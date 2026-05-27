от 34 000 ₽ за человека

Откройте для себя волшебный Дагестан: путешествие в сердце гор

Приглашаем вас в незабываемое 5-дневное приключение по самым живописным местам горного Дагестана! Этот тур создан для тех, кто мечтает погрузиться в атмосферу древней культуры, насладиться величественными пейзажами и получить заряд ярких впечатлений.

Вас ждёт увлекательное путешествие, где каждый день наполнен новыми открытиями:

Древний Дербент с его мощными крепостными стенами и узкими улочками старого города

Захватывающие горные пейзажи с потрясающими смотровыми площадками

Уникальные природные достопримечательности : Салтинский водопад, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище

Аутентичная дагестанская кухня с традиционными блюдами и ароматным чаем

Комфортное проживание в уютных гостевых домах

В вашем путешествии:

Профессиональный гид-проводник , знающий все секреты региона

Комфортабельные джипы для передвижения по горным дорогам

Небольшие группы до 16 человек для максимального комфорта

Фотосессии на фоне самых красивых локаций

Экстрим-развлечения (зиплайн, рафтинг, верховая езда) по желанию

Вы увидите древние аулы, парящие над пропастью, посетите таинственные теснины, полюбуетесь закатами с горных вершин и познакомитесь с гостеприимными жителями Дагестана. Каждый день будет наполнен новыми впечатлениями: от исторических экскурсий до активного отдыха, от дегустации национальных блюд до мастер-классов по традиционным танцам.

Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя настоящий Дагестан — край величественных гор, древних легенд и душевного гостеприимства!

Забронируйте своё путешествие уже сегодня и получите незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда!