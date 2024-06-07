Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты. читать дальше
Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей.
Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны…
И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!!
Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!
Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам.
Дагестан на максимум!
Тур просто бомба! За 5 дней моя читать дальше
семья получила самые офигительные ощущения. Побывали в самых волшебных, красивых, умопомрачительных местах Дагестана. Дети в восторге. Еда очень вкусная, разнообразная. После всех приемов пищи мы не выходили, а "выкатывались" из столовых, потому что всегда подавали огромное количество вкусных блюд, от которых невозможно отказаться! Несмотря на то что дети кушают не все- мои ребята были в егда сыты, потому что с персоналом можно было договориться на отдельные блюда и все благодаря нашему Гиду Рустаму.
Рустам самый обалденный гид. Историю Дагестана знает как свои 5 пальцев. Очень много интересных историй. Общительный, отзывчивый, весёлый джигит. Всегда придёт на помощь, ответит на любые вопросы интересующие тебя. Детям было очень жалко расставаться с ним.
Наша группа была из 7 человек и это большой плюс, машина комфортабельная, чистая.
Вообщем: ребята Дагестан на максимум с Рустамом это просто 🔥! Отпуск получился волшебным! Спасибо большое за все!
Рустаму отдельный респект!!!!!!!!!!
Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в читать дальше
глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.
Тур прошел отлично.
Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона читать дальше
с помощью данного тура.
Всё было достаточно тщательно организовано и не пришлось ни о чем думать самой (кроме того какие сувениры везти родным 😁).
К сожалению, есть один непредсказуемый факт, на который невозможно повлиять - это погода. Особенно капризная в горах, она не дала нам добраться до одного из пунктов назначения, но он был оперативно заменен другой достопримечательностью, которую мы посетили.
Отдельное спасибо гиду Рустаму, который очень интересно и подробно рассказал об обычаях разных народов Дагестанской республики.
В общем, если вы ещё думаете, с чего начать свое знакомство с Дагестаном - то рекомендую данный тур. Вы точно не пожалеете!
До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭 читать дальше
Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан)
Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!
Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан читать дальше
можно увидеть разным: грязным, шумным, безликим. Но Вы никогда не отнимите у Дагестана 2 главных его ингредиента -природу и людей🙌
Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам.
Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джип-туры»
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