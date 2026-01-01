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Дагестанский экспресс: лучшие виды и древние города за 3 дня

За три дня вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана
Дагестанский экспресс: лучшие виды и древние города за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанский экспресс: лучшие виды и древние города за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанский экспресс: лучшие виды и древние города за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Сулакский каньон, прогулка на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу, призрачный аул Гамсутль, горный Гуниб и древний Дербент с крепостью Нарын-Кала. Финал путешествия — легендарный экраноплан Лунь на фоне заката над Каспийским морем. Продуманная программа, комфортные переезды и сопровождение гида делают этот тур идеальным для первого знакомства с Дагестаном и ярких фотографий на память.

Программа тура по дням

1 день

Гамсутль, Гуниб (или Кахиб - Гоор)

Завтрак в отеле

В 08:00 Мы отправимся в путешествие к селу Гамсутль — призраку горного Дагестана, расположенному в 150 км от Махачкалы. Дорога займёт около трёх часов и пройдёт через Гимринский тоннель (самый длинный автодорожный тоннель России, 4 км) с остановкой для фото у Ирганайского водохранилища.

В Гамсутле нас ждёт подъём на внедорожниках до старта пешеходного маршрута, а затем — полуторачасовая прогулка по лесной тропе к заброшенному аулу. Мы исследуем старинные улочки и дома, насладимся фантастическими видами на ущелье и узнаем историю последнего жителя села — Абдулжалила Абдулжалилова, покинувшего Гамсутль в 2015 году.

Важно: Подъем в Гамсутль является несложным, но требует физической подготовки и хорошего самочувствия. Если Вы плохо себя чувствуете или имеете проблемы со здоровьем, то можно остаться на плато насладиться видами и перекусить в кафе. На данном маршруте необходимо надеть удобную непромокаемую спортивную обувь, которая фиксирует голеностоп и имеет протекторы на подошве, а также взять с собой солнцезащитный крем, воду и головной убор.

После Гамсутля мы направимся в Гуниб — горный музей под открытым небом с уникальным микроклиматом и богатой историей. Здесь нас ждёт обед с элементами национальной кухни (включён в стоимость), а также знакомство с местами, связанными с окончанием Кавказской войны (пленение Шамиля в 1859 году) и вдохновлявшими художника Айвазовского.

(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Гамстуль - Гуниб на равнозначную экскурсию в древние аулы Кахиб - Гоор)

Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия 22:00. Ночь в отеле.

Гамсутль, Гуниб (или Кахиб - Гоор)Гамсутль, Гуниб (или Кахиб - Гоор)Гамсутль, Гуниб (или Кахиб - Гоор)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сулакский каньон, катер, Нохъо

Для комфортного начала путешествия просим вас прибыть в Махачкалу до 13:00. Встреча участников организуется двумя способами:

В аэропорту Махачкалы — напротив терминала А, у памятника Ахмет-Хану Султану

На железнодорожном вокзале — у центрального входа

Важные организационные условия:

  • Сбор всей группы проводится строго до 13:00

  • Предоставляется групповой трансфер от аэропорта/вокзала

  • Участники, опоздавшие к назначенному времени, должны самостоятельно присоединиться к группе

  • При отсутствии подходящих рейсов рекомендуем прибыть накануне тура, можем забронировать дополнительную ночь в гостинице, а также предоставить трансфер. (за дополнительную плату)

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18-00 до 21-00. Для этого Обязательно указывайте номера туристов.

Наше путешествие начнётся со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. После полуторачасового переезда мы окажемся на смотровой площадке у Чиркейского водохранилища, расположенной на высоте 1 500 м над уровнем моря. Отсюда открываются захватывающие виды на реку Сулак и окружающие горные хребты.

Далее нас ждёт прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Это уникальная возможность увидеть скальные берега и отдалённые участки каньона с воды, сделать эффектные фото и зарядиться положительными эмоциями.

После водной прогулки мы отправимся в посёлок Дубки, откуда открывается один из лучших видов на Сулакский каньон. Здесь будет время насладиться пейзажами и запечатлеть их на фото.

Обед по маршруту тура (включён в стоимость) познакомит нас с местными вкусами.

Завершим день посещением пещерного комплекса Нохъо (оплата на месте) — настоящего лабиринта из скал с подвесными мостами и смотровыми площадками. Мы прогуляемся по тропам, откроем для себя скрытые ракурсы каньона и насладимся атмосферой горного чуда. Для любителей острых ощущений доступны дополнительные развлечения (оплачиваются на месте самостоятельно): зиплайн, тарзанка и качели над пропастью.

Прибытие в Махачкалу после 19:00.

Размещение в отеле в Махачкале.

Сулакский каньон, катер, НохъоСулакский каньон, катер, НохъоСулакский каньон, катер, Нохъо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дербент - Нарын-Кала - экраноплан Лунь

Завтрак в отеле.

09:00 Переезд на экскурсию в Дербент

Наш путь лежит в Дербент — древнейший город России с пятитысячелетней историей, где переплелись культуры трёх религий. Мы окунёмся в атмосферу восточного города, прогулявшись по старинным кварталам и посетив ключевые достопримечательности:

Цитадель Нарынкала — доарабская крепость, сохранившаяся с древних времён. Её стены, подземные водохранилища и панорамные виды перенесут нас в прошлое, позволяя ощутить дух старинного Дербента.

Магалы — лабиринты узких улочек с двухэтажными домами из известняка. Здесь время словно остановилось: можно услышать звуки молитв, уловить аромат свежеиспечённого хлеба и заглянуть в ремесленные лавки.

Джумамечеть (733734 гг.) — древнейшая мечеть России, архитектурный ансамбль с медресе и жилыми помещениями. Её многовековая история отражена в надписях на стенах и элементах реконструкции.

После осмотра исторических памятников нас ждёт обед в городском кафе (включён в стоимость).

Завершим день поездкой к экраноплану Лунь — легендарной советской разработке, прозванной каспийским монстром. Мы узнаем о его уникальной судьбе, сделаем фото на фоне Каспийского моря и насладимся закатом над водой.

Возвращение в Махачкалу в Аэропорт. Рекомендуемое время вылета 21:00 - 21:30.

Дербент - Нарын-Кала - экраноплан ЛуньДербент - Нарын-Кала - экраноплан ЛуньДербент - Нарын-Кала - экраноплан Лунь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в Махачкале и обратно
  • Транспортное обслуживание по всей программе тура
  • 2 ночи в отеле в Махачкале с удобствами и завтраками
  • Завтраки + 3 обеда по маршруту
  • Экскурсионное сопровождение с входными билетами и эко-сборами
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Что не входит в цену
  • Пещеры Нохъо - от 600
  • Экстрим-развлечения: зиплайн, тарзанка
  • Дополнительное питание: комплексный ужин - 1 000
  • Туристический налог - от 100 с человека
  • Дополнительная ночь в Махачкале: 2местный / 1местный - 6 500 3местный - 7 500 (включен завтрак и трансфер)
  • Дополнительная ночь в Дербенте: 2местный / 1местный - 9 000 3местный - 10 000 (включен завтрак, трансфер не входит)
О чём нужно знать до поездки

Мы тщательно продумали этот тур, чтобы вы увидели самые впечатляющие уголки Дагестана и получили яркие эмоции при максимальном комфорте.

Каждый день включает уникальные маршруты, прогулки по горам и историческим городам, а также удобные переезды с сопровождением опытного гида.

Пожалуйста, учитывайте, что Дагестан — многонациональный и преимущественно мусульманский регион. Следуя нашим рекомендациям по одежде, поведению и безопасности, вы сможете полностью насладиться путешествием и оставить о нём только самые приятные впечатления.

Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности и всегда готовы помочь с организационными вопросами, трансфером и советами по маршруту.

Пожелания к путешественнику

1. Физическая подготовка

  • Тур включает активные пешеходные маршруты и подъём в аул Гамсутль (1,5 часа по горной тропе).

  • Подъём лёгкий, но требует среднего уровня физической подготовки и хорошего самочувствия.

  • Для тех, кто не готов к подъёму, есть возможность остаться на плато и наслаждаться видами.

2. Безопасность

  • Соблюдайте технику безопасности в автобусе и на маршрутах.

  • Следуйте рекомендациям гида, не подходите к обрывам и открытым отвесным участкам.

  • Не отходите от группы без разрешения гида.

3. Одежда и поведение

  • Дагестан — многонациональный регион с богатой культурой и традициями, где ценят уважение и вежливость.

  • Рекомендуется носить сдержанную одежду: закрытые плечи и колени, избегать мини-юбок, прозрачных или сильно обтягивающих вещей.

  • Допустимы футболки, бриджи, юбки ниже колен.

  • Девушкам рекомендуется иметь платок для посещения мечетей и религиозных объектов.

  • Старайтесь вести себя спокойно и дружелюбно: громкий смех, активные проявления чувств и открытый торс в общественных местах могут привлекать лишнее внимание.

  • Будьте вежливы к местным жителям: приветствуйте, отвечайте на улыбки, принимайте радушные приглашения на чай или угощения.

  • Мужчинам рекомендуется проявлять уважение к женщинам: избегать громких комментариев и демонстративного внимания к незнакомым людям.

4. Транспорт

  • Для групп от 8 человек — автобус Mercedes Sprinter (до 20 мест), для мини-групп до 7 человек — минивэн.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виталий
Виталий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже несколько лет создаю и провожу туры по Кавказу и Закавказью. Большой опыт в организации авторских путешествий по Грузии, Армении, Азербайджану. Северный Кавказ, особенно величие и красоты Дагестана, вдохновляют на оригинальные маршруты. Поехали с нами за новыми эмоциями - увидите все сами!

Тур входит в следующие категории Дербента

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