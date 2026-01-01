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Большое путешествие

Большое путешествие по Дагестану. Всё самое интересное за 5 дней
Большое путешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большое путешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большое путешествиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану!
Дагестан это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого!
Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

  • Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

  • Групповые трансферы:

— аэропорт Уйташ

— ж/д вокзал, г. Махачкала

  • Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

  • Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700).

  • Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

  • Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины.

  • С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.

  • На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

  • Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплексе пещер Нохъо (за дополнительную плату 500 руб.) Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

  • Переезд в гостевой дом для заселения. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана. По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хунзах

  • Завтрак в гостевом доме.
  • Дагестан переводится как страна гор, и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
  • Хунзахский район место рождения Хаджи-Мурата — героя повести Л. Н. Толстого. Памятник обоим установлен в живописном месте под названием Матлас. Здесь с высоты 1700 м открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.
  • Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
  • Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане. Это родина великих воинов и поэтов.
  • Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет размахом. Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итлятляр.
  • Размещение в гостевом доме.
3 день

Гамсутль, Согратль, Гуниб

  • Завтрак. Освобождение номеров.
  • Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
  • Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в атмосферу уклада жизни горцев.
  • На обеде вас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
  • Далее мы посетим село Гуниб, прошлое которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
  • После насыщенного красотой природы Гунибского района дня, отправляемся в самый южный город России.
  • Размещение в гостинице в г. Дербент.
Гамсутль, Согратль, ГунибГамсутль, Согратль, Гуниб
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Хучни

  • Завтрак в отеле.
  • Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
  • Первая остановка будет у экраноплана Лунь — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
  • Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом. И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
  • После этого вы заглянете на обед в Этно-комплекс. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
  • Возвращение в гостиницу.
ХучниХучни
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Дербент и отъезд

  • Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
  • Последний день нашего тура проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
  • Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
  • Нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
  • Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
  • Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендуемое время вылета после 18:00.
Дербент и отъездДербент и отъездДербент и отъезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание по схеме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
  • Двухразовое питание: завтраки при отелях и обеды по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Катание на катере по каньону (от 700)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500р)
  • Авиа - и ж/д билеты
Пожелания к путешественнику

  • По независящим от нас причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;

  • Важно соблюдать форму одежды. Нельзя: шорты (выше колен), короткие юбки, футболки и майки, которые просвечиваются и глубокое декольте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Назим
Назим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Назим и я — тот человек, который превращает мечты о горах в реальные маршруты. Мой путь в туризм начался очень давно. Мне 39 лет, и за моими плечами —
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не просто стаж, а целая жизнь, проведенная в дороге. Я исколесил десятки стран: от шумных базаров Стамбула и храмов Ангкора до фьордов Норвегии и пустынь Омана. Я стоял на травертинах Памуккале, слушал тишину в Демре-Мира-Кекова и смотрел на закат над рекой Квай в Таиланде. Каждое путешествие учило меня одному: настоящий сервис не знает границ, а впечатления зависят от деталей. Именно это мастерство я привез в родной Дагестан. Для меня Дагестан — не просто работа. Это моя страсть, моя стихия и главная точка на карте мира. Здесь, среди суровых вершин Кавказа и ласкового Каспия, скрыта магия, которой нет больше нигде. И я хочу, чтобы вы её почувствовали. Вместе с моей командой мы приглашаем вас в путешествия, которые перевернут ваше представление о России: · Мы поднимем вас на одну из высочайших точек страны, где облака касаются плеч. · Проедем по самому длинному тоннелю России, ощутив грандиозность человеческого труда. · Достигнем самой южной оконечности родины, чтобы вы могли сказать: «Я был там». · И приоткроем двери в секретные мастерские, где рождается дагестанское золото и оживает древняя глина. В нашей команде нет случайных людей. С нами едут истинные хранители дагестанской культуры — этнографы, сказители и мастера, которые не читают лекции по учебникам, а проживают каждую историю вместе с вами. Мы не просто показываем места. Мы даём вам прикоснуться к душе Дагестана. И я уверен: после наших туров вы полюбите этот край так же сильно, как люблю его я. Добро пожаловать в путешествие вашей жизни. Дагестан ждёт!

Тур входит в следующие категории Дербента

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