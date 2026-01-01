Описание тура
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану!
Дагестан это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого!
Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
— аэропорт Уйташ
— ж/д вокзал, г. Махачкала
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплексе пещер Нохъо (за дополнительную плату 500 руб.) Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Переезд в гостевой дом для заселения. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана. По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Хунзах
- Завтрак в гостевом доме.
- Дагестан переводится как страна гор, и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
- Хунзахский район место рождения Хаджи-Мурата — героя повести Л. Н. Толстого. Памятник обоим установлен в живописном месте под названием Матлас. Здесь с высоты 1700 м открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.
- Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
- Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане. Это родина великих воинов и поэтов.
- Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет размахом. Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итлятляр.
- Размещение в гостевом доме.
Гамсутль, Согратль, Гуниб
- Завтрак. Освобождение номеров.
- Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
- Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в атмосферу уклада жизни горцев.
- На обеде вас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
- Далее мы посетим село Гуниб, прошлое которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
- После насыщенного красотой природы Гунибского района дня, отправляемся в самый южный город России.
- Размещение в гостинице в г. Дербент.
Хучни
- Завтрак в отеле.
- Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
- Первая остановка будет у экраноплана Лунь — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
- Далее вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом. И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
- После этого вы заглянете на обед в Этно-комплекс. Здесь вы сможете поучаствовать в мастер-классе себя по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
- Возвращение в гостиницу.
Дербент и отъезд
- Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
- Последний день нашего тура проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
- Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
- Нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
- Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
- Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендуемое время вылета после 18:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Двухразовое питание: завтраки при отелях и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Катание на катере по каньону (от 700)
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500р)
- Авиа - и ж/д билеты
Пожелания к путешественнику
По независящим от нас причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Важно соблюдать форму одежды. Нельзя: шорты (выше колен), короткие юбки, футболки и майки, которые просвечиваются и глубокое декольте.