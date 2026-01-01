1 день

Гамсутль, Гуниб (или Кахиб - Гоор)

Завтрак в отеле

В 08:00 Мы отправимся в путешествие к селу Гамсутль — призраку горного Дагестана, расположенному в 150 км от Махачкалы. Дорога займёт около трёх часов и пройдёт через Гимринский тоннель (самый длинный автодорожный тоннель России, 4 км) с остановкой для фото у Ирганайского водохранилища.

В Гамсутле нас ждёт подъём на внедорожниках до старта пешеходного маршрута, а затем — полуторачасовая прогулка по лесной тропе к заброшенному аулу. Мы исследуем старинные улочки и дома, насладимся фантастическими видами на ущелье и узнаем историю последнего жителя села — Абдулжалила Абдулжалилова, покинувшего Гамсутль в 2015 году.

Важно: Подъем в Гамсутль является несложным, но требует физической подготовки и хорошего самочувствия. Если Вы плохо себя чувствуете или имеете проблемы со здоровьем, то можно остаться на плато насладиться видами и перекусить в кафе. На данном маршруте необходимо надеть удобную непромокаемую спортивную обувь, которая фиксирует голеностоп и имеет протекторы на подошве, а также взять с собой солнцезащитный крем, воду и головной убор.

После Гамсутля мы направимся в Гуниб — горный музей под открытым небом с уникальным микроклиматом и богатой историей. Здесь нас ждёт обед с элементами национальной кухни (включён в стоимость), а также знакомство с местами, связанными с окончанием Кавказской войны (пленение Шамиля в 1859 году) и вдохновлявшими художника Айвазовского.

(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Гамстуль - Гуниб на равнозначную экскурсию в древние аулы Кахиб - Гоор)

Возвращение в Махачкалу. Ориентировочное время прибытия 22:00. Ночь в отеле.

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