – прекрасное место для отдыха.

– в 30 км южнее Дербента в дельте реки Самур находится субтропический лиановый лес. Настоящие джунгли с реликтовыми деревьями и цветами, ручьями и родниками, пением птиц – прекрасное место для отдыха. Турагинский природный мост (Кужникский) – громадная каменная арка, длинная которой составляет 55 метров, а ширина 6 метров. Фактически это пласт песчаника, отколовшийся от основного массива.

– громадная каменная арка, длинная которой составляет 55 метров, а ширина 6 метров. Фактически это пласт песчаника, отколовшийся от основного массива. Гора Шалбуздаг – для мусульман, это священное место. Они считают что подняться семь раз на вершину горы, это как побывать в Мекке. Большинство туристов приезжают сюда, чтобы полюбоваться горными пейзажами, красивыми лугами и обледеневшими склонами. Находится Шалбуздаг в 120 км. от города. Поездка будет безопаснее и приятнее, если отправиться с экскурсией.

Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум 5 1 отзыв от 24000 ₽ за всё Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве Древний город Дербент 4000 ₽ за чел. Пешеходная прогулка по главным достопримечательностям самого южного города России. Мы посмотрим старинные крепость, мечеть, баню. Прогуляемся по улица... Дербент с огоньком! 5 2 отзыва 6500 ₽ за всё Погулять по Старому городу, станцевать лезгинку, погостить у местных и увидеть экраноплан Лунь Все экскурсии Дербента

Особенности города

История города в живописи Жители Дербента

История

Древнегреческий историк Геродот упомянул это место в V веке до нашей эры. Римская империя проявляла большой интерес к городу. Свою первую экспедицию она организовала в 290-281 годах до нашей эры. В 66-65 годах до нашей эры состоялись военные экспедиции на Кавказ во главе с Лукуллом и Помпеем, немаловажной целью которых было покорение Дербента в средние века. Борьбу за Кавказский регион продолжили Византии и Ирак. В V веке город стал быстро рости, в это время были построены укрепления, чтобы защитить его от нападений кочевников. В 488-531 годах были возведены каменные стены, и крепость приобрела вид, сохранившийся до наших дней.

Новый этап в развитии Дербента начался с вторжения арабов в 7 веке. Завоевали арабы город в 651 году, но окончательно ассимилировали его в середине 8 века. Именно в это время население Дербента стремительно обратилось в ислам. В этот период была возведена мечеть Джуммах. Дербент был превращён в главный стратегический пункт арабского халифата на территории Кавказа и стал его важной политической и идеологической точкой. Это был крупный средневековый город с развитым сельским хозяйством и различными ремеслами.

Средневековый Дербент был важным портом на Каспии, значимой точкой транзитной торговли между Востоком и Западом, Севером и Югом. Город сохранял прочные торговые связи с многочисленными городами и регионами Среднего и Ближнего Востока, Восточной Европой. В 1813 году Дербент стал частью Российской империи.

Особенности населения

Дербент – город многоконфессиональный, поэтому есть определённые правила, которых стоит придерживаться:

местные жители общительные и дружелюбные и легко могут пригласить вас в гости, поэтому войдя в дом ведите себя вежливо (не забывайте про приветствие, благодарность за столом). Не уважение традиций могут оскорбить старшее поколение;

и легко могут пригласить вас в гости, поэтому войдя в дом ведите себя вежливо (не забывайте про приветствие, благодарность за столом). Не уважение традиций могут оскорбить старшее поколение; не забудьте, при входе в мечеть снять обувь и надеть закрытую одежду, женщинам необходимо дополнительно прикрыть голову платком (обычно в мечетях есть специальные накидки с капюшоном);

снять обувь и надеть закрытую одежду, женщинам необходимо дополнительно прикрыть голову платком (обычно в мечетях есть специальные накидки с капюшоном); время намаза для мусульман очень важно, поэтому не удивляйтесь если посреди улицы увидите молящегося про себя человека. Не стоит его отвлекать, даже если вам очень нужно;

очень важно, поэтому не удивляйтесь если посреди улицы увидите молящегося про себя человека. Не стоит его отвлекать, даже если вам очень нужно; дагестанцы гордятся своей богатой культурой и многовековой историей, поэтому здесь не приветствуются шутки про средневековье и высказывания про провинциальный образ жизни.

Финансовая сторона

Промышленность современного города включает прядение шерсти и виноделие. Также в Дербенте расположен крупный консервный завод. В 2003 году древний город и его многочисленные оборонительные сооружения были превращены в Объект всемирного наследия, что повлияло и на развитие туризма в регионе.

Безопасность

Территория Дагестана до недавнего времени была полем битвы в конфликте между правительственными силами и исламскими террористами. Но угроза терроризма осталась в прошлом, и люди живут нормальной жизнью. Преступлений в городе практически нет, и местные жители этим очень гордятся. В общем, Дербент, как и другие развитые районы республики, вполне безопасен.

Не переживайте, что вас будут обманывать, потому что вы турист. Это практически невозможно. Однако стоит избегать импровизированных поездок по диким местам Дагестана без сопровождения местного гида.

Климат Дербент

Лучшее время для посещения Дербента

Климат в Дербенте переходный от умеренного к полусухому субтропическому. Влияние на город оказывает Каспийское море.

Лето обычно долгое и жаркое;

осень затяжная и тёплая;

зима мягкая, самый холодный месяц – февраль;

весна приходит с опозданием. .

Средняя температура января +4°C, июля – +28°C.

Высокий сезон в Дербенте, как правило начинается с конца мая и заканчивается в сентябре. Учитывайте то, что в июле и первой половине августа тут очень жарко. Если ваша поездка запланирована в это время, берите с собой подходящую обувь и одежду, не забывайте о средствах защиты: головных уборах, кремах с высоким УФ-фактором, очках. Температура в июле-августе обычно достигает +30-35°С, поэтому находясь на улице старайтесь держаться в тени. Каспийское море небольшой глубины, поэтому достаточно быстро прогревается. В июле и августе, температура воды может подниматься до +26-27°С.

Лучшее время для отдыха в Дербенте и вообще в данном регионе – май, июнь либо конец сентябрь, октябрь. Эти месяцы не такие жаркие и большую часть времени преобладает солнечная и тёплая погода.

Раняя весна как правило прохладная, в это время могут идти частые обильные дожди, так что берите одежду по сезону.

Зимой в Дербенте дневная температура обычно колеблется в пределах 0-4°С. С поездками в горы в это время лучше повременить, так как там стоят сильные морозы, которые могут достигать -25-30°С. Этот период в горных районах опасен ещё и тем, что здесь периодически сходят лавины. Рекомендуем хорошо проштудировать информацию о погоде прежде, чем отправляться в горную республику в зимний сезон.

Праздники и Фестивали в Дербенте

Празднование Дня единства народов Дагестана Международный фестиваль «Горцы» Фестиваль "Дни Белых журавлей" Выступление музыкантов на «Празднике Весны – Новруз»

Национальный фестиваль «Праздник Весны – Новруз» – празднуется во второй половине марта, мероприятие сопровождается народной музыкой, национальными танцами, обрядами, выставками народных ремесел, традиционными угощениями, торговой ярмаркой и большим праздничным костром.

– празднуется во второй половине марта, мероприятие сопровождается народной музыкой, национальными танцами, обрядами, выставками народных ремесел, традиционными угощениями, торговой ярмаркой и большим праздничным костром. День Конституции Республики Дагестан – символизирует единение и общую ответственность за настоящее и будущее республики. Как правило, основное праздненство проходит на главной площади города, в нём принимают участие популярные артисты, исполнители народных песен, танцевальные ансамбли, а также молодые талантливые учащиеся музыкальных образовательных учреждений города.

– символизирует единение и общую ответственность за настоящее и будущее республики. Как правило, основное праздненство проходит на главной площади города, в нём принимают участие популярные артисты, исполнители народных песен, танцевальные ансамбли, а также молодые талантливые учащиеся музыкальных образовательных учреждений города. Международный литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" – посвящен светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах, проводится в начале сентября. Стоит упомянуть о том, что фестиваль отмечается во всей республике, организовываются круглые столы, выставки, встречи, концерты.

– посвящен светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах, проводится в начале сентября. Стоит упомянуть о том, что фестиваль отмечается во всей республике, организовываются круглые столы, выставки, встречи, концерты. День единства народов Дагестана – главный посыл праздничного мероприятия, заключается в том, что богатство Дагестана – это многоголосье всех народов, которые его населяют. В рамках празднования организовываются гуляния, где присутствуют многочисленные народы Дагестана. Проводятся фотовыставки архивных фотографий Дербента, мастер-классы по рисованию для детей и конечно же вкусно угощают. Дата празднования – 15 сентября.

– главный посыл праздничного мероприятия, заключается в том, что богатство Дагестана – это многоголосье всех народов, которые его населяют. В рамках празднования организовываются гуляния, где присутствуют многочисленные народы Дагестана. Проводятся фотовыставки архивных фотографий Дербента, мастер-классы по рисованию для детей и конечно же вкусно угощают. Дата празднования – 15 сентября. Международный фестиваль традиционной культуры «Горцы» – одно из самых ярких культурных событий в жизни республики. В празднике народного творчества принимают участие лучшие творческие коллективы и исполнители из разных регионов России, а также зарубежные делегации. Площадками фестивали в 2021 году стали: Дербент (крепость Нарын-кала), Махачкала и Кизляр. Обычно фестиваль проходит в июне-июле (длится неделю). .

По мере того как пандемия коронавируса (COVID-19) продолжается, рекомендуем заранее уточнять будут проводится в городе те или иные мероприятия.

Что попробовать в Дербенте

Чуду Долма из баклажанов Дагестанский хинкал Урбеч Дербентский коньяк

В Дербенте частенько можно услышать фразу: не попробовать блюда местной кухни равнозначно тому, что посетить Москву и не увидеть Красную площадь. Многонациональный город впитал всё богатство кавказской и восточной кухни, придав знаменитым блюдам уникальность и неповторимый вкус.

На отдыхе в Дербенте стоит попробовать:

Чуду – национальные пироги с разными начинками;

– национальные пироги с разными начинками; Долма – популярное кавказское блюдо – в Дербенте готовят из баклажанов;

– популярное кавказское блюдо – в Дербенте готовят из баклажанов; Хинкал – это своего рода комплексный обед, в который входит крепкий мясной бульон, мясо, овощи, соус и кусочки отварного теста;

– это своего рода комплексный обед, в который входит крепкий мясной бульон, мясо, овощи, соус и кусочки отварного теста; Плов – местный плов готовят с полбой, это уникальный вид пшеницы. Благодаря полбе блюдо приобретает ореховый вкус и нежный аромат;

– местный плов готовят с полбой, это уникальный вид пшеницы. Благодаря полбе блюдо приобретает ореховый вкус и нежный аромат; Дагестанский шашлык – не упустите возможность попробовать именно местный шашлык, так как его готовят из свежайшей баранины или говядины. Да и вообще мясные блюда приготовленные на открытом огне тут просто восхитительны;

– не упустите возможность попробовать именно местный шашлык, так как его готовят из свежайшей баранины или говядины. Да и вообще мясные блюда приготовленные на открытом огне тут просто восхитительны; Урбеч – сладкая густая тягучая паста из перемолотых орехов, семян или абрикосовых косточек, которую часто смешивают с натуральным медом или маслом;

– сладкая густая тягучая паста из перемолотых орехов, семян или абрикосовых косточек, которую часто смешивают с натуральным медом или маслом; Вино – здесь можно попробовать не только тихие, но и игристые вина, которыми так славится Дербент.

Где остановиться в Дербенте

Номер в отеле "Апельсин" Metropol, Дербент Номер отеля «SeaZone» «Этнохостел» Отель «Шахристан»

В Дербенте можно найти жилье разной ценовой категории – от 500 до 4000 рублей и выше за номер в сутки.

booking вообще в городе очень мало отелей, поэтому скорей всего вы выберите частные варианты

Лучшие хостелы:

Хостел «Подушка»;

«Этнохостел в Дербенте»;

Хостел «Уютный Дом»;

«Хостел».

Лучшие отели:

«Элит»;

«Арбат»;

«Metropol»;

«SeaZone»;

«Шахристан»;

«Versal»;

«Апельсин».

Хостелы, мини-гостиницы, гостевые дома, отели можно выбрать либо в историческом центре, либо у моря. Как правило цены соответствуют сервису и комфорту.

Множество предложений можно найти в частном секторе. Помните проживая в частных домах древних кварталов – у вас есть уникальная возможность ощутить необычную атмосферу старины, при этом пользуясь всеми благами цивилизации.

Как добраться до Дербента

Аэропорт " Уйташ" Махачкала Железнодорожный вокзал в Дербенте

Самолётом

В городе нет собственного аэропорта, поэтому выбравшие воздушный транспорт прилетят в аэропорт Махачкалы. Например, полёт из Москвы в Махачкалу в среднем длится 2,5 часа, стоимость билета от 3000 руб.

Рекомендуем в аэропорту взять такси и спокойно доехать до Дербента. Можно воспользоваться как услугами "Аэропорт такси", стоимость поездки обойдется вам в 1950 руб. (фиксированный тариф на июль 2021 года), либо закажите такси через приложение Яндекс.такси или Maxim – цена будет чуть дешевле 1600 руб.

Есть ещё вариант воспользоваться услугами частного такси, будет дешевле, но тут вам придётся дожидаться, пока все места в салоне будут заняты 😬

Поездом

Из Москвы удобнее всего путешествовать на прямом поезде 133М «Москва-Дербент», отправляется поезд с Павелецкого вокзала (время в пути 1д 19ч 54 мин.).

Также можно рассмотреть вариант «Москва-Махачкала» отправление с Павелецкого вокзала время в пути 1 д 17 ч. С ж/д вокзала в Махачкале до автовокзала можно добраться за 40 минут на маршрутке № 18. С автовокзала в Дербент ходят автобусы, в основном проходящие следующие из Владикавказа, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Время в пути – около 2 часов 40 минут.

Автобусом

От московской международной автостанции «Саларьево» ежедневно отправляется автобус до Дербента. Время в пути – 41 ч 6 м, есть ещё вариант от автовокзала «Котельники» отправление также ежедневно, время в пути 33 часа.

Автобусы до Дербента тут можно выбрать билеты туда и обратно

С попутчиками

Один из самых дешёвых способов добраться до Дербента, это поехать с попутчиками, причем из разных городов, например, их можно найти на blablacar.ru, там же, кстати, можно найти и билеты на автобус.

Передвижение по городу

В Дербенте общественный транспорт представлен одним автобусным маршрутом и 14-ю маршрутными такси. Также в городе имеется несколько фирм такси, поэтому добраться до нужного места не составит труда.

Что привезти из Дербента

Кубачинский браслет с гравировкой Балхарская керамика Табасаранские ковры Домашний овечий сыр Джурабы

Дербент – удивительный город, где все ещё сохранилось великое искусство ювелиров, ткачей и гончаров. Поэтому присмотритесь к работам местных мастеров изделия которых имеют характерный орнамент, который много веков ценился во всем мире.

Мы решили облегчить вам выбор и подготовили список самых популярных подарков из древнего города:

Украшения из золота и серебра от известных кубачинских мастеров (кольца, серьги, браслеты, а также посуда, вазы, кувшины и т.д.);

от известных кубачинских мастеров (кольца, серьги, браслеты, а также посуда, вазы, кувшины и т.д.); Балхарская керамика – украсит любой интерьер и добавит уюта в ваш дом. Представлена всевозможными самобытными тарелками, кружками, кувшинами, вазами и игрушками;

– украсит любой интерьер и добавит уюта в ваш дом. Представлена всевозможными самобытными тарелками, кружками, кувшинами, вазами и игрушками; Табасаранские ковры – ткутся вручную из натуральной шерсти и окрашиваются только натуральными красителями, что позволяет сохранять цвет узоров неизменным. Данные ковры ценятся даже больше, чем иранские.

– ткутся вручную из натуральной шерсти и окрашиваются только натуральными красителями, что позволяет сохранять цвет узоров неизменным. Данные ковры ценятся даже больше, чем иранские. Съедобные сувениры . Дербент знаменит своими вкусными напитками и продуктами, можно приобрести одноименный коньяк, вино, овечий сыр, сладости, мёд, мучную халву, сушенное мясо и варенье из зелёных грецких орехов. В летний сезон популярны вкусные фрукты и орехи.

. Дербент знаменит своими вкусными напитками и продуктами, можно приобрести одноименный коньяк, вино, овечий сыр, сладости, мёд, мучную халву, сушенное мясо и варенье из зелёных грецких орехов. В летний сезон популярны вкусные фрукты и орехи. Джурабы – тёплые вязаные носки разных цветов с красивыми узорами.

Плюсы и минусы отдыха в Дербенте

Стоит ли ехать в Дербент? Арт-объект "Я люблю Дербент" в крепости Нарын-Кала

Дербент – довольно интересный, хотя и малоизвестный туристический город, в основном ориентированный на внутренний туризм. Отдыхать здесь сравнительно недорого, тихо и спокойно. Данное направление отлично подойдет для тех, кому не нужны шумные вечеринки и ночные клубы, а вполне достаточно тёплого моря, достопримечательностей античных времен, вкусной кухни и умиротворённости. Но прежде чем отправиться в самый южный город России, рекомендуем заранее ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками отдыха в этом городе.

Минусы:

слаборазвитая инфраструктура;

мелкое море;

отсутствие развлечений;

многие жалуют на мусор вдоль дорог.

Плюсы:

прекрасный климат;

тёплое море;

песчаные пляжи;

интересные исторические достопримечательности;

дружелюбные местные жители;

низкие цены.

Что сделать и увидеть в Дербенте

Магалы старого города Древняя цитадель Музей ковра Каспийское море вблизи Дербента Аквапарк «Aqua Land»

Дербент — место, про которое мы мало что знаем. И эти пробелы, часто заполняются стереотипами, но если сюда попасть, то перед вами откроется совершенно другая картинка: разговоры с местными за кофе, каспийское море, лепешки чуду с вкуснейшим сыром, крепость находящаяся в списке ЮНЕСКО, узорчатые ковры красивейших оттенков. Конечно, до конца местное нам не понять — так как культура очень закрыта, но увидеть и прикоснуться к самому малому можно, и это того стоит, чтобы сорваться за тысячу километров.

И так, список лучших достопримечательностей и развлечений в городе:

прогуляйтесь по древней цитадели;

проведите день в малагах древнего города;

попробуйте местный хинкал и чуду;

прогуляйтесь по сосновому бору и посетите Музей ковра;

выпейте кофе на крыше гостиницы The Main Street;

искупайтесь в Каспийском море;

съешьте пахлаву и выпейте чаю с чабрецом;

поиграйте в нарды с местными жителями;

исследуйте Художественный музей;

порезвитесь в аквапарке «Aqua Land» (особенно подойдёт детям 😉).

Что сделать в первый и последний день

Крепость Нарын-кала Кофейня "З&М"

В первый день вашего пребывания в городе, мы однозначно рекомендуем посетить древнюю крепость Нарын-кала. Отсюда открывается прекрасный вид на весь город, по стенам можно прогуляться — самое узкое место будет не более тридцати сантиметров. Это подходящее местечко, чтобы просто расслабиться и не делать ничего, а просто смотреть и наслаждаться.

Используйте последний день поездки просто для того, чтобы впитать накопившиеся впечатления от отпуска и просто прогуляйтесь по местным улочкам, чтобы ещё раз окунуться в энергию и красоту города, в котором вы находитесь. Рекомендуем посетить гастрономическую сеть кофеен З&M и насладиться главной находкой – кофе с урбечем, это будет превосходным завершением вашего путешествия.

В заключение хочется сказать о том, что Дербент – город полный легенд и нераскрытых тайн с ошеломляющей энергетикой. Здесь можно ощутить далекое прошлое и окунуться в него.