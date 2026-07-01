Описание тура
Представляем вашему вниманию обновленную программу тура, разработанную с учетом многолетнего опыта и пожеланий наших гостей.
Преимущества нашего предложения:
1. Насыщенный маршрут: За три дня вы посетите самые живописные места региона, включая популярные смотровые площадки и уникальные, малоизвестные локации.
2. Комфортное размещение: Проживание предусмотрено в современных и уютных барнхаусах с панорамными видами на горы (одна ночь) и в отеле в городе Дербент (одна ночь).
3. Персональный подход: Мы формируем небольшие группы, что позволяет уделить максимум внимания каждому участнику тура.
4. Формат Все включено: В стоимость входит трехразовое питание, транспортное обслуживание, сопровождение квалифицированного гида, входные билеты, экскурсии, развлекательные мероприятия (катание на катере, джиппинг), мастер-классы и, конечно же, кофе, приготовленный гидом в горах.
5. Оптимизированный тайминг: Грамотно составленное расписание позволит вам насладиться красотой природы и достопримечательностями вдали от большого скопления туристов.
6. Полная поддержка: Мы оказываем помощь в подборе авиабилетов до и после тура, а также обеспечиваем круглосуточную поддержку организатора.
7. Яркие впечатления: Приготовьтесь к восхитительным пейзажам, незабываемым эмоциям и ярким приключениям.
Дагестан заслуженно называют мини-вселенной, ведь здесь вы найдете все разнообразие природных ландшафтов.
В программе тура вас ждут: величественные каньоны, живописные горы, шумные водопады, песчаные барханы, глубокие ущелья, узкие теснины, древние аулы, террасированные поля и, конечно же, теплое Каспийское море с чистым песчаным берегом.
Дополнят ваши впечатления аутентичная национальная кухня и гостеприимство местных жителей.
- В программе тура вас ждут захватывающие приключения и знакомство с уникальными достопримечательностями Дагестана:
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону: Ощутите прилив энергии, проплывая под живописными водопадами Сулакского каньона. Полюбуйтесь бирюзовыми водами и грандиозными видами одного из самых глубоких каньонов в мире, который оставит незабываемые впечатления.
- Аул-призрак Гамсутль (Дагестанский Мачу-Пикчу): Посетите один из древнейших аулов, овеянный тайнами и легендами.
- Бархан Сарыкум: Прогуляйтесь по крупнейшему песчаному бархану в Европе, почувствуйте себя в миниатюрной пустыне, насладитесь релаксацией и уникальными пейзажами.
- Подземный Салтинский водопад: Откройте для себя единственный в Дагестане подземный водопад, путь к которому лежит через узкую и живописную Салтинскую теснину.
- Ветреные качели: Почувствуйте, прилив адреналина, катаясь на качелях высотой 4 метра с захватывающим видом на горы и водохранилища. Сделайте уникальные фотографии на память.
- Крепость Нарын-Кала (Дербент): Осмотрите легендарную персидскую цитадель, включенную в список Всемирного наследия Юнеско как значимый исторический и культурный памятник.
- Экраноплан Лунь (Каспийский Монстр): Увидите уникальный гибрид корабля и самолета, гордость советской эпохи и одну из самых популярных достопримечательностей Дербентского района.
- Мультимедийный фонтан (Дербент): Насладитесь зрелищным представлением самого крупного мультимедийного фонтана в России, где струи воды рисуют в воздухе красочные картины, напоминающие фейерверк.
- Джума-мечеть (Дербент): Посетите старейшую мечеть в России и Снг, построенную в 734 году и действующую по сей день.
- Магалы (Дербент): Прогуляйтесь по старинным кварталам, основанным 1300 лет назад, где время словно замерло между средневековьем и современностью.
- Чохские террасы: Полюбуйтесь искусственно созданными террасированными полями в горах, предназначенными для выращивания зерновых, овощей и фруктов.
- Гимринский тоннель: Проедете через самый длинный автодорожный тоннель в России (4303 метра), соединяющий Буйнакск и село Гимры.
- Водохранилища Дагестана: Увидите такие водохранилища, как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское. Сочетание величественных скал и изумрудной водной глади не оставит вас равнодушными.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, катера, бархан Сарыкум
Главные впечатления дня
Сулакский каньон,Бархан сарыкум,Главрыба,Чиркейское водохранилище,Джипинг,Катание на катерах,Смотровые площадки
Пошаговое описание дня
Приготовьтесь к захватывающему путешествию, где могучие каньоны, бескрайние дюны и бирюзовые воды создают поистине впечатляющий пейзаж. Этот день станет калейдоскопом ярких эмоций и незабываемых впечатлений, оставив в вашей памяти живописные картины Дагестана.
Начало Вашего Приключения:
Удобные Варианты Встречи: Мы предлагаем два варианта встречи, чтобы сделать начало вашего тура максимально комфортным:
Аэропорт Уйташ (7:00): Идеально для тех, кто прилетает в первый день тура. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 6:30 утра, чтобы избежать задержек и в полной мере насладиться программой.
Южная Автостанция Махачкалы (8:00): Подходит для тех, кто прибыл в Дагестан заранее и хочет начать свое приключение из столицы.
Подробное Описание Вашего Дня:
Бархан Сарыкум: Прикосновение к Пустыне. После сбора группы мы отправимся к Бархану Сарыкум самому большому песчаному бархану в Европе. Подготовьте свои самые эффектные наряды и позы для незабываемой фотосессии на фоне этих величественных дюн.
Сулакский Каньон: Покоряя Воды на Катере. Вас ждет захватывающее катание на катерах по изумрудным водам Сулакского каньона, с прохождением прямо под живописными водопадами. Для этого мы спустимся на внедорожниках по захватывающей горной дороге к речному причалу в селе Зубутли.
Экотуркомплекс Главрыба: Гастрономическое Удовольствие. Обед пройдет в знаменитом экотуркомплексе Главрыба, одном из лучших форелевых хозяйств региона, расположенном на берегу реки Сулак. Насладитесь свежей форелью, приготовленной по традиционному рецепту, или выберите шашлык из курицы или аварский хинкал.
Хадум и Язык Тещи: Головокружительные Панорамы. Полюбуйтесь захватывающими видами со смотровой площадки Хадум, расположенной в поселке Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Посетите скалистый выступ Язык Тещи, откуда открывается потрясающая панорама на начало каньона и Чиркейскую дамбу крупнейшую арочную плотину в России. Эта смотровая площадка настоящий рай для любителей острых ощущений и экстремальных фото.
Чиркейское Водохранилище: Бирюзовая Жемчужина Кавказа-крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, расположенный на реке Сулак. Насладимся потрясающим закатом, отражающимся в бирюзовых водах, и сделаем памятные фотографии.
Завершение дня
Отдых и Комфорт: После насыщенного дня вас ждет размещение в комфортабельных домиках комплекса Барн Хаус. Современные апартаменты с панорамным остеклением и террасами расположены среди живописных гор. Насладитесь незабываемыми видами с террасы в утренние часы. На территории комплекса доступны все необходимые удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха и бесплатный Wi-Fi
Вечер в Дагестанском Стиле: Вечером вас ждет ужин, во время которого будет подано традиционное блюдо аварской кухни.
После ужина вы сможете собраться у костра на специально оборудованной площадке, чтобы поделиться впечатлениями, послушать легенды от гида и насладиться теплой атмосферой дагестанского гостеприимства.
Гамстуль частичка затерянного мира, террасы, водопад
Главные впечатления дня
Аул призрак Гамсутль,Подземный водопад,Салтинская теснина,Чохские террасы,Кофе-брейк в горах.
Пошаговое описание дня
Начинаем с дагестанского завтрака в 8:00 и сразу в горы!
Этот день будет наполнен яркими впечатлениями и знакомством с уникальными местами:
Аул-призрак Гамсутль (Дагестанский Мачу-Пикчу): Отправимся исследовать одно из древнейших поселений России, расположенное на высоте 1500 метров и поражающее своей архитектурой и живописным местоположением.
Первым делом, пока еще не жарко, мы направимся к Гамсутлю. У подножия горы мы пересядем на внедорожники, чтобы максимально приблизиться к аулу, а оставшуюся часть пути (около 40 минут) пройдем пешком.
Обед с дагестанским колоритом: После спуска с горы нас ждет сытный и вкусный обед с шашлыком, пловом, ботишал и лагманом, а также чаем, нарезкой и компотом.
Чохские террасы: Посетим искусственно созданные террасы, где зародилась культура возделывания земли.
Здесь гид приготовит ароматный кофе, которым вы сможете насладиться, любуясь потрясающими видами.
Салтинская теснина: Оценим красоту этого удивительного памятника природы протяженностью 500 метров.
Мы пройдем по узкой тропе вдоль теснины, где стены высотой до 15 метров постепенно сужаются, а в конце пути нас ждет сказочный подземный водопад.
Подземный Салтинский водопад: Откроем для себя настоящее чудо природы, 20-метровый водопад, скрытый под землей и являющийся одним из самых необычных и интересных мест Дагестана. С 1983 года это место является памятником природы.
Завершение дня
Прибытие в Дербент и заселение в отель: Далее нас ждет переезд в самый древний город России, Дербент, где мы заселимся в отель.
Ужин с блюдами южного Дагестана: После заселения мы поужинаем, отведав табасаранское чуду одно из самых вкусных блюд южного Дагестана.
Свободное время в Дербенте:
Вечером у вас будет возможность:
Искупаться в море (температура воды летом достигает +26).
Посмотреть мультимедийный фонтан (вход бесплатный, с 18:00 до 22:00).
Прогуляться по красивым улицам города: улице Мамедбекова (вдоль крепостной стены), переулку Казем-Бека (улица счастливых людей) или набережной на улице Х. Тагиева.
Дербент через века: Шелковый путь, экраноплан Лунь
Главные впечатления дня
Крепость Нарын-Кала,Магалы,Джума Мечеть,экраноплан Лунь,Базар
Пошаговое описание дня
В 8:00 завтракаем, выезжаем из отеля, загружаем багаж в транспорт и отправляемся знакомиться с Экранопланом и историческим Дербентом.
Экраноплан Лунь: Этот гибрид корабля и самолета, гордость советского флота (ударный ракетоносец проекта 903), впечатлит вас своими размерами и мощью, став отличным фоном для запоминающихся фотографий.
Крепость Нарын-Кала (Дербент): Главная достопримечательность Дербента, построенная в Vi веке по приказу персидского правителя, является одной из самых больших и древних крепостей в России.
Мы прогуляемся по крепости, по старинным улочкам магалов, заглянем в Джума-мечеть, и я расскажу вам все тайны, легенды и историю Дербента.
Магалы (Дербент): Эти исторические кварталы в старой части Дербента сохранили многовековые дома, мечети и восточные бани.
Джума-мечеть (Дербент): Старейшая мечеть в России и Снг (построена в 733-734 годах).
Базар и сувениры: Далее нас ждет прогулка по местному рынку и сувенирным магазинам!
Что привезти домой?
o Серебряные украшения (серьги, браслеты, кольца).
o Папахи, рога, ножи, кинжалы, ковры, посуду.
o Магниты, календарики, открытки, кружки, значки.
o Бурку, тапочки, изделия из овчины и кожи.
o Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, варенье, мясо и т. п.
Обед в этно-доме: Наш заключительный обед пройдет в необычной атмосфере - в традиционном этно-доме с низкими столами и удобными подушками. Здесь мы попробуем блюда южного Дагестана и примерим национальные костюмы (для фото).
Также мы подведем итоги нашей квест-игры и вручим небольшие, но приятные призы победителям!
Завершение тура и вылет.
Программа тура завершается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.
Далее мы отвезем вас в две точки:
1. В аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендуем бронировать билеты на вылет после 19:00).
2. В Махачкалу на южную автостанцию (если вы остаетесь в Дагестане, могу помочь с размещением в проверенном отеле или апартаментах).
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Барн Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение 2х и 3х местное)
- Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание свяжитесь со мной и мы обсудим ваш рацион
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Джипинг
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньоны
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
- Кофе сваренное на смотровых площадках + вкуснящки к нему
- Уазики для подъема в Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
- Техническая поддержки
Что не входит в цену
- Перелеты
О чём нужно знать до поездки
Наши гиды и организаторы сделают все возможное и даже невозможное, чтобы вы остались довольны! Наша главная цель чтобы вы мечтали вернуться к нам снова и делились яркими впечатлениями со своими близкими.
О внешнем виде: Мужчинам: Не рекомендуется ходить с обнаженным торсом, в коротких шортах выше колен или обтягивающих джинсах.
Девушкам: Нежелательно надевать мини-юбки, короткие топы или просвечивающую одежду.
Помните о гостеприимстве: Жители Дагестана очень дружелюбны и гостеприимны. Уважайте местные обычаи и традиции, и вам всегда улыбнутся, накормят и предложат помощь.
Кому подойдет этот тур? Этот тур для тех, кто любит веселую компанию и активный отдых!
Кому не стоит ехать в этот тур? Этот тур не для тех, кто предпочитает унылое времяпровождение
Что взять с собой в тур: Удобная одежда для поездок в горы: Спортивные костюмы, джинсы, брюки, платья, юбки, футболки, кофты главное, чтобы было комфортно и не сковывало движения. Избегайте короткой и обтягивающей одежды. Удобная обувь: Забудьте о каблуках! Кроссовки, кеды или спортивные сандалии лучший выбор для активного отдыха. Паспорт: Не забудьте документ, удостоверяющий личность. Зарядное устройство: Для ваших гаджетов. Личные лекарства: Если принимаете какие-либо специфические препараты, обязательно возьмите с собой. Солнцезащитный крем: Защитите кожу от яркого солнца. Головной убор: Панама, шляпа или кепка для защиты от солнца. Купальник/плавки: Планируете окунуться в водохранилище (вода прохладная даже летом) или Каспийское море? Не забудьте купальные принадлежности! Рекомендуется закрытый купальник, но можно и в шортах искупаться. Дождевик: Погода в горах непредсказуема, поэтому лучше подстраховаться. Наличные деньги: В селах часто нет возможности расплатиться картой, поэтому имейте при себе достаточно наличных. Оплата развлечений и дополнительных услуг обычно только наличными.
Можно ли ехать в тур одному? Да, конечно! По вашему желанию мы поможем найти вам попутчика для совместного размещения (если не хотите доплачивать за одноместный номер).
Группа в Whatsapp:
За неделю до начала тура создается группа в Whatsapp, где участники могут познакомиться, задать вопросы менеджеру и обсудить детали поездки.
Проживание:Барн-хаус: Уютный комплекс со всеми удобствами: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха, костровая зона и бесплатный Wi-Fi. Здесь вы сможете насладиться уединением с природой и комфортным отдыхом. Вечером можно собраться у костра и поиграть в игры с гидом. Отель в Дербенте: Расположен прямо на берегу Каспийского моря. Рядом находится красивая набережная, где можно приятно провести вечер.
Пожелания к путешественнику
Уважаемые гости, знайте! Наши гиды и организаторы сделают Все Возможное И Невозможное для того чтобы вы были довольны, основная наша Задача: чтобы наши гости мечтали к нам вернуться, и по окончанию Тура делились хорошими впечатлениями со своими друзьями и родственниками.
Как Одеваться Нельзя?
Мужчинам не рекомендую ходить с открытым торсом и носить короткие шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Прилет И Вылет
Прилететь рекомендую заранее за 1 день до начала тура, вы спокойно отдохнете и подготовитесь к 1 дню тура, а мы вас проконсультируем с бронированием отеля или хостела.
В 1 день тура, мы заберем тех кто прилетел раньше, а после ориентировочно к 9:00 заберем людей которые прилетят в этот день, и начнем программу тура из аэропорта.
Вылет обратно рекомендую приобретать после 18:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1 час 30 минут от Дербента до аэропорта.
Народ В Дагестане всегда очень дружелюбный и гостеприимный. Если уважать местные обычаи и традиции, вам всегда улыбнуться, накормят и протянут руку помощи.
Кому Можно В Тур?
В этот тур можно тем кто любит веселую компанию и активный отдых!
Кому Нельзя В Тур?
В этот тур нельзя душнилам и тем кто не любит быть в коллективе.