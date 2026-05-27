Описание тура
Откройте для себя волшебный Дагестан: путешествие в сердце гор
Приглашаем вас в незабываемое 5-дневное приключение по самым живописным местам горного Дагестана! Этот тур создан для тех, кто мечтает погрузиться в атмосферу древней культуры, насладиться величественными пейзажами и получить заряд ярких впечатлений.
Вас ждёт увлекательное путешествие, где каждый день наполнен новыми открытиями:
Древний Дербент с его мощными крепостными стенами и узкими улочками старого города
Захватывающие горные пейзажи с потрясающими смотровыми площадками
Уникальные природные достопримечательности: Салтинский водопад, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище
Аутентичная дагестанская кухня с традиционными блюдами и ароматным чаем
Комфортное проживание в уютных гостевых домах
В вашем путешествии:
Профессиональный гид-проводник, знающий все секреты региона
Комфортабельные джипы для передвижения по горным дорогам
Небольшие группы до 16 человек для максимального комфорта
Фотосессии на фоне самых красивых локаций
Экстрим-развлечения (зиплайн, рафтинг, верховая езда) по желанию
Вы увидите древние аулы, парящие над пропастью, посетите таинственные теснины, полюбуетесь закатами с горных вершин и познакомитесь с гостеприимными жителями Дагестана. Каждый день будет наполнен новыми впечатлениями: от исторических экскурсий до активного отдыха, от дегустации национальных блюд до мастер-классов по традиционным танцам.
Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя настоящий Дагестан — край величественных гор, древних легенд и душевного гостеприимства!
Забронируйте своё путешествие уже сегодня и получите незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда!
Программа тура по дням
Дербент - Гуниб
Основные моменты:
Встреча в Махачкале
Посещение экраноплана Лунь
Экскурсия по Дербенту
Крепость Нарын-Кала
Старый город - Обед
Переезд в Гуниб
Ужин в гостевом доме
Пошаговое описание:
Встреча и трансфер к экраноплану Лунь
Начнём наше путешествие с захватывающего знакомства с уникальным экспонатом советской эпохи — экранопланом Лунь. Этот гигант, застывший на берегу Каспийского моря, когда-то был частью секретного военного проекта. Вы узнаете удивительные истории о его создании и предназначении, сделаете впечатляющие фотографии на фоне величественной машины и бескрайних морских просторов.
Древний Дербент
Древнейший город России откроет перед вами свои тайны. Мы прогуляемся по узким улочкам, где каждый камень хранит память о тысячелетиях истории. Вы увидите древние караван-сараи, мечети и медресе, познакомитесь с традиционной архитектурой Востока.
Крепость Нарын-Кала
Жемчужина Юнеско, возвышающаяся над городом, станет следующим пунктом нашего маршрута. Пройдя по древним стенам, вы услышите легенды о правителях и воинах, защищавших эти земли. С высоты крепости откроются захватывающие виды на Каспийское море и городские кварталы.
Старый город
Лабиринт узких улочек приведёт нас в сердце Дербента. Здесь вы познакомитесь с бытом местных жителей, посетите восточные базары, где можно приобрести ароматные специи, сухофрукты и ремесленные изделия.
Обед в национальном стиле
После насыщенного дня вас ждёт вкусный обед в аутентичном кафе, где подают традиционные блюда: горячий хинкал, сочный чуду и ароматный чай.
Переезд в Гуниб
Живописная дорога приведёт нас в горный аул Гуниб — символ мужества и стойкости. По пути вы насладитесь потрясающими видами горных пейзажей, серпантинов и перевалов.
Размещение и ужин
Уютный гостевой дом станет вашим домом на ближайшие дни. За традиционным дагестанским ужином мы познакомимся поближе и обменяемся впечатлениями.
Высокогорные красоты
Основные моменты:
Завтрак
Аул Гоор
Выступ Профиль поющей женщины
Обед в горном ауле
Карадахская теснина
Сплав по реке (опционально)
Закат на горе Дарада-Мурада
Ужин
Пошаговое описание:
Завтрак и отправление
Начнём день с сытного дагестанского завтрака, приготовленного по традиционным рецептам.
Аул Гоор
Посещение одного из самых живописных аулов Дагестана — Гоор. Этот древний аул, словно парящий над пропастью, славится своими сторожевыми башнями, возраст которых насчитывает несколько веков. Вы услышите легенды о древних воинах, защищавших эти земли.
Выступ Профиль поющей женщины
Природный феномен, очертания которого напоминают лицо прекрасной девушки, овеян множеством романтических легенд. С этой точки открываются захватывающие виды на горные долины.
Обед в горном ауле
Традиционный дагестанский обед в доме местных жителей станет настоящим погружением в культуру региона. Вы познакомитесь с обычаями гостеприимства и попробуете аутентичные блюда.
Карадахская теснина
Величественный каньон с отвесными скалами высотой 150 метров — настоящий природный шедевр. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии и насладиться тишиной ущелья, где эхо от вашего голоса создаёт удивительные звуковые эффекты.
Сплав по горной реке
Для любителей активного отдыха доступен захватывающий сплав по горной реке (с мая по октябрь). Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт во время этого увлекательного приключения.
Закат на горе Дарада-Мурада
Завершим день незабываемым зрелищем — закатом на горе Дарада-Мурада. Когда солнце окрашивает горные вершины в золотистые тона, пейзаж становится по-настоящему волшебным.
Ужин в гостевом доме.
История и традиции
Основные моменты:
Рассвет над Гунибом (опционально)
Завтрак
Крепостная стена Гуниба
Краеведческий музей
Беседка Шамиля
Царская поляна
Пикник в горах
Мастер-класс по лезгинке (по желанию туристов или погодным условиям, возможна замена на Гамсутль)
Ужин
Пошаговое описание:
Рассвет над Гунибом
Для желающих — встреча рассвета на смотровой площадке. В это время горы окрашиваются в нежные розовые тона, а воздух наполняется свежестью и прохладой.
Завтрак в гостевом доме
Крепостная стена Гуниба
Прогулка по историческим укреплениям, где каждый камень хранит память о событиях Кавказской войны. С высоты стен открываются захватывающие виды на горные хребты и долины. Вы узнаете о героической обороне Гуниба и его значении в истории региона.
Краеведческий музей
Погружение в многовековую историю края через уникальные экспонаты. Здесь собраны артефакты древних цивилизаций, национальная одежда, оружие и предметы быта. Особая гордость музея — возможность примерить традиционные костюмы и сделать фото в них.
Исторические места
Посещение знаковых локаций:
Беседка Шамиля — место, где завершилась многолетняя Кавказская война
Царская поляна — место, где останавливался император Александр 2
Царский тоннель — инженерное сооружение 19 века
Пикник в горах
После насыщенного дня нас ждёт уютный пикник на природе, где вы сможете попробовать настоящий горный шашлык. Также мы подготовили для вас развлекательную программу (стрельба из лука, игры и т. д.).
Мастер-класс по лезгинке
Знакомство с древним танцем народов Кавказа. Опытный хореограф научит основным движениями расскажет о традициях, связанных с этим танцем. Дополнение: по желанию туристов или в связи с погодными условиями, пикник и мастер-класс по лезгинке можно заменить на Гамсутль.
Завершение дня
Возвращение в гостевой дом на ужин.
Водные чудеса
Основные моменты:
Завтрак
Поляна Айвазовского
Салтинский водопад
Водопады Тобот и Итлятляр
Каньон Цолотль
Обед
Экстрим-активности
Матлас
Ужин
Пошаговое описание:
Завтрак в гостевом доме.
Поляна Айвазовского
Место, вдохновившее великого художника на создание пейзажей. Здесь вы увидите уникальную гору, напоминающую седло, и извилистую дорогу, ведущую к аулу.
Салтинский водопад
Уникальное природное явление — водопад, падающий сквозь отверстие в скале. Вода создаёт удивительные световые эффекты, отражаясь от мокрых стен теснины.
Водопады Тобот и Итлятляр
Посещение живописных водопадов, низвергающихся с горных вершин. Вы узнаете легенды, связанные с этими природными чудесами, и сделаете незабываемые фотографии.
Каньон Цолотль
Прогулка по узкому ущелью с отвесными скалами. Здесь природа создала удивительные формы рельефа, а на дне каньона протекает горная река.
Обед
Традиционный дагестанский обед с местными деликатесами.
Активный отдых
Для любителей экстрима доступны:
Катание на квадроциклах
Верховая езда
Зиплайн
Рафтинг (в сезон)
Водопады Матласа
Завершающий пункт программы дня — посещение живописных водопадов и отдых у горной реки.
Возвращение в гостевые дома и ужин.
Жемчужина Дагестана
Основные моменты:
Завтрак
Ирганайское водохранилище
Сулакский каньон
Обед
Комплекс Пещера Нохъо
Бархан Сарыкум
Трансфер
Пошаговое описание:
Завтрак в гостевом доме.
Ирганайское водохранилище
Прогулка вдоль зеркальной глади, отражающей горные вершины. Вы сможете сделать потрясающие фото на фоне водной глади и окружающих пейзажей.
Сулакский каньон
Прогулка на катере по одному из глубочайших каньонов мира. Вы увидите отвесные скалы, достигающие высоты более 1900 метров, и услышите легенды, связанные с этим местом.
Обед
Комплекс Пещера Нохъо
Посещение уникального туристического объекта с:
- Навесными мостами
- Экстрим-тропой
- Возможностью прыжков с верёвкой
Бархан Сарыкум
Единственный в Европе песчаный массив, где снимали знаменитый фильм Белое солнце пустыни. Вы узнаете о редкой флоре и фауне этого уникального места.
Завершение тура
Трансфер в аэропорт или место сбора. Во время поездки вы сможете ещё раз насладиться горными пейзажами и сделать последние фотографии на память.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер на современных внедорожниках (Toyota, Lexus, Kia, Hyundai) с опытными водителями по всему маршруту
- Профессиональный гид-сопровождающий, который знает все секреты региона и увлекательно рассказывает об истории и культуре
- Полное питание: Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) Кофе-брейки с ароматным чаем и кофе на локациях Дегустация национальных блюд Традиционные пикники в горах
- Проживание в уютных гостевых домах: Комфортные номера со всеми удобствами Размещение в горах с потрясающими видами Тёплый приём и дагестанское гостеприимство
- Экскурсионная программа: Посещение всех запланированных достопримечательностей Прогулки по историческим местам Доступ к смотровым площадкам Культурные мероприятия
- Культурная программа: Мастер-класс по традиционному танцу лезгинка Знакомство с национальным бытом Участие в местных праздниках (при совпадении дат)
- Сервис и поддержка: Круглосуточная поддержка гида Помощь в организационных вопросах Фотосъёмка на память Консультации по всем вопросам
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты до Махачкалы и обратно
- Одноместное размещение
- Проживание до и после тура
- Завтрак в первый день тура и ужин в последний
- Личные траты на сувениры, украшения и т. п
- Экстремальные виды развлечений: зиплайн (около 1500 руб), прыжок с веревкой (7-9 тыс руб), езда на лошадях (до 3 тыс руб), прогулка на катере (1000 руб), прогулка на sup-бордах (1000 руб в час), рафтинг (3000 руб), гидроцикл, квадроцикл
- Входные билеты в комплекс Пещера Нохъо (500 руб)
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Почему стоит выбрать нас?
1. Сертифицированные гиды, которые знают все и даже больше.
2. Комфортные джипы (Toyota, Lexus, Kia, Hyundai) и самые внимательные водители.
3. Небольшая компания (до 16 человек).
4. Проживание в комфортных гостевых домах в горах со всеми удобствами.
5. Экстремальные виды развлечений (в зависимости от сезона и погодных условий): прогулка на лошадях, катание на катерах, sup-прогулка, зиплайн, прыжки с веревкой.
6. Море ярких фоток и видео от наших гидов.
7. Новые знакомства, эмоции, впечатления, факты, истории о традициях и культуре народов Дагестана, рассветы и закаты в горах.
8. Вкуснейшая национальная кухня, а также кофе в турке и чай в самоваре, сваренный нашими гидами на локациях.
9. Поддержка на всех этапах 247, помощь в выборе отелей, рекомендации по туру и для тех, кто хочет насладиться временем до и после тура
Важная информация:
Обращаем ваше внимание, что мы оставляем за собой право вносить изменения в программу в случае неблагоприятных условий, ограничений, задержек и других непредвиденных обстоятельств.
Пожелания к путешественнику
В Дагестане, как и в любом другом регионе со своими традициями и обычаями, важно уважительно относиться к местным нормам поведения, и это касается в том числе одежды.
Женщин просим выбирать закрытую одежду: длинные платья, юбки и брюки из непрозрачной ткани. Избегайте глубоких вырезов, открытых плеч и живота.
Мужчинам необходимо отдать предпочтение длинным брюкам и рубашкам. Майки-безрукавки и короткие шорты не приветствуются (можно шорты ниже колена), особенно в сельской местности.
В горы стоит взять тёплые вещи и ветровку, поскольку погода там может резко меняться. Удобная закрытая обувь пригодится для длительных прогулок.