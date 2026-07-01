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Отдых по-кавказски: 3 дня, всё включено

Красивая природа, яркие впечатления и острые ощущения ждут вас
Отдых по-кавказски: 3 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Отдых по-кавказски: 3 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Отдых по-кавказски: 3 дня, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Представляем вашему вниманию обновленную программу тура, разработанную с учетом многолетнего опыта и пожеланий наших гостей.

Преимущества нашего предложения:

1. Насыщенный маршрут: За три дня вы посетите самые живописные места региона, включая популярные смотровые площадки и уникальные, малоизвестные локации.

2. Комфортное размещение: Проживание предусмотрено в современных и уютных барнхаусах с панорамными видами на горы (одна ночь) и в отеле в городе Дербент (одна ночь).

3. Персональный подход: Мы формируем небольшие группы, что позволяет уделить максимум внимания каждому участнику тура.

4. Формат Все включено: В стоимость входит трехразовое питание, транспортное обслуживание, сопровождение квалифицированного гида, входные билеты, экскурсии, развлекательные мероприятия (катание на катере, джиппинг), мастер-классы и, конечно же, кофе, приготовленный гидом в горах.

5. Оптимизированный тайминг: Грамотно составленное расписание позволит вам насладиться красотой природы и достопримечательностями вдали от большого скопления туристов.

6. Полная поддержка: Мы оказываем помощь в подборе авиабилетов до и после тура, а также обеспечиваем круглосуточную поддержку организатора.

7. Яркие впечатления: Приготовьтесь к восхитительным пейзажам, незабываемым эмоциям и ярким приключениям.

Дагестан заслуженно называют мини-вселенной, ведь здесь вы найдете все разнообразие природных ландшафтов.

В программе тура вас ждут: величественные каньоны, живописные горы, шумные водопады, песчаные барханы, глубокие ущелья, узкие теснины, древние аулы, террасированные поля и, конечно же, теплое Каспийское море с чистым песчаным берегом.

Дополнят ваши впечатления аутентичная национальная кухня и гостеприимство местных жителей.

  • В программе тура вас ждут захватывающие приключения и знакомство с уникальными достопримечательностями Дагестана:
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону: Ощутите прилив энергии, проплывая под живописными водопадами Сулакского каньона. Полюбуйтесь бирюзовыми водами и грандиозными видами одного из самых глубоких каньонов в мире, который оставит незабываемые впечатления.
  • Аул-призрак Гамсутль (Дагестанский Мачу-Пикчу): Посетите один из древнейших аулов, овеянный тайнами и легендами.
  • Бархан Сарыкум: Прогуляйтесь по крупнейшему песчаному бархану в Европе, почувствуйте себя в миниатюрной пустыне, насладитесь релаксацией и уникальными пейзажами.
  • Подземный Салтинский водопад: Откройте для себя единственный в Дагестане подземный водопад, путь к которому лежит через узкую и живописную Салтинскую теснину.
  • Ветреные качели: Почувствуйте, прилив адреналина, катаясь на качелях высотой 4 метра с захватывающим видом на горы и водохранилища. Сделайте уникальные фотографии на память.
  • Крепость Нарын-Кала (Дербент): Осмотрите легендарную персидскую цитадель, включенную в список Всемирного наследия Юнеско как значимый исторический и культурный памятник.
  • Экраноплан Лунь (Каспийский Монстр): Увидите уникальный гибрид корабля и самолета, гордость советской эпохи и одну из самых популярных достопримечательностей Дербентского района.
  • Мультимедийный фонтан (Дербент): Насладитесь зрелищным представлением самого крупного мультимедийного фонтана в России, где струи воды рисуют в воздухе красочные картины, напоминающие фейерверк.
  • Джума-мечеть (Дербент): Посетите старейшую мечеть в России и Снг, построенную в 734 году и действующую по сей день.
  • Магалы (Дербент): Прогуляйтесь по старинным кварталам, основанным 1300 лет назад, где время словно замерло между средневековьем и современностью.
  • Чохские террасы: Полюбуйтесь искусственно созданными террасированными полями в горах, предназначенными для выращивания зерновых, овощей и фруктов.
  • Гимринский тоннель: Проедете через самый длинный автодорожный тоннель в России (4303 метра), соединяющий Буйнакск и село Гимры.
  • Водохранилища Дагестана: Увидите такие водохранилища, как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское. Сочетание величественных скал и изумрудной водной глади не оставит вас равнодушными.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, катера, бархан Сарыкум

Главные впечатления дня

Сулакский каньон,Бархан сарыкум,Главрыба,Чиркейское водохранилище,Джипинг,Катание на катерах,Смотровые площадки

Пошаговое описание дня

Приготовьтесь к захватывающему путешествию, где могучие каньоны, бескрайние дюны и бирюзовые воды создают поистине впечатляющий пейзаж. Этот день станет калейдоскопом ярких эмоций и незабываемых впечатлений, оставив в вашей памяти живописные картины Дагестана.

Начало Вашего Приключения:

Удобные Варианты Встречи: Мы предлагаем два варианта встречи, чтобы сделать начало вашего тура максимально комфортным:

Аэропорт Уйташ (7:00): Идеально для тех, кто прилетает в первый день тура. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 6:30 утра, чтобы избежать задержек и в полной мере насладиться программой.

Южная Автостанция Махачкалы (8:00): Подходит для тех, кто прибыл в Дагестан заранее и хочет начать свое приключение из столицы.

Подробное Описание Вашего Дня:

  • Бархан Сарыкум: Прикосновение к Пустыне. После сбора группы мы отправимся к Бархану Сарыкум самому большому песчаному бархану в Европе. Подготовьте свои самые эффектные наряды и позы для незабываемой фотосессии на фоне этих величественных дюн.

  • Сулакский Каньон: Покоряя Воды на Катере. Вас ждет захватывающее катание на катерах по изумрудным водам Сулакского каньона, с прохождением прямо под живописными водопадами. Для этого мы спустимся на внедорожниках по захватывающей горной дороге к речному причалу в селе Зубутли.

  • Экотуркомплекс Главрыба: Гастрономическое Удовольствие. Обед пройдет в знаменитом экотуркомплексе Главрыба, одном из лучших форелевых хозяйств региона, расположенном на берегу реки Сулак. Насладитесь свежей форелью, приготовленной по традиционному рецепту, или выберите шашлык из курицы или аварский хинкал.

  • Хадум и Язык Тещи: Головокружительные Панорамы. Полюбуйтесь захватывающими видами со смотровой площадки Хадум, расположенной в поселке Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Посетите скалистый выступ Язык Тещи, откуда открывается потрясающая панорама на начало каньона и Чиркейскую дамбу крупнейшую арочную плотину в России. Эта смотровая площадка настоящий рай для любителей острых ощущений и экстремальных фото.

  • Чиркейское Водохранилище: Бирюзовая Жемчужина Кавказа-крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, расположенный на реке Сулак. Насладимся потрясающим закатом, отражающимся в бирюзовых водах, и сделаем памятные фотографии.

Завершение дня

Отдых и Комфорт: После насыщенного дня вас ждет размещение в комфортабельных домиках комплекса Барн Хаус. Современные апартаменты с панорамным остеклением и террасами расположены среди живописных гор. Насладитесь незабываемыми видами с террасы в утренние часы. На территории комплекса доступны все необходимые удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха и бесплатный Wi-Fi

Вечер в Дагестанском Стиле: Вечером вас ждет ужин, во время которого будет подано традиционное блюдо аварской кухни.

После ужина вы сможете собраться у костра на специально оборудованной площадке, чтобы поделиться впечатлениями, послушать легенды от гида и насладиться теплой атмосферой дагестанского гостеприимства.

Сулакский каньон, катера, бархан СарыкумСулакский каньон, катера, бархан СарыкумСулакский каньон, катера, бархан Сарыкум
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гамстуль частичка затерянного мира, террасы, водопад

Главные впечатления дня

Аул призрак Гамсутль,Подземный водопад,Салтинская теснина,Чохские террасы,Кофе-брейк в горах.

Пошаговое описание дня

Начинаем с дагестанского завтрака в 8:00 и сразу в горы!

Этот день будет наполнен яркими впечатлениями и знакомством с уникальными местами:

  • Аул-призрак Гамсутль (Дагестанский Мачу-Пикчу): Отправимся исследовать одно из древнейших поселений России, расположенное на высоте 1500 метров и поражающее своей архитектурой и живописным местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко, мы направимся к Гамсутлю. У подножия горы мы пересядем на внедорожники, чтобы максимально приблизиться к аулу, а оставшуюся часть пути (около 40 минут) пройдем пешком.

  • Обед с дагестанским колоритом: После спуска с горы нас ждет сытный и вкусный обед с шашлыком, пловом, ботишал и лагманом, а также чаем, нарезкой и компотом.

  • Чохские террасы: Посетим искусственно созданные террасы, где зародилась культура возделывания земли.

Здесь гид приготовит ароматный кофе, которым вы сможете насладиться, любуясь потрясающими видами.

  • Салтинская теснина: Оценим красоту этого удивительного памятника природы протяженностью 500 метров.

Мы пройдем по узкой тропе вдоль теснины, где стены высотой до 15 метров постепенно сужаются, а в конце пути нас ждет сказочный подземный водопад.

  • Подземный Салтинский водопад: Откроем для себя настоящее чудо природы, 20-метровый водопад, скрытый под землей и являющийся одним из самых необычных и интересных мест Дагестана. С 1983 года это место является памятником природы.

Завершение дня

Прибытие в Дербент и заселение в отель: Далее нас ждет переезд в самый древний город России, Дербент, где мы заселимся в отель.

Ужин с блюдами южного Дагестана: После заселения мы поужинаем, отведав табасаранское чуду одно из самых вкусных блюд южного Дагестана.

Свободное время в Дербенте:

Вечером у вас будет возможность:

Искупаться в море (температура воды летом достигает +26).

Посмотреть мультимедийный фонтан (вход бесплатный, с 18:00 до 22:00).

Прогуляться по красивым улицам города: улице Мамедбекова (вдоль крепостной стены), переулку Казем-Бека (улица счастливых людей) или набережной на улице Х. Тагиева.

Гамстуль частичка затерянного мира, террасы, водопадГамстуль частичка затерянного мира, террасы, водопадГамстуль частичка затерянного мира, террасы, водопад
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дербент через века: Шелковый путь, экраноплан Лунь

Главные впечатления дня

Крепость Нарын-Кала,Магалы,Джума Мечеть,экраноплан Лунь,Базар

Пошаговое описание дня

В 8:00 завтракаем, выезжаем из отеля, загружаем багаж в транспорт и отправляемся знакомиться с Экранопланом и историческим Дербентом.

  • Экраноплан Лунь: Этот гибрид корабля и самолета, гордость советского флота (ударный ракетоносец проекта 903), впечатлит вас своими размерами и мощью, став отличным фоном для запоминающихся фотографий.

  • Крепость Нарын-Кала (Дербент): Главная достопримечательность Дербента, построенная в Vi веке по приказу персидского правителя, является одной из самых больших и древних крепостей в России.

Мы прогуляемся по крепости, по старинным улочкам магалов, заглянем в Джума-мечеть, и я расскажу вам все тайны, легенды и историю Дербента.

  • Магалы (Дербент): Эти исторические кварталы в старой части Дербента сохранили многовековые дома, мечети и восточные бани.

  • Джума-мечеть (Дербент): Старейшая мечеть в России и Снг (построена в 733-734 годах).

  • Базар и сувениры: Далее нас ждет прогулка по местному рынку и сувенирным магазинам!

Что привезти домой?

o Серебряные украшения (серьги, браслеты, кольца).

o Папахи, рога, ножи, кинжалы, ковры, посуду.

o Магниты, календарики, открытки, кружки, значки.

o Бурку, тапочки, изделия из овчины и кожи.

o Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, варенье, мясо и т. п.

  • Обед в этно-доме: Наш заключительный обед пройдет в необычной атмосфере - в традиционном этно-доме с низкими столами и удобными подушками. Здесь мы попробуем блюда южного Дагестана и примерим национальные костюмы (для фото).

Также мы подведем итоги нашей квест-игры и вручим небольшие, но приятные призы победителям!

Завершение тура и вылет.

Программа тура завершается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте.

Далее мы отвезем вас в две точки:

1. В аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендуем бронировать билеты на вылет после 19:00).

2. В Махачкалу на южную автостанцию (если вы остаетесь в Дагестане, могу помочь с размещением в проверенном отеле или апартаментах).

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы

Дербент через века: Шелковый путь, экраноплан ЛуньДербент через века: Шелковый путь, экраноплан ЛуньДербент через века: Шелковый путь, экраноплан Лунь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Барн Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение 2х и 3х местное)
  • Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание свяжитесь со мной и мы обсудим ваш рацион
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньоны
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
  • Кофе сваренное на смотровых площадках + вкуснящки к нему
  • Уазики для подъема в Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Техническая поддержки
Что не входит в цену
  • Перелеты
О чём нужно знать до поездки

Наши гиды и организаторы сделают все возможное и даже невозможное, чтобы вы остались довольны! Наша главная цель чтобы вы мечтали вернуться к нам снова и делились яркими впечатлениями со своими близкими.

О внешнем виде: Мужчинам: Не рекомендуется ходить с обнаженным торсом, в коротких шортах выше колен или обтягивающих джинсах.

Девушкам: Нежелательно надевать мини-юбки, короткие топы или просвечивающую одежду.

Помните о гостеприимстве: Жители Дагестана очень дружелюбны и гостеприимны. Уважайте местные обычаи и традиции, и вам всегда улыбнутся, накормят и предложат помощь.

Кому подойдет этот тур? Этот тур для тех, кто любит веселую компанию и активный отдых!

Кому не стоит ехать в этот тур? Этот тур не для тех, кто предпочитает унылое времяпровождение

Что взять с собой в тур: Удобная одежда для поездок в горы: Спортивные костюмы, джинсы, брюки, платья, юбки, футболки, кофты главное, чтобы было комфортно и не сковывало движения. Избегайте короткой и обтягивающей одежды. Удобная обувь: Забудьте о каблуках! Кроссовки, кеды или спортивные сандалии лучший выбор для активного отдыха. Паспорт: Не забудьте документ, удостоверяющий личность. Зарядное устройство: Для ваших гаджетов. Личные лекарства: Если принимаете какие-либо специфические препараты, обязательно возьмите с собой. Солнцезащитный крем: Защитите кожу от яркого солнца. Головной убор: Панама, шляпа или кепка для защиты от солнца. Купальник/плавки: Планируете окунуться в водохранилище (вода прохладная даже летом) или Каспийское море? Не забудьте купальные принадлежности! Рекомендуется закрытый купальник, но можно и в шортах искупаться. Дождевик: Погода в горах непредсказуема, поэтому лучше подстраховаться. Наличные деньги: В селах часто нет возможности расплатиться картой, поэтому имейте при себе достаточно наличных. Оплата развлечений и дополнительных услуг обычно только наличными.

Можно ли ехать в тур одному? Да, конечно! По вашему желанию мы поможем найти вам попутчика для совместного размещения (если не хотите доплачивать за одноместный номер).

Группа в Whatsapp:

За неделю до начала тура создается группа в Whatsapp, где участники могут познакомиться, задать вопросы менеджеру и обсудить детали поездки.

Проживание:Барн-хаус: Уютный комплекс со всеми удобствами: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха, костровая зона и бесплатный Wi-Fi. Здесь вы сможете насладиться уединением с природой и комфортным отдыхом. Вечером можно собраться у костра и поиграть в игры с гидом. Отель в Дербенте: Расположен прямо на берегу Каспийского моря. Рядом находится красивая набережная, где можно приятно провести вечер.

Пожелания к путешественнику

Уважаемые гости, знайте! Наши гиды и организаторы сделают Все Возможное И Невозможное для того чтобы вы были довольны, основная наша Задача: чтобы наши гости мечтали к нам вернуться, и по окончанию Тура делились хорошими впечатлениями со своими друзьями и родственниками.

Как Одеваться Нельзя?

Мужчинам не рекомендую ходить с открытым торсом и носить короткие шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Прилет И Вылет

Прилететь рекомендую заранее за 1 день до начала тура, вы спокойно отдохнете и подготовитесь к 1 дню тура, а мы вас проконсультируем с бронированием отеля или хостела.

В 1 день тура, мы заберем тех кто прилетел раньше, а после ориентировочно к 9:00 заберем людей которые прилетят в этот день, и начнем программу тура из аэропорта.

Вылет обратно рекомендую приобретать после 18:00, так как программа тура заканчивается в г. Дербент в 15:00, далее везем всех в аэропорт и в Махачкалу, ехать 1 час 30 минут от Дербента до аэропорта.

Народ В Дагестане всегда очень дружелюбный и гостеприимный. Если уважать местные обычаи и традиции, вам всегда улыбнуться, накормят и протянут руку помощи.

Кому Можно В Тур?

В этот тур можно тем кто любит веселую компанию и активный отдых!

Кому Нельзя В Тур?

В этот тур нельзя душнилам и тем кто не любит быть в коллективе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Курбан
Курбан — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уважаемые гости! Меня зовут Курбан. В течение многих лет я знакомлю мир с уникальными природными достопримечательностями Дагестана! Искренне рад тому, что наша республика стала очень популярной в туристической сфере. Люблю
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свой Дагестан и особенно наслаждаюсь возможностью рассказывать о нём и показывать его красоты! Наша команда ставит перед собой задачу: донести до каждого гостя красоту, колорит и традиции Дагестана так, чтобы он захотел вернуться снова. Через живописные места и искреннее общение мы передаём вам настоящее гостеприимство и дух этого региона. В портфолио более 20 различных программ и множество индивидуальных маршрутов, подготовленных под запрос каждого клиента. В маршруты входят горные походы, пляжные туры, молодежные экскурсии, поездки в заброшенные аулы, гастрономические туры, джип-сафари, экскурсии на Багах, сапах, катерах и лошадях. В 2016 году мною был приобетен недорогой автомобиль, на котором возил гостей,а сегодня у меня есть команда профессиональных гидов и опытных водителей с большим стажем! Наши экскурсии и туры посетили более 90 000 гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мы, команда из Дагестана, с энергией и тёплой улыбкой встретим вас. Научим вас танцевать лезгинку, готовить национальные блюда народов Дагестана. Чем мы уникальны?: 1. Высококачественное проживание: Гостям предлагаются уникальные места проживания, такие как барн-хаусы и A-frames, создающие атмосферу комфорта и оригинальности. 2. Разнообразие активностей: Эксклюзивные мероприятия, включая рафтинг, прогулки на багги, катание на сапах и катерах, делают ваши туры насыщенными и увлекательными. 3. Тайные локации: Возможность посетить труднодоступные и малолюдные уголки природы создает ощущение эксклюзивности и близости к природе. 4. Особенный подход к клиентам: После окончания экскурсионной программы,наша команда продолжает проводить время с гостями, создавая дружескую атмосферу и оставляя незабываемые воспоминания.

Тур входит в следующие категории Дербента

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