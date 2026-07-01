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от 27 100 ₽ за человека

Описание тура

Представляем вашему вниманию обновленную программу тура, разработанную с учетом многолетнего опыта и пожеланий наших гостей.

Преимущества нашего предложения:

1. Насыщенный маршрут: За три дня вы посетите самые живописные места региона, включая популярные смотровые площадки и уникальные, малоизвестные локации.

2. Комфортное размещение: Проживание предусмотрено в современных и уютных барнхаусах с панорамными видами на горы (одна ночь) и в отеле в городе Дербент (одна ночь).

3. Персональный подход: Мы формируем небольшие группы, что позволяет уделить максимум внимания каждому участнику тура.

4. Формат Все включено: В стоимость входит трехразовое питание, транспортное обслуживание, сопровождение квалифицированного гида, входные билеты, экскурсии, развлекательные мероприятия (катание на катере, джиппинг), мастер-классы и, конечно же, кофе, приготовленный гидом в горах.

5. Оптимизированный тайминг: Грамотно составленное расписание позволит вам насладиться красотой природы и достопримечательностями вдали от большого скопления туристов.

6. Полная поддержка: Мы оказываем помощь в подборе авиабилетов до и после тура, а также обеспечиваем круглосуточную поддержку организатора.

7. Яркие впечатления: Приготовьтесь к восхитительным пейзажам, незабываемым эмоциям и ярким приключениям.

Дагестан заслуженно называют мини-вселенной, ведь здесь вы найдете все разнообразие природных ландшафтов.

В программе тура вас ждут: величественные каньоны, живописные горы, шумные водопады, песчаные барханы, глубокие ущелья, узкие теснины, древние аулы, террасированные поля и, конечно же, теплое Каспийское море с чистым песчаным берегом.

Дополнят ваши впечатления аутентичная национальная кухня и гостеприимство местных жителей.